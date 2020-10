Corona-Gipfel gestartet - erste Vorschläge von Kanzlerin Merkel ++ Neue Regelung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Großer Corona-Gipfel in Berlin!

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen kontinuierlich an. Viele Kreise und Städte in Deutschland sind inzwischen zum Risikogebiet erklärt worden. Jetzt empfängt Kanzlerin Angela Merkel die Ministerpräsidenten zum Krisengipfel.

Corona: Angela Merkel empfängt Ministerpräsident zu Gipfel-Treffen

In unserem News-Ticker zum Coronavirus halten wir dich auf dem Laufenden.

Mittwoch, 14. Oktober

14.50 Uhr: Neue Quarantänepflicht für Rückkehrer erst ab 8. November

Die neue Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten soll ab dem 8. November gelten. Die Details regelt eine Musterquarantäneverordnung, die das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedete und die eine „gemeinsame Arbeitshilfe für alle Länder“ darstellen soll, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch sagte. Die konkrete Umsetzung liegt bei den Bundesländern, Reisende müssen deren jeweilige Regeln beachten. Ursprünglich sollten die Neuerungen schon zum 15. Oktober kommen.

„Unser gemeinsames Ziel ist, neue Infektionsherde in Deutschland durch Einreisen nach Deutschland zu verhindern“, sagte Seibert. „Und deswegen halten wir grundsätzlich an der Pflicht fest, dass jemand nach Einreise aus Risikogebieten sich in Selbstisolation begibt.“

Wer sich in den zehn Tagen vor der Einreise in einem vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Land oder einer solchen Region aufgehalten hat, muss laut Seibert demnächst bei seiner Rückkehr unverzüglich für zehn Tage in Quarantäne gehen. Zudem muss er sich beim Gesundheitsamt melden. Wer die Selbstisolation vorzeitig beenden möchte, kann frühestens am fünften Tag nach der Einreise einen Coronavirus-Test machen lassen. Wenn das Ergebnis negativ ist, endet die Pflicht zur Quarantäne. In jedem Fall ist das Gesundheitsamt über das Ergebnis zu informieren. Wenn der Test negativ ausfällt, aber innerhalb von zehn Tage Symptome einer Covid-19-Erkrankung auftreten, müssen Betroffene einen weiteren Test machen.

Die allermeisten Infektionen würden derzeit aus dem Ausland in die Bundesrepublik getragen, sagte Seibert. Nur etwa zehn Prozent der Infektionen ereigneten sich im Inland.

14.30 Uhr: Corona-Gipfel gestartet - das schlägt die Kanzlerin vor

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder sind am Mittwochnachmittag in Berlin zusammengekommen, um angesichts steigender Infektionszahlen über weiter Corona-Maßnahmen zu beraten. Zuvor wurde bereits ein Beschlussentwurf bekannt, wonach sich der Bund dafür einsetzt, dass für Bewohner von Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen neue Beschränkungen gelten sollen.

So soll es eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie geben in Regionen, die in einer Woche 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner registrieren. Die Maskenpflicht soll überall dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Zudem sollen Bars und Clubs in solchen Fällen geschlossen werden. Wann die Sperrstunde beginnen soll und wie viele Teilnehmer in diesen Regionen bei privaten Veranstaltungen noch zugelassen werden können, wird in dem Entwurf offen gelassen. Über die Zahlen wird erheblicher Streit erwartet.

Die Bürger werden zudem gebeten, genau abzuwägen, ob Feierlichkeiten im Familien- oder Freundeskreis derzeit nötig sind. Sie gelten als eine der Haupt-Infektionsquellen. Unternehmen, die wegen der neuen Regeln ihren Geschäftsbetrieb erheblich einschränken müssen, sollen zusätzliche Hilfen bekommen.

Offensichtlich mit Blick auf das umstrittene Beherbergungsverbot werden die Bürger „eindringlich“ aufgefordert, nicht erforderliche Reisen aus Risikogebieten heraus und in innerdeutsche Gebiete mit hohen Infektionszahlen hinein zu vermeiden.

14.15 Uhr: Laschet deutet an: CDU-Parteitag könnte platzen

Am Morgen hatte NRW-Ministerpräsident im ARD Morgenmagazin angedeutet, dass der für Dezember geplante CDU-Parteitag platzen könnte. "Tja, es ist derzeit eine gesetzliche Vorgabe, dass Parteien alle zwei Jahre Führungen wählen müssen. Wie das jetzt weitergeht, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Das ist heute zu früh zu sagen. Aber ich sage auch, da geht am Ende der Gesundheitsschutz vor. Auch eine Partei muss sich am Ende an die Regeln halten, die gelten", so Laschet.

13.57 Uhr: Wirtschaft droht bei Lockdown "Todesurteil"

Die Wirtschaft in Deutschland bricht stärker en als erwartet. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Herbstgutachten senkten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um mehr als einen Prozentpunkt auf minus 5,4 Prozent. Für 2021 erwarten sie nun noch einen Zuwachs von 4,7 Prozent, für 2022 ein Wachstum um 2,7 Prozent.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, hat in "Bild" vor den Konsequenzen eines erneuten Runterfahrens der Wirtschaft gewarnt.

„Ein zweiter Lockdown mit Ladenschließungen wäre für viele Händler ein Todesurteil“, sagte Genth. „Das könnten viele Handelsunternehmen nicht stemmen. Die dann zu erwartende hohe Zahl an Insolvenzen würde ganze Innenstädte mit in den Abgrund reißen.“

13.25 Uhr: Stuttgart mit Knallhart-Maßnahmen

Stuttgart greift im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu drastischen Mitteln. Die Stadt hat eine Maskenpflicht in der Innenstadt beschlossen, die ab Mittwoch gilt. Sie gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder im Alter von mindestens sechs Jahren. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen muss ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Der nächtliche Straßenverkauf und Konsum von Alkohol an bestimmten Orten der Stadt ist von Donnerstag bis Samstag verboten.

11.45 Uhr: Private Feiern und öffentliche Veranstaltungen sollen strenger beschränkt werden

Der Bund plädiert dafür, die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern sowie bei öffentlichen Veranstaltungen spätestens dann zu beschränken, wenn es 35 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche gibt. Wann die Sperrstunde beginnen soll und wie viele Teilnehmer bei Feiern im Familien- und Freundeskreis zugelassen sein sollen, wird in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für die die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwochnachmittag offen gelassen.

11.35 Uhr: Erste Details vor Corona-Gipfel durchgesickert

Der Bund plant beim Corona-Gipfel strengere Regeln durchzusetzen. Demnach soll eine ergänzende Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie schon dann einführt werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen 35 pro 100.000 Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche überschreitet.

Diese Maskenpflicht soll dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für die Beschlussvorlage der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwochnachmittag.

10.00 Uhr: 47 Risikogebiete in Deutschland

Die Zahl der Risikogebiete in Deutschland steigt. Waren es am Vortag noch 44, ist die Zahl am Mittwoch auf 47 gestiegen. Besonders in Neukölln spitzt sich die Lage weiter zu. In Essen ist der kritische Wert erneut überschritten worden. Auch der Kreis Olpe ist nun Corona-Risikogebiet.

Das sind die deutschen Corona-Risikogebiete:

Berlin Neukölln mit einem Wert von 161,6

Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Wert von 115,1

Berlin Mitte mit einem Wert von 112,5

Cloppenburg mit einem Wert von 99,0

St. Wendel mit einem Wert von 97,7

Delmenhorst mit einem Wert von 96,7

Herne mit einem Wert von 95,2

Berlin Tempfelhof-Schöneberg mit einem Wert von 93,9

Offenbach mit einem Wert von 84,4

Regen mit einem Wert von 84,0

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 79,4

Bremen mit einem Wert von 79,3

Esslingen mit einem Wert von 77,6

Berlin Reinickendorf mit einem Wert von 73,9

Berchtesgadener Land mit einem Wert von 72,7

Solingen mit einem Wert von 71,0

Frankfurt am Main mit einem Wert von 71,0

Recklinghausen mit einem Wert von 70,7

Köln mit einem Wert von 70,4

Stuttgart mit einem Wert von 69,7

Leverkusen mit einem Wert von 67,8

Rosenheim mit einem Wert von 67,7

Berlin Spandau mit einem Wert von 67,4

Hamm mit einem Wert von 58,4

Wuppertal mit einem Wert von 63,4

Fürstenfeldbruck mit einem Wert von 62,0

Groß-Gerau mit einem Wert von 61,7

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 57,9

Vechta mit einem Wert von 58,8

Rottal-Inn mit einem Wert von 57,6

Hagen mit einem Wert von 56,3

Düsseldorf mit einem Wert von 55,6

Duisberg mit einem Wert von 54,5

Mainz mit einem Wert von 56,7

Mettmann mit einem Wert von 54,4

Unna mit einem Wert von 54,4

Eichsfeld mit einem Wert von 54,0

Olpe mit einem Wert von 53,7

Main-Taunus-Kreis mit einem Wert von 53,7

Schweinfurt mit einem Wert von 52,4

Memmingen mit einem Wert von 52,2

Erzgebirgskreis mit einem Wert von 52,2

München mit einem Wert von 52,1

Emsland mit einem Wert von 51,7

Essen mit einem Wert von 51,1

Berlin Steglitz-Zehlendorf mit einem Wert von 51,0

Oldenburg mit einem Wert von 50,4

09.33 Uhr: Gipfel-Treffen der Minister mit Kanzlerin Merkel

Am Mittwoch um 14 Uhr treffen sich die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer mit der Kanzlerin Angela Merkel zum großen Corona-Gipfel. Wie kann ein Lockdown verhindert werden? Gibt es eine einheitliche Regelung beim Thema Beherbergungsverbot und wie geht man in Sachen Corona-Bußgelder vor? Es dürfte ein richtungsweisender Gipfel werden. Die Bedeutung wird allein dadurch deutlich, dass erstmals seit vier Monaten die Konferenz nicht per Video stattfindet, sondern die Länderchefs für ein Vor-Ort-Treffen nach Berlin kommen.

06.33 Uhr: Mehr als 5000 Neuinfektionen – höchster Wert seit April

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen 5132 Neunfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Das waren mehr als 1000 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahlen vom Mittwoch sind der höchste Wert seit April, zuvor waren das 4721 neu nachgewiesene Fälle am Samstag gewesen.

Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation stieg zwar in den vergangenen Tagen merklich, ist aber weiterhin vergleichsweise niedrig. So wurden laut Daten des DIVI-Intensivregisters von Dienstag rund 620 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, eine Woche zuvor waren es noch rund 450. Insgesamt sind demnach in Deutschland aber noch knapp 9000 Intensivbetten frei.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 334 585 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 14.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9677. Das waren 43 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 281 900 Genesene.

Dienstag, 13. Oktober

22.30 Uhr: Britische Opposition fordert Lockdown

Der britische Oppositionsführer Keir Starmer hat angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen einen zwei- bis dreiwöchigen Lockdown in Großbritannien gefordert. Der Regierung von Premierminister Boris Johnson warf Starmer vor, die „Kontrolle verloren“ und die Ratschläge seiner wissenschaftlichen Berater ignoriert zu haben. Starmer forderte einen Lockdown, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Darin liege eine Chance, Fehler der Regierung zu berichtigen. „Wenn wir der Wissenschaft folgen und den Kreislauf unterbrechen, können wir dieses Virus unter Kontrolle bekommen“, so Starmer.

22.00 Uhr: USA mit 46.000 Neuinfektionen

In den USA verzeichnete die Seuchenbehörde CDC den zweiten Tag in Folge mit 46.614 Fällen weniger als 47.000 Neuinfektionen. Am Sonntag waren es noch rund 53.000. Die Gesamtzahl stieg damit auf knapp 7,79 Millionen. Die Zahl der Toten erhöhte sich auf 214.446.

19.00 Uhr: Höchste Warnstufe! Frankfurt fordert Bundeswehr an

Frankfurt steuert auf die höchste Corona-Warnstufe in Hessen zu. Nach Berechnungen des städtischen Gesundheitsamts liege die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 74,8, teilte die Stadt am Dienstagn mit. Nach Offenbach forderte auch Frankfurt die Unterstützung der Bundeswehr bei der Kontaktnachverfolgung an. 60 Soldaten sollen den Mitarbeitern des Gesundheitsamts helfen, Kontakte von Infizierten zu ermitteln und zu überprüfen. Die ersten von ihnen sollen noch diese Woche ihren Dienst antreten.

18.00 Uhr: Berlin mit so vielen Neuinfektionen wie noch nie

Nach Angaben der Senatsverwaltung vom Dienstag gab es in den letzten 24 Stunden die höchste je gemeldete Zahl von Corona-Neuinfektionen in der Hauptstadt: 706! Drei weitere Personen sind verstorben.

12.55 Uhr: Söder spricht von Lockdown und sendet dramatischen Appell

Mit drastischen Worten hat sich Bayerns Ministerpräsident auf einer Pressekonferenz am Mittag zu Wort gemeldet. „Wir sind kurz davor die Kontrolle zu verlieren“, so Söder gleich zu Beginn.

„Das Coronavirus ist nicht schwächer als das Coronavirus im März und April. Es gibt wieder erste Todesfälle. Wir wollen keinen zweiten Lockdown, doch er rückt näher, wenn es jetzt keinen Ruck gibt,“ so der CSU-Chef. „Wir sollen uns Corona nicht schönreden, sondern jetzt überlegen, was das beste für ganz Deutschland ist.“ Die Situation in Bayern sei ernst. Söder hofft auf einheitliche Lösungen bei der Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch. „Corona macht an keiner Grenze Halt“, so Söder. Man wolle keinen Flickenteppich in der Bundesrepublik haben. Er bringt auch eine erweiterte Maskenpflicht in ganz Deutschland ins Spiel.

11.30 Uhr: EU-Corona-Ampel kommt

Nicht nur innerhalb Deutschlands, auch in der EU herrscht ein Flickenteppich an Corona-Risikogebieten. Das soll sich ändern, haben die Europaminister am Dienstag beschlossen. Auf Grundlage gemeinsamer Kriterien werden Regionen je nach Infektionsgeschehen entweder grün, orange oder rot markiert. Für grüne Gebiete mit niedrigen Infektionszahlen sollen künftig keine Einreiseverbote mehr verhängt werden.

11.15 Uhr: 12 neue Risikogebiete über Nacht

In 44 Städten und Kreisen steht die Corona-Ampel auf ROT! Im Vergleich zu Montag ist in zwölf weiteren Gebieten die 7-Tages-Inzidenz-Werte über die kritische Marke von 50 gestiegen. Darunter Düsseldorf, München und Duisburg. Immerhin: in Essen liegt der Wert jetzt wieder knapp unter 50.

Diese Städte und Kreise sind nun Risikogebiete:

Berlin Neukölln mit einem Wert von 138,8

Berlin Mitte mit einem Wert von 103,2

Cloppenburg mit einem Wert von 101,9

Herne mit einem Wert von 99,1

Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Wert von 88,8

Berlin Tempfelhof-Schöneberg mit einem Wert von 88,6

Bremen mit einem Wert von 82,8

Esslingen mit einem Wert von 76,6

Regen mit einem Wert von 76,2

Rosenheim mit einem Wert von 72,4

Stuttgart mit einem Wert von 70,0

Hagen mit einem Wert von 70,0

Berlin Reinickendorf mit einem Wert von 69,4

Offenbach mit einem Wert von 69,1

Wuppertal mit einem Wert von 69,0

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 68,9

Fürstenfeldbruck mit einem Wert von 66,1

Köln mit einem Wert von 66,0

Berchtesgadener Land mit einem Wert von 65,1

Delmenhorst mit einem Wert von 64,5

Wesermarsch mit einem Wert von 64,3

Leverkusen mit einem Wert von 62,3

St. Wendel mit einem Wert von 62,1

Frankfurt am Main mit einem Wert von 62,1

Solingen mit einem Wert von 61,5

Unna mit einem Wert von 61,5

Kaiserslautern mit einem Wert von 61,3

Grafschaft Bentheim mit einem Wert von 61,2

Mainz mit einem Wert von 60,8

Recklinghausen mit einem Wert von 59,4

Gelsenkirchen mit einem Wert von 58,9

Hamm mit einem Wert von 58,4

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 57,9

Mainz mit einem Wert von 56,7

Memmingen mit einem Wert von 56,7

Main-Taunus-Kreis mit einem Wert von 56,6

Groß-Gerau mit einem Wert von 55,1

Düsseldorf mit einem Wert von 55,0

Duisburg mit einem Wert von 54,5

München mit einem Wert von 53,7

Berlin Steglitz-Zehlendorf mit einem Wert von 52,9

Vechta mit einem Wert von 52,5

Berlin Spandau mit einem Wert von 52,2

Emsland mit einem Wert von 52,0

09.30 Uhr: Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes schlägt Alarm

„Bei uns brennt die Hütte", sagt eine verzweifelte Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes anonym im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Was wir an Masse hier liegen haben, können wir mit der aktuellen Personaldecke nicht bewältigen. Wir schieben Überstunden wie verrückt, arbeiten am Wochenende durch und tun unser Bestes, aber es ist einfach unmöglich. Wir schaffen es nicht.“ Gesundheitsämter stehen plötzlich im Mittelpunkt der Pandemie.

Die junge Frau berichtet, dass sie sich beim Gesundheitsamt beworben hatte, zunächst zwei Monate auf eine Antwort wartete. Dann sei alles ganz schnell gegangen. „Können Sie morgen vorbeikommen?“, fragte die Dame am Telefon. Ohne Bewerbungsgespräch, dafür mit einer eintägigen Einarbeitung durch eine studentische Hilfskraft, ging es los. Seither telefoniert sie Kontaktpersonen ab, ordnet Quarantäne an, fragt Testergebnisse ab.

06.45 Uhr: Neue Studie! Virus kann wochenlang auf Smartphone überleben

Auf glatten Oberflächen wie Handydisplays oder Bankautomaten kann das Coronvirus bis zu 28 Tagen überleben. Das schreibt die australische Wissenschaftsbehörde Csiro im Fachblatt "Virology Journal". Ihr Experiment fand im dunklen statt, bei direktem Sonnenlicht können Viren dagegen schneller abgetötet werden. Bei früheren Studien hatte das Coronavirus nur bis zu drei Tagen auf Kunststoff- und Edelstahloberflächen überlebt.

Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt an, ihm seien keine Corona-Infektionen über Oberflächen wie zum Beispiels Kartenterminals und Smartphones bekannt.

Montag, 12. Oktober

15.20 Uhr: München verhängt Alkoholverbot

Auch München hat inzwischen den Sieben-Tages-Inzidenzwert von 50 überschritten. Die Stadt hat reagiert und ab Mittwoch verschärfte Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder in Kraft gesetzt. Neben der Maskenpflicht in großen Teilen in der Innenstadt gibt es nun auch ein flächendeckendes Verbot in der Gastronomie nach 22 Uhr Alkohol auzuschenken.

14.00 Uhr: Trump spricht von Immunität

Auf Twitter hat US-Präsident nach seiner Corona-Erkrankung mal wieder für Aufregung gesorgt. „Das bedeutet, dass ich es nicht mehr bekommen (immun) und auch nicht geben kann. Sehr schön zu wissen!“, schrieb Trump mit Blick auf seine überstandene Corona-Erkrankung.

Twitter hat reagiert. Und den Post mit einem Hinweis auf Fake-News versehen. Mit welchem Hinweis das ganze versehen wurde, liest du hier.

11.30 Uhr: Das sind die 33 Risikogebiete in Deutschland

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. Insgesamt 33 Regionen haben am Montag den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten. Fast dreimal so viele wie noch vor einer Woche.

Das sind die Corona-Hotsopts:

Berlin Neukölln mit einem Wert von 142,3

Berlin Mitte mit einem Wert von 106,1

Herne mit einem Wert von 86,3

Berlin Tempfelhof-Schöneberg mit einem Wert von 85,4

Cloppenburg mit einem Wert von 81,4

Offenbach mit einem Wert von 80,6

Bremen mit einem Wert von 79,5

Esslingen mit einem Wert von 74,4

Hagen mit einem Wert von 72,6

Regen mit einem Wert von 72,3

Berlin Reinickendorf mit einem Wert von 69,3

Solingen mit einem Wert von 69,1

Rosenheim mit einem Wert von 67,7

Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Wert von 67,6

Köln mit einem Wert von 66,3

Delmenhorst mit einem Wert von 64,5

Frankfurt am Main mit einem Wert von 63,7

Recklinghausen mit einem Wert von 62,7

St. Wendel mit einem Wert von 63,2

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Wert von 62

Essen mit einem Wert von 61,8

Kaiserslautern mit einem Wert von 61,3

Wuppertal mit einem Wert von 60,5

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 59,5

Memmingen mit einem Wert von 59

Fürstenfeldbruck mit einem Wert von 58,8

Unna mit einem Wert von 58,2

Mainz mit einem Wert von 56,7

Stuttgart mit einem Wert von 55,8

Hamm mit einem Wert von 55

Groß-Gerau mit einem Wert von 51,1

München mit einem Wert von 50,6

Duisburg mit einem Wert von 50,1

11.00 Uhr: Fußball-Team nahezu komplett in Quarantäne - droht Liga-Pause?

Dem italienischen Fußball droht eine erneute Corona-Unterbrechung. Besonders hart ist der FC Genua getroffen. Bei der neusten Testreihe wurden 14 von 17 Spielern positiv auf das Virus getestet! Auch in der Bundesliga wird das Thema Geisterspiele wieder aktueller denn je. Hier alle Hintergründe.

09.30 Uhr: Corona-Eklat! Frau niest Mann absichtlich an Kasse an

Weil ein Mann (60) in einem Geschäft in Oberteuringen am Bodensee offenbar nicht genug Abstand zu ihr hielt, hat eine unbekannte Frau aus nächster Nähe ihm ins Gesicht geniest. Die laut Polizei etwa 30 Jahre alte Frau habe ihre Maske abgenommen, den nur wenige Zentimeter hinter ihm stehenden Mann angeniest und anschließend ihre Maske wieder aufgesetzt.

Eine ebenfalls anwesende Frau hatte die Polizei auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Die Beamten suchen jetzt anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Laden nach der unbekannten Frau. Sollte sich herausstellen, dass die Frau etwa mit dem Coronavirus infiziert war, müsse sie mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, so der Sprecher der Polizei. Einen entsprechenden Test könne bei Weigerung der Frau auch ein Staatsanwalt anordnen. Die Ermittler sind recht zuversichtlich, die Frau ausfindig zu machen. Die Zeugin im Geschäft habe sich das Kennzeichen eines Autos notiert, in das die Frau nach Verlassen des Lebensmittelgeschäfts gestiegen sei.

6.50 Uhr: Trauriger Trend bei Corona-Todeszahlen in Deutschland

Auf den ersten Blick wirken die 2467 neuen Corona-Fälle, die das Robert Koch-Institut am Montagmorgen meldet, als Rückgang im Vergleich zu den Fallzahlen von über 4000 Neuinfektionen täglich zuletzt.

Doch diese Zahl lässt nicht aufatmen. Im Gegenteil! Es ist im Vergleich zum vorigen Sonntag ein Anstieg um 79 Prozent und der höchste Sonntagswert seit Ostersonntag (12. April). Da nicht alle Gesundheitsämter an den Wochenenden Zahlen melden, sind vor allem die Sonntagszahlen immer weitaus niedriger als werktags.

Insgesamt starben in der vergangenen Kalenderwoche 87 Covid-19-Patienten. Zum Vergleich: Im September lagen die wöchentlichen Todeszahlen noch bei 25-27 Personen. Auch im Juli lagen die wöchentlichen Zahlen weitaus niedriger (zwischen 22-30 Tote). Somit gibt es nun etwa eine Verdreifachung. Auch bei den Corona-Todeszahlen geht der Trend somit leider wieder nach oben.

Sonntag, 11.10.2020

18.30 Uhr: Polizei löst Rave-Party auf

Manchmal kann man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln: In München wurden die Beamten am Morgen zu einer großen Party gerufen. Zeugen zufolge sollen bis zu 200 Personen einen Rave in München gefeiert haben. Unzählige Flaschen und Spraydosen zierten den Boden.

