Corona: CDU-Fraktionschef mit bitterer Befürchtung ++ Türkei meldet Rekord bei Toten

Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf neue Corona-Regeln geeinigt. Der Teil-Lockdown könnte bis Januar fortgesetzt werden. Die Regeln liest du unten in unserem Blog.

Derweil steigt die Zahl der Infozierten und Corona-Toten weiter. In unserem Corona-Blog halten wir dich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Coronavirus in Deutschland: Aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschenen (Stand 27. November 2020)

Neue Corona-Infektionen: 22.806 (Donnerstag der Vorwoche: 23.648)

22.806 (Donnerstag der Vorwoche: 23.648) Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 426 (Insgesamt: 15.586)

426 (Insgesamt: 15.586) Sieben-Tage-R: 0,890(Vortag: 0,87)

0,890(Vortag: 0,87) Covid-19-Fälle auf Intensivstationen: 3.829 (davon invasiv beatmet: 2.282)

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

News-Ticker: Coronavirus in Deutschland aktuell

Freitag, 27. November

18.45 Uhr: Türkei meldet Rekord bei Zahl der Toten

Die Türkei meldet am fünften Tag in Folge einen Rekord bei der Zahl der Verstorbenen: Nach Daten des Gesundheitsministeriums wurden 177 weitere Todesfälle verzeichnet. Auch die Zahl der Neuinfektionen erreichte mit 29.845 einen Höchststand.

17.30 Uhr: Unionsfraktionschef: „Habe die Befürchung, dass es nicht reichen wird“

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sorgt sich, dass die beschlossenen Corona-Maßnahmen die Pandemie nicht eindämmen werden. Dem „SWR“ sagte er: „Ich hoffe wirklich, dass es reicht. Aber ich habe die Befürchtung, dass es nicht reichen wird.“ Auch gebe es kein überzeugendes Konzept im Bereich Schule und keine bundesweit einheitliche Regelung, was die Pflegeheime angehe, kritisierte der CDU-Politiker.

Ralph Brinkhaus im Deutschen Bundestag neben Kanzlerin Merkel.

16.25 Uhr: Kann sich der Virus auch auf DIESE ekelhafte Weise verbreiten?

In seinem Podcast „Coronacast“ erzählte der australische Mediziner Dr. Norman Shaw, dass sich der Coronavirus auch über Blähungen ausbreiten könnte. Jedoch tragen die meisten Menschen sozusagen eine Maske, nämlich Hose und Unterwäsche.

Der US-Verband für Infektionskontrolle und Epidemiologie hatte zudem in einer Studie über das Infektionsrisiko auf Toiletten berichtet. Durch das Spülen nach einem Stuhlgang könnte eine sogenannte „aerosolierte Toilettenfahne“ entstehen, die den Coronavirus enthalten und andere Menschen sogar anstecken könnte. Als Schutzmaßnahme sollte deshalb vor dem Spülen immer der Klodeckel geschlossen werden. Viele Corona-Patienten haben auch Magen-Darm-Beschwerden als Symptom.

Dagegen hält der bekannte australische Mediziner Dr. Sam Hay nichts von der Aerosole-Theorie durch Blähungen. Zwar sei es theoretisch möglich, dass sich der Virus über Pupse ausbreitet, jedoch weit hergeholt und die Ansteckungsgefahr sehr gering.

Kann der Coronavirus auch über Blähungen verbreitet werden? Foto: imago images / Jochen Tack

13.50 Uhr: Passau verhängt Ausgangssperre

Die bayerische Stadt Passau verhängt angesichts der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen strenge Ausgangsbeschränkungen. Sie sollten am Samstag beginnen und zunächst eine Woche dauern, wie Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Freitag ankündigte. Passauer dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen.

Außerdem verhängt die Stadt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und verordnet Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 7 bis 11 - mit Ausnahme von Abschlussklassen an Mittel- und Realschulen. Wer einen Angehörigen in einem Altenheim besuchen will, muss vorher einen Schnelltest machen und damit nachweisen, dass er nicht infiziert ist.

Passau hatte am Freitag einen Corona-Inzidenzwert von knapp 440 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen erreicht.

11.05 Uhr: 45 Prozent wollen Weihnachten während Corona-Pandemie gravierend anders feiern

Laut dem ARD-Deutschlandtrend will rund die Hälfte der Befragten angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr das Weihnachtsfest gravierend anders feiern. Demnach gaben 17 Prozent an, Kontakte zur Familie oder Besuche an den Festtagen „sehr stark“ einzuschränken. Weitere 28 Prozent wollen das „stark“ tun, zusammen 45 Prozent.

Zudem wollen sich 28 Prozent wohl zumindest ein bisschen („weniger stark“) einschränken. Trifft das zu, würden sich insgesamt 73 Prozent angesichts der Pandemie anders verhalten. Fast ein Viertel will sich dagegen gar nicht einschränken.

Corona-Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend. Foto: ARD-Mediathek

Für das Meinungsbild wurden 1047 Bundesbürger in einer repräsentativen Zufallsauswahl vom 24.-25. November 2020 befragt.

8.40 Uhr: Minister attackiert Söder – „Bis dahin sollte er einfach mal schweigen“

Attacke auf Ministerpräsident Markus Söder. Ein Landesminister aus Schleswig-Holstein, Heiner Garg, nahm den Bayer ins Visier. Der FDP-Landesvorsitzende und Minister für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren postete auf Twitter: „Wenn Markus Söder in Bayern ebenfalls 10 Tage in Folge unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (sic!) kann er Daniel Günther und mir wieder die Welt erklären. Bis dahin sollte er einfach mal schweigen.“

Gemeint ist hier der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Sein Tweet sorgt für Aufsehen im Netz. Es gibt aber auch viel Kritik daran. „Wie war das nochmal? Miteinander und nicht gegeneinander?“, fragt ein Twitter-Nutzer. Andere verweisen darauf, dass Schleswig-Holstein nur eine Landesgrenze zu Dänemark habe, Bayern dagegen direkt an Österreich grenze und auch Italien nicht weit entfernt sei. Somit wäre die geografische Ausgangslage eine andere gewesen und das Virus habe sich einfacher verbreiten können.

Wenn @Markus_Soeder in Bayern ebenfalls 10 Tage in Folge unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern kann er @DGuenther_CDUSH und mir wieder die Welt erklären. Bis dahin sollte er einfach mal schweigen. — Heiner Garg (@Heiner_Garg) November 27, 2020

Schleswig-Holstein hat aktuell einen Inzidenzwert von 47,66, Bayern dagegen 171,52. Zuvor hatte Söder seinen Kollegen dafür kritisiert, dass Schleswig-Holstein bei den Kontaktregelungen ausschert und einen Sonderweg gehen will. Söder sagte: „Umsicht und Vorsicht sind der bessere Ratgeber als eine schnelle Öffnung, die man dann im Zweifelsfall wieder zurücknehmen muss - ein solches Hin und Her ist auf Dauer nicht so gut.“

6.27 Uhr: Million-Marke an Corona-Infizierte überschritten

Aus den neuen Zahlen des Robert-Koch-Instituts wird bekannt, dass Deutschland nun die unglaubliche Grenze von einer Million Corona-Infizierte überschritten hat.

Innerhalb von 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter 22.806 Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Krise 1.006.394 Menschen in Deutschland mit Sars-CoV-2 angesteckt.

15.586 mit dem Virus infizierte Menschen starben demnach – das bedeutet ein Plus von 426 Fällen im Vergleich zum Vortag. Die Zahl ist damit auch ein neuer trauriger Tagesrekord.

426 #Corona-Tote in 🇩🇪! 😳



Gestern sind dem RKI 426 Todesfälle gemeldet worden.



➡️ ein weiterer Rekord



➡️ 9. Werktag in Folge mit >200 Toten



➡️ der 7-Tage-Schnitt steigt auf 279 - auch ein Rekord@welt pic.twitter.com/kKM2SzXJ6v — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 27, 2020

Etwa 696.100 Menschen haben die Infektion nach Schätzungen überstanden. Das sind 20.000 mehr als noch einen Tag zuvor.

Immerhin: Im Vergleich zur Vorwoche gab es einen minimalen Rückgang der Neuinfektionen. Am Freitag vergangenener Woche meldete das RKI noch 842 Neuinfektionen mehr.

Donnerstag, 26. November

19.15 Uhr: CDU-Fraktionschef stellt Silvester-Lockerung in Zweifel

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus zweifelt an den für Silvester geplanten Lockerungen. Brinkhaus im „SWR“: „Ob wir tatsächlich die Zehn-Menschen-Grenze aus mehreren Haushalten halten können, das hängt auch davon ab, wie die Entwicklung im Dezember sein wird.“ Für Weihnachten halte er die Lockerung dagegen für vertretbar.

18.40 Uhr: Berlin streicht Festtags-Lockerungen!

Die Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen für private Treffen über Weihnachten und Silvester sollen in Berlin NICHT gelten. Darauf verständigte sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Im Corona-Hotspot Berlin könne es keine derartigen Lockerungen geben, hieß es aus Senatskreisen. Demnach sollen sich in Berlin über die Feiertage maximal fünf Personen zu privaten Zusammenkünften treffen dürfen, hinzu kommen Kinder.

Kanzlerin Merkel neben Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

14.44 Uhr: Bayern verhängt Quarantänepflicht für SIE

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich am Donnerstagnachmittag nach einer Tagung des bayerischen Kanibetts zu den Corona-Beschlüssen geäußert und machte deutlich: Die Skilifte in Deutschland bleiben zu. Mit Blick auf Österreich, das die Skigebiete über Weihnachten öffnen möchte, erklärt er: „Wer nach Österreich fährt, muss danach zehn Tage in Quarantäne. Das ist das neue Gesetz des Bundes. Das gilt auch für Tagesausflüge.“ Lediglich wer einen triftigen Grund angeben kann, muss sich nach der Rückkehr nicht in Quarantäne begeben.

Markus Söder spricht über die neuen Corona-Regeln. Foto: imago images / Sven Simon

14.18 Uhr: Das musst du als Passagier der Deutschen Bahn während Corona wissen

Deutsche Bahn: So treffen die neuen Corona-Regeln den Reiseverkehr. Foto: imago images / Ralph Peters

11.27 Uhr: Kanzleramtschef Braun (CDU) mit düsterer Prognose – Beschränkungen bis März?

Bei „Guten Morgen Deuschland“ (RTL) sprach Kanzleramtsminister Helge Braun über die kommenden Monate. Er sagte: „Vor uns liegen schwierige Wintermonate. Das geht bis März.“ Nach März sei er sehr optimistisch, „weil wir dann wahrscheinlich immer mehr Menschen impfen können und es andererseits mit dem Frühling einfacher wird, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Aber diese Zurückhaltung, die wir alle an den Tag legen müssen, das wird uns auch den Januar, Februar und März begleiten und gegebenenfalls auch Beschränkungsmaßnahmen, wenn unser individuelles Verhalten nicht ausreicht.“

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) zeichnet ein düsteres Corona-Bild. Foto: imago images / Jürgen Heinrich

11.14 Uhr: Fluggesellschaft hat 1,7 Millionen Anträge Rückerstattungsanträge wegen Coronaabgearbeitet

Die Fluggesellschaft Emirates hat den Refund-Rückstand abgearbeitet und wegen der Corona-Krise mehr als 1,4 Millionen Euro an Kunden zurückzahlen müssen. Die Airline musste unglaubliche 1,7 Millionen Anträge abarbeiten. Das teilte Emirates am Donnerstag mit. Viele Fluggesellschaften stehen in der Kritik, weil zahlreiche Passagiere ihre Kosten bislang noch nicht zurückerstattet bekommen haben.

09.50 Uhr: Corona-Regierungserklärung von Angela Merkel

Bundeskanzlerin Merkel hält am Donnerstagvormittag im Bundestag eine Corona-Regierungserklärung. Hier kannst du sie im Live-Ticker verfolgen>>>

08.18 Uhr: Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) besorgt

Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf viele Punkte geeinigt - doch schon vor der Pressekonferenz der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten sickerten viele Details durch, teilweise schon Tage vorher. Kanzleramtsminister Helge Braun sieht das mit Sorge. Im Morgenmagazin sprach der CDU-Politiker darüber, wie das Kanzleramt die Beschlüsse bewertet.

Kanzleramtschef Helge Braun spricht über die Corona-Beschlüsse. Foto: imago images / Political-Moments

Vom Moderator wurde er anschließend gefragt: „Bei so Konferenzen sickert ganz viel durch. Simsen Sie auch ab und an während der Konferenz oder wo kommt das her?“

Helge Braun lacht – doch dann wird er ernster. „Nein, ich mache das nicht. Ich verstehe das Informationsbedürfnis, aber ich habe die große Sorge, dass wir die Bevölkerung noch verwirrter machen als sie durch notwendige Regeländerungen ohnehin schon ist. wenn die Tage vorher und während der Konferenz jeder Zwischenstand und jede Idee, die wieder verworfen wird, breit öffentlich kommuniziert wird. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir etwas mehr Ruhe haben in der Vorbereitung im Hintergrund.“ Früher habe sich für die Vorbereitungskonferenzen niemand interessiert, erklärt er weiter. Jetzt könne man ständig darüber lesen.

08.07 Uhr: Über 22.200 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - 389 Todesfälle

Innerhalb eines Tages sind in Deutschland 22.268 neue Corona-Fälle verzeichnet worden, das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mit. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 389 auf 15.160.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des Instituts 983.588 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Genesenen lag bei 676.100.

22.30 Uhr: Überblick verloren?

Du hast die Übersicht verloren, welche neuen Maßnahmen ab Dezember nun gelten und was nur Empfehlungen sind? >> Hier findest du alle neuen Regeln zusammengefasst.

22.03 Uhr: Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten

Die strengen Kontaktbeschränkungen zum Eindämmen der Corona-Pandemie werden über Weihnachten gelockert. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen sich maximal zehn Personen treffen, Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung, wie aus dem Beschlusspapier von Bund und Ländern zu ihren Beratungen am Mittwoch in Berlin hervorgeht. Schleswig-Holstein hält an seinen eigenen Regelungen fest.

Angela Merkel richtet sich nach dem Corona-Gipfel mit klaren Worten an die Bürger. Foto: Odd Andersen/AFP/POOL/dpa

21.58 Uhr: Zusätzliche Corona-Regeln bei Bahn – aber keine Reservierungspflicht

Mehr Platz in den Zügen - dafür weniger Plätze, die reserviert werden können: Das sieht der nun getroffene Beschluss vor. So soll die „Sitzplatzkapazität“ der Züge deutlich erhöht werden, um noch mehr Abstand zwischen den Reisenden zu ermöglichen. Als denkbar gilt es, mehr Züge einzusetzen. Die Reservierbarkeit der Sitzplätze soll parallel dazu beschränkt werden.

Einzelheiten soll nun die Bahn festlegen. In einem vorigen Entwurf waren noch konkrete Details genannt, etwa, dass fortan nur Fensterplätze reserviert werden können. Nun steht fest: Eine verschiedentlich geforderte Reservierungspflicht gibt es nicht. Die Bahn und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnen das vehement ab. Sie wollen das „offene System“ mit viel Flexibilität unbedingt erhalten.

21.55 Uhr: Länder können Corona-Maßnahmen selbstständig lockern und verschärfen

Die Bundesländer können nach den Beschlüssen des Corona-Gipfels künftig abhängig von der Infektionslage entscheiden, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, Bundesländer mit sehr guten Zahlen hätten jetzt die Möglichkeit zur Erleichterung.

Gleichzeitig seien Länder mit sehr hohen Infektionszahlen in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen und mögliche Verschärfungen zu prüfen.

21.50 Uhr: Einheitliche Quarantäneregeln für Schüler

Positiv getestete Schüler sollen gemeinsam mit ihren Mitschülern - in der Regel die Schulklasse - sofort in eine fünftägige Quarantäne geschickt werden. Die Tage am Wochenende zählen mit. Wie es in einem gemeinsamen Beschlusspapier von Bund und Ländern weiter heißt, sollen die betroffenen Schüler dann nach fünf Tagen Quarantäne einen Schnelltest machen. Wer negativ ist, darf wieder in die Schule. Wer positiv ist, soll alle drei Tage erneut getestet werden, bis der Test negativ ausfällt.

Lehrer sollen dem Beschluss zufolge wegen „des zeitlich befristeten und anders strukturierten Kontakts“ nicht in diese „Clusterisolation“ einbezogen werden. Offen bleibt, ob es überhaupt genügend Schnelltests für ein solches Vorgehen gibt. Im Beschluss heißt es nur: „Der Bund sichert weiterhin größtmögliche Kontingente an Antigenschnelltests für Deutschland und unterstützt darüber hinaus den Aufbau von inländischen Produktionskapazitäten.“

21.48 Uhr: Weihnachtsferien beginnen fast überall am 19. Dezember

Die Weihnachtsferien sollen in diesem Jahr fast überall in Deutschland gleichzeitig am 19. Dezember beginnen.

Neue Tatsachen werden damit nicht geschaffen. Bereits vor dem Gespräch mit Merkel hatten Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen und Baden-Württemberg angekündigt, ihre Ferien auf den 19. Dezember vorzuziehen. In den meisten übrigen Bundesländern stand dieser Termin schon lange vor Corona als Ferienstart fest. Der 19. Dezember ist der Samstag vor Heiligabend, der in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt.

Bis auf Bremen und Thüringen sollen die Ferien nun überall an diesem Tag beginnen. Die beiden Länder behalten sich laut Beschluss vom Mittwoch „eine länderindividuelle Regelung hinsichtlich des Ferienbeginns“ vor.

21.46 Uhr: Wechselunterricht und Masken weiter regional geregelt

Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten vereinbarten, dass über abwechselnden Unterricht in geteilten Gruppen zu Hause und in der Schule weiterhin vor Ort entschieden wird, abhängig von den regionalen Corona-Zahlen.

In einem gemeinsamen Beschlusspapier von Bund und Ländern heißt es, „weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung“ sollten „schulspezifisch“ umgesetzt werden, bei einem Infektionsgeschehen mit einer Inzidenz oberhalb von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern pro Woche. Diese Zahl wird in den meisten Landkreisen Deutschlands laut aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts momentan nicht überschritten.

Sogenannter „Hybridunterricht“ wird auch nicht verpflichtend, sondern nur als Beispiel für etwaige Zusatzmaßnahmen genannt. Zudem sollen solche Maßnahmen auf Schüler ab der 8. Klasse - ausgenommen der Abschlussklassen - beschränkt bleiben.

Vereinbart wurde auch eine Maskenpflicht im Unterricht ab der 7. Klasse, ebenfalls abhängig von den regionalen Corona-Zahlen. Als unscharfe Grenze werden hier im Papier „deutlich mehr“ als 50 Neuinfektionen pro 100 00 Einwohner genannt. Allerdings gilt in den meisten Bundesländern längst eine Maskenpflicht im Unterricht und zwar schon ab der 5. Klasse, in Bayern sogar an Grundschulen. Keine flächendeckende Maskenpflicht im Unterricht gab es zuletzt nur noch in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

21.44 Uhr: Beschränkungen bis Anfang Januar

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt, „damit wir zu Weihnachten mit max. 10 Menschen aus 2 Haushalten feiern können“, so Merkel. Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung. Ausnahmen gelten in Ländern mit kleinen Inzidenzzahlen wie aktuell Schleswig-Holtstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Aus formalen Gründen ist eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember festgelegt worden, doch die Maßnahmen würden danach nochmals bis Anfang Januar verlängert.

21.32 Uhr: Merkel spricht live

Jetzt spricht Angela Merkel. Sie sieht einen „Teilerfolg“, weil die Infektionskurve abgeflacht ist. Dennoch seien die Zahlen weiterhin viel zu hoch. Daher lobt sie Ärzte und Pflegekräfte für ihre Arbeit.

„Es kommt auf jede und jeden einzelnen an“, appelliert die Kanzlerin an die Bürger mit Blick auf Weihnachten und Silvester.

20.55 Uhr: Zug-Reisende dürfen nur noch Fensterplatz buchen

Auch im Fernverkehr soll zukünftig Abstand gehalten werden. Konkret heißt das: Plätze können nur noch am Fenster reserviert werden. Auch mehr Sitzplatzkapazitäten werden erhöht. Eine Verschärfung der Hygiene-Regeln soll es aber nicht geben.

Wörtlich heißt es im Beschluss: „In allen Zügen ist grundsätzlich nur noch ein Sitzplatz pro Doppelsitz reservierbar. Bei Sitzgruppen mit Tisch können nur noch die diagonal gegenüberliegenden Sitzplätze gebucht werden. In Abteilen mit sechs Sitzplätzen sind nur noch zwei Sitzplätze reservierbar. Für gemeinsam reisende Kunden werden Bereiche vorgesehen, in denen auch nebeneinander liegende Sitzplätze reserviert werden können. Damit können Personen aus einem Haushalt gemeinsam reisen und verteilen sich nicht auf den Zug.“

20.08 Uhr: Einigung im Streitpunkt Schule

Seit 14 Uhr sitzt Angela Merkel mit den Länderchefs zusammen und berät den neuen Corona-Kurs. Ein großes Diskussionsthema: Schule. Doch jetzt herrscht laut Bild Einigkeit: Ab einem Inzidenz-Wert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen soll künftig in deutschen Schulen Wechsel-Unterricht möglich sein.

Der Beschluss gilt für Schüler ab der 8. Klasse. Unter Wechselunterricht verstecht die Corona-Gipfel: Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt, die wechselseitig anwesend sein müssen. Die andere Gruppe ist in den Klassenraum per Videokonferenz zugeschaltet.

19.16 Uhr: Restaurants und Co. bleiben weiter zu

Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sollen ebenfalls bis zum 20. Dezember geschlossen bleiben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Betriebe und Einrichtungen sollen finanzielle Unterstützungen erhalten, wie zuvor die Novemberhilfen.

18.45 Uhr: Private Treffen auf zwei Haushalte beschränkt

Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen strenger begrenzt werden: auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre sollen hiervon ausgenommen sein. Eine Bestätigung vonseiten des Bundes sowie der endgültige Beschluss des Gesamtpapiers stehen aber weiterhin noch aus. Schleswig-Holstein will an seinen eigenen Kontaktbeschränkungen festhalten.

Über Weihnachten sollen die Beschränkungen gelockert werden, wie schon zuvor bekanntgeworden war. Vom 23. Dezember an sollen Treffen „im engsten Familien- oder Freundeskreis“ möglich sein, und zwar bis maximal zehn Personen insgesamt. Dazu gehörige Kinder bis 14 Jahre sollen hiervon ausgenommen sein. Die Ausnahmeregelung soll nach Angaben aus Teilnehmerkreisen „längstens“ bis zum 1. Januar gelten. Sollte es bei dieser Formulierung bleiben, wäre also zunächst offen, ob die Lockerungen am Ende überall auch über Silvester gelten werden.

18.21 Uhr: Streitpunkt Schule

Aktuell diskutieren Bund und Ländern über das Streitthema Schule: Kommt der Wechselunterricht oder eine Halbierung der Klassen in Corona-Hotspot? Oder eine Verlängerung der Weihnachtsferien?

17.35 Uhr: Böllerverbot für belebte Plätze und Straßen

Die nächste Einigung zwischen Bund und Ländern ist durchgesickert: Ein Böllerverbot auf belebten Plätzen und Straßen scheint beschlossen. Erneut berichtet die Bild, dass Städte und Gemeinden festlegen sollen, wo genau geböllert werden darf. Ein Kaufverbot von Feuerwerkskörpern soll es allerdings nicht geben.

Angela Merkel (CDU) und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD). Im Hintergrund: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

17.05 Uhr: Neuer Inzidenzwert für Corona-Hotspots beschlossen

Wie Bild und Tagesspiegel übereinstimmend berichten, kommt einer neuer Inzidenzwert. Ab einem Wert von 200 sollen Maßnahmen zukünftig deutlich verschärft werden. Der bisherige Hotspot-Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen soll laut Bild ebenfalls bestehen bleiben.

Laut Teilnehmerkreise hatten sich die Ministerpräsidenten geschlossen für den neuen Wert ausgesprochen, der Bund soll dagegen sein. Bei dem Thema verhärten sich die Fronten, die Video-Schalte ist vorerst für eine Pause unterbrochen, berichtet die Bild.

17.00 Uhr: FFP2-Masken wohl für 27 Millionen Menschen mit hohem Corona-Risiko

Die geplante Abgabe günstiger FFP-2-Schutzmasken an Menschen aus Corona-Risikogruppen für den Winter nimmt konkretere Formen an. Insgesamt dürften 27,35 Millionen Menschen dafür infrage kommen, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme des Gemeinsamen Bundesausschusses aus Vertretern von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hervorgeht. Darunter sind 23,7 Millionen Menschen ab 60 Jahren sowie weitere mit Erkrankungen, Risikoschwangerschaften oder Übergewicht. Um Masken zu bekommen, sollte demnach auch kein Attest vorzulegen sein, empfiehlt das oberste Gremium des Gesundheitswesens.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte die Entscheidung, die Hochrisikogruppe damit zu versorgen. „Der Vorteil einer FFP2-Maske liegt auf der Hand. Sie schützt nicht nur andere, sondern auch den Träger selbst“, sagte Vorstand Eugen Brysch.

16.34 Uhr: Neues Update für Corona-App

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes steht in einer verbesserten Variante zum Herunterladen bereit. Am Mittwochnachmittag ist die aktuelle Version 1.7 im Google Play Store und dem App Store von Apple erschienen. Mit dem Update kann die Risikoüberprüfung nun mehrmals täglich erfolgen. Bislang erfolgte die Aktualisierung nur einmal am Tag. Außerdem erhalten positiv getestete Nutzer mit der aktuellen Version eine Erinnerung, wenn sie ihr Testergebnis noch nicht geteilt haben sollten.

16.27 Uhr: Supermarkt-Chefs warnen vor Quadratmeter-Regel

Kommt eine Quadratmeter-Regel für Einkaufszentren und Supermärkte? (siehe Eintrag 15.37 Uhr) Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt schon jetzt vor strengeren Vorgaben für die Kundenzahl in Geschäften. 25 statt wie bisher zehn Quadratmetern Verkaufsfläche pro Kunde, könne zu langen Schlangen vor den Geschäften und „am Ende zu neuen Hamsterkäufen im Lebensmittelhandel führen“, mahnte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Zudem sei es auch nicht im Sinne der Eindämmung der Pandemie, wenn viele Kunden vor den Geschäften wartend bei kalter Witterung eng beieinander stünden.

Der HDE forderte deshalb, bei der aktuellen Regelung zu bleiben. „Die Hygienekonzepte der Handelsunternehmen haben sich bewährt, es gibt keine Hotspots beim Einkaufen. Deshalb gibt es auch keinen Grund, die Regeln zu verschärfen“, sagte Genth.

Auch Rewe-Chef Lionel Souque sprach sich entschieden gegen weitere Einschränkungen der Kundenzahlen in den Märkten aus. „Wenn nur noch 40 statt 100 Menschen gleichzeitig in einem Supermarkt mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche einkaufen dürften, befürchte ich vor Weihnachten endlose Warteschlangen und chaotische Situationen vor den Supermärkten. Das wird weder dem Schutz vor Infektionen noch der Gesundheit der Menschen dienen“, sagte er in Köln.

Rewe-Chef Lionel Souque in einer seiner Filialen. Foto: Oliver Berg/dpa

Der Chef des größten deutschen Lebensmittelhändlers Edeka, Markus Mosa, warnte ebenfalls vor zusätzlichen Auflagen. „Warteschlangen sorgen für Unruhe und gefährden die Gesundheit in dieser Jahreszeit. Im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten wir auf Sonntagsöffnungen verzichten, aber dafür auch nicht den Zugang zu den Geschäften weiter reduzieren“, meinte er.

15.37 Uhr: Bild berichtet von neuer Quadratmeter-Regel

Nach Bild-Informationen ist eine erste Einigung beim Corona-Gipfel gefallen. In Einkaufszentren soll eine Quadratmeter-Regel eingeführt werden. Heißt: 20 Quadratmeter pro Kunde – ab einer Einkaufsfläche von 800 Quadratmeter.

Laut Bild-Bericht könnten somit auch Supermärkte betroffen sein. Für kleine Geschäfte soll weiter die 10-Quadratmeter-Regel gelten.

Angela Merkel berät sich am Mittwoch mit den Länderchefs beim Corona-Gipfel. Foto: RKI/ doa/ Montage

14.55 Uhr: Söder zieht schockierenden Vergleich bei Corona-Todeszahlen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versucht seine Kollegen und die Gesellschaft angesichts der Corona-Krise mit einem drastischen Vergleich wachzurütteln. Zu Beginn des Corona-Gipfels mit Angela Merkel sagte der CSU-Politiker laut Bild.de: „Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Todeszahlen sind aktuell so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen.“

Er fordert eine Verschärfung und Verlängerung der Corona-Maßnahmen (siehe Update um 12.30 Uhr).

12.30 Uhr: Söder drängt auf schärfere Lockdown-Maßnahmen im Dezember

Am Nachmittag werden Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über eine Verlängerung des Lockdowns und Maßnahmen an Weihnachten und Silvester beraten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gehen manche Maßnahmen, auf die sich die Ministerpräsidenten bisher einigten konnten, nicht weit genug.

Für besonders stark betroffene Gebiete, die Corona-Hotspots, müsse es „klarere Regeln“ geben, sagte er am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. „Wir brauchen eine Hotspot-Strategie.“ Dazu zählten seiner Meinung unter anderem Masken in Schulen, aber auch „Einschränkungen“ für Geschäfte. „Wir brauchen Masken in den Schulen - für die Schüler, aber auch für die Lehrer“, sagte Söder. Außerdem müsse in Hotspots vor allem in älteren Jahrgangsstufen zu einem Modell des Wechselunterrichts übergegangen werden, um die Dichte des Schulbetriebs zu reduzieren.

Kritisch äußerte sich Söder zu etwaigen Lockerungen über Silvester. Er sei da „zurückhaltend“, sagte der CSU-Chef unter Verweis auf den Charakter der üblichen Feiern zum Jahreswechsel. Weihnachten dagegen sei das klassische Fest im Familienkreis. Er sei deshalb dafür, die Regelungen an Weihnachten „etwas freier“ zu gestalten, an Silvester im Gegenzug dafür aber „etwas konsequenter“ zu sein.

Foto: Stefan Puchner/dpa, imago images / Future Image

9.50 Uhr: Falsche Prognose holt Virologe Hendrik Streeck ein

Mitte Oktober erklärte Virologe Hendrik Streeck in der ARD-Sendung Maischberger , dass es „müßig" sei, über Todesfälle zu reden. Gleichzeitig sagte er: „200 Tote pro Tag bei 20.000 Infektionen empfinde ich als sehr hoch gerechnet“, so Streeck. Da gebe es andere Rechnungen, „die eine sehr viel niedrigere Sterblichkeitsrate sehen“.

Virologe Hendrik Streeck glaubt nicht an so einen starken Anstieg der Corona-Todeszahlen in Deutschland. Foto: imago images / Future Image

Tatsächlich meldete das Robert-Koch-Institut nun 410 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Dienstag waren es laut RKI 249 Tote und in der vergangenen Woche waren es zusammen 1.565 Verstorbene, durchschnittlich somit 223 am Tag.

Mit den 90 #Corona-Toten in 🇩🇪, die dem RKI gestern gemeldet wurden, summiert sich die Wochenbilanz auf 1565 Verstorbene.



Das ist der zweithöchste Wochenwert überhaupt - nach der Osterwoche (1605).

@welt pic.twitter.com/hzfyTTrjJF — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 23, 2020

Auf Twitter setzt sich der Virologe zur Wehr, als ein Tweet aufgetaucht, der genau diese falsche Prognose des Experten aufmerksam macht. Man könne „wirklich jeden Satz aus dem Kontext ziehen und damit eine irreführende Debatte provozieren“, so Streeck. Unterstützung bekommt er ausgerechnet von TV-Star und Investor Frank Thelen. Es sei „unfassbar wie viele versuchen Dir immer wieder 'ein Bein zu stellen'“, postet dieser darunter.

Andere Twitter-Nutzer sind da weniger verständnisvoll. Streeck reagiere dünnhäutig und der Satz sei gar nicht aus dem Kontext gerissen worden. Andere erinnern Streeck daran, dass er zuvor schon eine zweite überregionale Corona-Welle in Deutschland für unwahrscheinlich hielt. Auch hier sei er von der Wirklichkeit eingeholt worden.

Man kann wirklich jeden Satz aus dem Kontext ziehen und damit eine irreführende Debatte provozieren. Schade - nicht zielführend im Umgang mit einer Pandemie. — Hendrik Streeck (@hendrikstreeck) November 24, 2020

9.30 Uhr: Markus Söder - „Man spürt einfach, dass der mildere Lockdown nicht die gleiche Wirkung hat“

Im Interview mit Mariette Slomka im heute-journal (ZDF) bezeichnete es Bayern Ministerpräsident Markus Söder einen Teilerfolg, dass das exponentielle Wachstum gebremst wurde. Aber das reiche nicht zu, räumte er gleichzeitig ein: „Es hatten alle auch gehofft, dass der Erfolg größer sein würde“. Wenn man jetzt den Teil-Lockdown aufgeben würde, sei es „nur eine Frage von Tagen, vielleicht 1-2 Wochen, bis wir wieder im absoluten exponentiellen Wachstum sind.“

In der bisherigen Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten stehe noch zu wenig, kritisierte Söder im ZDF. Es brauche mehr Regeln für die Hotspots, da müsse nachgeschärft werden, etwa was Wechselunterricht an Schulen angeht.

An Weihnachten können man aus Sicht des CSU-Politikers Familienfeste feiern, so Söder, aber über Silvester müsse man nochmal nachdenken, „ob nicht nur das Böllern ein Problem ist, sondern wirklich die ganz großen Feiern, die sollten eigentlich nicht sein“, erklärte er im heute-journal. Silvester sei eher „das Fest der Freunde“, anders als das "Fest der Familien" an Weihnachten. Da solle man eher vorsichtiger sein.

Ein Erfolg wäre es, wenn die Ministerpräsidenten und Angela Merkel einheitlich den 18. Dezember als letzten Schultag vor Weihnachten festlegen, so Söder. Einige Bundesländern seien da noch skeptisch, ließ er vor dem neuen Corona-Gipfel durchblicken.

Auf die Frage von Marietta Slomka, wie er sich die hohen Inzidenzwerte trotz des Lockdowns erklärt, sagte Söder: „Es dauert einfach länger. Im Frühjahr haben wir vier Wochen gebraucht, mit einem sehr harten Lockdown, um die Entwicklung nicht nur zu brechen, zu stoppen, sondern auch nach unten zu führen. Man spürt einfach, dass der mildere Lockdown nicht die gleiche Wirkung hat. Wir müssen uns einfach auf eine längere Zeit einstellen.“

9.10 Uhr: Mehr Sex wegen Corona-Homeoffice?

Immerhin das: Offenbar haben die Deutschen durch das Homeoffice zu Corona-Zeiten mehr Sex. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Befragt wurden hierzu 283 Männer. Von ihnen gaben 71 Prozent an, teilweise im Home-Office zu arbeiten und dadurch auch mehr körperliche Nähe daheim zuzulassen.

Bei Männern zwischen 18-30 Jahren habe sich die sexuelle Frequenz in Corona-Zeiten im Vergleich zu einer Erhebung aus dem Jahr 2003 mehr als verdoppelt. Fast 15-mal pro Monat kommt es laut der Studie durchschnittlich zu Geschlechtsverkehr in dieser jungen Altersgruppe. Ebenso deutlich nach oben ging es in der Altersgruppe 31-40 (9,6-mal pro Monat). Bei 41-50-Jährigen erhöhte sich die Frequenz sogar von 2,9-mal auf 7,1. Fast eine Vervierfachung gibt es bei 51-60-Jährigen (nun 4,3-mal).

Jedoch muss man einschränken, dass die Sex-Frequenz in Haushalten mit Kindern deutlich niedriger ist. Bei 18-30-Jährigen beträgt sie 4,3-mal im Monat, bei 31-40-Jährigen 3,9-mal und bei 41-50-Jährigen 2,1-mal.

Zudem gaben 40 Prozent der befragten Männer an, dass sie an Erektionsschwäche leiden. In einer Studie von 2006 waren es nur 23 Prozent. Somit scheint die Corona-Krise auch die Potenz vieler Männer negativ zu beeinflussen.

8.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringer Landkreis springt weit über 500

Der Landkreis Hildburghausen in Thüringen hat laut Robert-Koch-Institut die Marke von 500 neuen Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Das RKI teilte am Mittwoch mit, dass der Wert bei 526,6 liegt. Am Dienstag lag der Wert noch bei 483.

Damit ist der Landkreis mit weitem Abstand die Region mit den höchsten Coronavirus-Inzidenzwerten in Deutschland. Danach folgen die Sächsische Schweiz mit 364,4 und die Städte Speyer (360) und Passau (352,3).

6.40 Uhr: Corona-Weihnachtsferien schon ab dem 16. Dezember?

Ein Streitpunkt bei den Lockdown-Verhandlungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten ist der Startpunkt der Weihnachtsferien an den Schulen sein. Die Länderchefs verständigten sich vorab in einem Papier auf den 19. Dezember als Ferienbeginn. Der letzte Schultag soll der Freitag, 18. Dezember sein. Damit würde der Ferienbeginn in allen Bundesländern um einige Tage vorgezogen. In elf Bundesländern, unter anderem in NRW und Bayern, wären sie sonst erst am 21. Dezember gestartet, in fünf weiteren, wie Niedersachsen und Baden-Württemberg, am 23. Dezember.

Neue Lockdown-Verhandlungen stehen für Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Mittwoch an. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters-Pool/dpa

Kanzlerin Merkel geht das noch nicht weit genug. Wie die Bild-Zeitung berichtet fordert das Kanzleramt in einem Gegenentwurf schulfrei schon ab dem 16. Dezember. Es soll am Dienstagabend deswegen Streit zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und den Ministerpräsidenten gegeben haben. Letztlich habe man sich dann offenbar auf den 19. Dezember als Ferienbeginn geeinigt.

Hintergrund der vorgezogenen Schulferien ist das Ziel, die Kontakte vor Weihnachten möglichst stark zu reduzieren. Laut der Nachrichtenagentur AFP wollen Bremen und Thüringen individuelle Regelungen zum Ferienbeginn treffen.

6.20 Uhr: Warum der Teil-Lockdown im Corona-Herbst so wenig Wirkung zeigt

Die Zahlen vom Mittwoch bestätigen erneut: Eine Trendumkehr bei den Corona-Infektionen in Deutschland wurde trotz Teil-Lockdown nicht erreicht. Zwar konnten die Neuinfektionen stabilisiert werden, jedoch auf einem hohen Niveau. Das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern hat nun eine Berechnung vorlegt, wieso der Effekt im Vergleich zum Frühjahrs-Lockdown so schwach ausfällt.

Klar ist für die Forscher: Ohne den Teil-Lockdown seit Anfang November wäre die Kurve der täglichen Neuinfetionen in Deutschland über 40.000 geschossen (rote Linie in der Grafik unten). Das exponentielle Wachstum konnte somit gebremst werden. Laut den Berechnungen der Forscher hätte aber ein harter Lockdown wie im Frühjahr einen viel eindeutigeren Effekt erzielt (grüne Linie). Laut den Berechnungen der Fraunhofer-Forscher könnten mit solchen Maßnahmen, sofern sie nun noch eingeleitet werden, die Zahlen der Neuinfektionen noch bis Weihnachten unter 5.000 gedrückt werden. Dazu gehörten jedoch auch Grenzkontrollen, Schulschließungen und Einreiseverbote.

6.05 Uhr: RKI melden neuen Rekord an Covid-19-Todesfällen an einem Tag

Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 410 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist ein neuer Höchstwert in Deutschland binnen eines Tages. Der bislang höchste Wert an Corona-Todesfällen an einem Tag waren 315 Verstorbene im April.

410 #Corona-Tote in 🇩🇪! 😳



Gestern sind dem RKI 410 Todesfälle gemeldet worden.



➡️ neuer Rekord



➡️ 7. Werktag in Folge mit >200 Toten



➡️ 7-Tage-Schnitt bei 236 - ebenfalls ein neuer Rekord@welt pic.twitter.com/2EZTiTniQC — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 25, 2020

Ebenfalls bedenklich: Die Zahl der Neuinfektionen liegt über dem Wert der Vorwoche. Am Mittwoch meldet das RKI 18.663 neue Corona-Fälle. Das sind über 1.000 Fälle mehr als am vergangenen Mittwoch. Voraussichtlich wird die Zahl der registrierten Infektionen in Deutschland in dieser Woche die Eine-Million-Marke überschreiten, derzeit sind es 961.320. Über Zweidrittel der Infizierten gelten mittlerweile als genesen.

Das Sieben-Tage-R, also die vom RKI geschätzte Reproduktionszahl, liegt laut RKI aktuell bei 0,97 (Vortag: 0,97).