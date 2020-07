Corona-Welle in Düsseldorfer Mercedes-Werk ++ Brasilianischer Präsident Bolsonaro infiziert ++

Weil in einigen Bundesländern die Zahl der Corona-Infektionen sinkt, wird vielerorts eine Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Lockerung könnte bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Eine Umfrage in Berlin.

Die Corona-Pandemie ist auch ein halbes Jahr nach ihrem Ausbruch nicht vorbei. Noch immer konnte kein Impfstoff entwickelt werden.

Über 11,6 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als 530.000 sind gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 198.000 infiziert, mehr als 9.000 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Vor allem das Bundesland NRW muss einen harten Rückschlag hinnehmen. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies gibt es nun einen erneuten Lockdown.

Doch das Coronavirus greift auch in anderen Bundesländern um sich.

Corona: Alle wichtigen Entwicklungen zum Virus im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

Dienstag, 7. Juli:

17.30 Uhr: Mehrere Corona-Infektionen in Mercedes-Werk

Laut einem Bericht der Rheinischen Post hat es mehrere Corona-Infektionen in einem Mercedes-Werk in Düsseldorf gegeben. Demnach seien 20 Personen erkrankt. „Insgesamt wurde in den vergangenen Monaten eine niedrige zweistellige Anzahl an Mitarbeitern des Werks Düsseldorf positiv auf das Corona-Virus getestet“, sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem Express.

In dem Sprinter-Werk arbeiten 8500 Mitarbeiter, von denen sich aktuell 50 In Quarantäne befinden sollen.

17.30 Uhr: Jair Bolsonaro positiv getestet

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärkrankenhaus in der Hauptstadt Brasília mit. Medienberichten zufolge hatte der Staatschef zuvor Symptome gezeigt: Er habe Fieber und Gliederschmerzen gehabt. Am Montag trug er entgegen seiner Gewohnheit eine Maske und riet einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern.

Brasilien ist neben den USA derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem größten Land Lateinamerikas 1,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 64 867 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen, da in Brasilien nur recht wenig getestet wird.

Bilder vom Samstag: Bolsonaro nimmt an einem Essen anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages in der US-Botschaft teil. Foto: dpa

Die brasilianische Regierung hat die Pandemie von Anfang an heruntergespielt. Präsident Bolsonaro bezeichnete das Coronavirus immer wieder als „leichte Grippe“ und stemmte sich gegen Schutzmaßnahmen. Der rechte Staatschef fürchtete die wirtschaftlichen Schäden eines Lockdowns. Immer wieder zeigte er sich ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit, löste Massenaufläufe aus und machte Selfies mit Anhängern.

Auch am Wochenende war Bolsonaro wieder viel unter Menschen, teilweise ohne Maske: Am Samstag nahm er gemeinsam mit mehreren Ministern und einem seiner Söhne an einem Essen anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages in der US-Botschaft teil. Zudem flog er in den Bundesstaat Santa Catarina, um sich nach den schweren Unwettern ein Bild der Lage zu machen.

13.03 Uhr: Corona-Ausbruch in Kirche in NRW

Nach der Corona-Infektion einer kompletten zwölfköpfigen Familie in Euskirchen hat das Kreis-Gesundheitsamt Quarantäne für rund 500 Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde angeordnet. Nach Angaben eines Behördensprechers von Dienstag sind alle Mitglieder der Euskirchener Mennoniten-Gemeinde betroffen, einer evangelischen Freikirche, der die betroffene Familie angehört. Nach der Familie sollen alle Gemeindemitglieder noch diese Woche auf das Virus getestet werden.

Zunächst sei die Mutter mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und positiv getestet worden, sagte Behördensprecher Wolfgang Andres. Bei der weiteren Testung habe sich gezeigt, dass die ganze Familie mit dem Virus infiziert sei. „Die Kinder sind vorher noch in die Schule gegangen, in die eigene Schule der Mennoniten. Und die Familie ist wohl auch noch in den Gottesdienst in das Bethaus der Mennoniten gegangen“, sagte Andres. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus verbreitet worden sei.

Wie viele Mitglieder die Gemeinde genau habe, sei noch unbekannt, sagte der Sprecher: „Wir gehen aber davon aus, dass das um die 500 sind.“ Schule und Bethaus seien geschlossen worden.

07.50 Uhr: DESHALB ignorieren Serien die Pandemie

Bekannte deutsche Serien wollen die Corona-Krise konsequent ignorieren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das gilt für die „Rosenheim Cops“ in Bayern ebenso wie für das „Großstadtrevier“ im hohen Norden, für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) und „Sturm der Liebe“ ebenso wie für „Berlin - Tag & Nacht“. „Inhaltlich thematisieren wir Corona aktuell nicht“, sagte eine Sprecherin der Ufa, die die Seifenopern-Dauerbrenner „GZSZ“ und „Unter Uns“ produziert, auf Anfrage.

Die Geschäftsführung von „Studio Hamburg“, das den Hamburger Klassiker „Großstadtrevier“ sowie die Telenovela „Rote Rosen“ dreht, teilte mit, „dass die Covid-19-Pandemie keine Rolle in den Drehbüchern und Geschichten spielen wird“ – und sagte auch warum: Zuschauer flüchteten gern in eine heile Welt „und wollen in fiktionalen Formaten nicht mit der Realität konfrontiert werden“.

RTLzwei führte vor allem ganz praktische Gründe an, warum das Virus auch in „Berlin - Tag & Nacht“ keine Rolle spielen wird: Bei Produktionsvorläufen von bis zu acht Wochen sei das schlicht nicht möglich. Und Bavaria Fiction, die „Die Rosenheim-Cops“ und „Sturm der Liebe“ produziert, teilte mit: „Eine Pandemie passt inhaltlich nicht zur Ausrichtung der beiden Serien.“

06.30 Uhr: Karnevalisten kritisieren Laschet

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) hat Absage-Empfehlungen von Karnevals-Veranstaltungen zum 11.11. kritisiert. BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess: „Wir verurteilen solche Aussagen. Sie schaffen nur Verunsicherung und sind kontraproduktiv für alle Planungen in einer Zeit, für die die Corona-Lage noch gar nicht absehbar ist.“

Konkret bezog sich Fess auf eine Aussage von NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Laschet hatte sich gegen Straßenveranstaltungen zur traditionellen Sessionseröffnung am 11.11. ausgesprochen. Dabei gilt er selbst als Karnevals-Fan.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird vom Bund Deutscher Karneval heftig kritisiert. Foto: imago images / IPON

05.45 Uhr: US-Experte: Hatten Pandemie nie unter Kontrolle

Der US-Immunologe Anthony Fauci hat sich wegen des schnellen Anstiegs der Neuinfektionen im Süden und Westen der USA äußerst besorgt gezeigt. Die gegenwärtige Lage erfordere „sofortiges“ Handeln. Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und steckten daher immer noch tief in der ersten Welle des Virus, sagte Fauci.

Die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dürften nicht als Widerspruch gesehen werden, mahnte er.

Montag, 6 Juli:

21.13 Uhr: Griechenland-Touristen positiv auf Coronavirus getestet

Zum ersten Mal seit Wochen sind in Griechenland wieder mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt wurden 43 Fälle registriert. Davon waren nach Angaben der zuständigen Gesundheitsbehörde 36 Touristen.

Die meisten davon (20) waren nach Informationen des griechischen Staatsrundfunks (ERT) Urlauber aus Serbien. Weitere 16 Touristen stammen aus verschiedenen Staaten, hieß es. Ob darunter auch Deutsche waren, blieb zunächst unklar. Die meisten Fälle wurden an der Grenze zu Bulgarien registriert.

Seit dem 1. Juli sind nach Schätzungen griechischer Medien mehr als 100 000 Urlauber über den Grenzübergang Promachonas/Kulata nach Griechenland gekommen. Griechenland hat seit Montagmorgen wegen erhöhter Coronavirusinfektionen in Serbien seine Grenzen für Reisende aus diesem Balkanland geschlossen.

Mehrere Touristen haben sich in Griechenland mit Corona infiziert. Foto: imago images / ANE Edition/ Fotomontage

19.35 Uhr: Keine neuen Maßnahmen im Kreis Gütersloh

Nach der gerichtlichen Aufhebung der strengen Auflagen zum Eindämmen des Coronavirus für den Kreis Gütersloh will die NRW-Landesregierung keine gesonderten neuen Maßnahmen verfügen - auch nicht für einzelne Gemeinden. Das machte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montagabend in Düsseldorf deutlich. Es sei nicht zu einem Übertritt der Infektionen auf die übrige Bevölkerung des Kreises Gütersloh gekommen. Vor diesem Hintergrund erwartet die NRW-Landesregierung nach eigenen Angaben, „dass nunmehr auch alle Beherbergungsverbote in Urlaubsorten aufgehoben werden“.

Aktuelle Zahlen belegten, dass es gelungen sei, einen größeren Ausbruch durch konsequente und schnelle Maßnahmen einzudämmen. Die Maßnahmen im Kreis Gütersloh könnten nun vollständig auf die bereits verhängte Quarantäne für die von der Infektion betroffenen Mitarbeiter des Fleischwerkes von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sowie im Bedarfsfall ihre Familien begrenzt werden. An die Stelle der vom Oberverwaltungsgericht NRW am Montag außer Vollzug gesetzten Maßnahmen für den gesamten Kreis Gütersloh würden daher auch keine auf einzelne Gemeinden des Kreises beschränkte Maßnahmen mehr treten.

16.27 Uhr: Gericht hebt Lockdown für Kreis Gütersloh auf

Bis in die Nacht zum Mittwoch sollten die strengen Corona-Auflagen für die Menschen im Kreis Gütersloh gelten. Eigentlich.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Land Nordrhein-Westfalen hätte nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies inzwischen eine differenziertere Regelung erlassen müssen - ein Lockdown für den ganzen Kreis sei nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Gericht am Montag mit. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Hintergrund der Auflagen sind mehr als 1000 positiv auf das Coronavirus getestete Tönnies-Mitarbeiter am Standort in Rheda-Wiedenbrück. Die Befunde hatten zu regionalen Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt. Die regionale Verordnung der Landesregierung wäre in die Nacht zum Mittwoch um 00.00 Uhr ausgelaufen.

Bislang hatte das OVG in der Regel die Verordnungen der Landesregierung im Zusammenhang mit dem Kampf gegen das Coronavirus bestätigt. Ausnahme war die vom Land angeordnete häusliche Quarantäne für Auslandsrückkehrer. Die hatte das Gericht Anfang Juni außer Vollzug gesetzt. Das Land dürfe nicht pauschal für Rückkehrer aus Nicht-EU-Ländern eine 14-tägige Quarantäne anordnen, entschied es.

12.54 Uhr: Frau bekommt Baby - dann stirbt sie an Covid-19

Furchtbare Nachrichten! Kurz nach der Geburt ihres Babys und vor der kirchlichen Hochzeit ist eine 38-Jährige aus Ansbach jetzt am Coronavirus gestorben. Darüber berichtet Nordbayern.de. Nach der Entbindung durfte sie das Krankenhaus wieder verlassen und klagte kurz darauf zuhause über Schüttelfrost. Doch das legte sich wieder. Wenig später hatte sie hohes Fieber und musste in eine Klinik gebracht werden. Sie wurde ins künstliche Koma versetzt: Drei Wochen lang kämpften die Ärzte um das Leben der jungen Mutter - vergeblich. Das Virus hatte ihr Gehirn angegriffen.

Warum sie von ihrem schrecklichen Schicksal erzählen? „Wir wollen auf die anhaltende Gefahr durch Corona hinweisen“, sagt ihr Ehemann. Auch ist er sowie die Großeltern seiner kleinen Tochter dankbar für jede Unterstützung und Hilfe, die sie auf unterschiedlichen Wegen erreicht hat. Doch das Neugeborene wächst jetzt ohne seine Mama auf.

11.55 Uhr: FDP fordert Aufhebung der Maskenpflicht

Die FDP fordert, die Aufhebung der Maskenpflicht für den Einzelhandel einzuleiten. Die Regierung müsse „gemeinsam mit dem Einzelhandel einheitliche Kriterien für ein regional differenziertes Ausstiegsszenario aus der Maskenpflicht erarbeiten“, so FDP-Vizefraktionschef Michael Theurer am Montag. „Die Maskenpflicht kann nicht von heute auf morgen wegfallen, sie kann aber auch nicht unendlich und ohne regionale Differenzierung aufrecht erhalten werden.“

09.00 Uhr: Broadway-Star stirbt an Covid-19-Folgen

Schauspieler Nick Cordero starb im Alter von 41 Jahren an Covid-19. Das gab seine Witwe via Instagram bekannt. Cordero war für seine Bühnenrollen am Broadway bekannt. Für seine Rolle im Musical „Bullets Over Broadway“ (2014) wurde er für den „Tony Award“ als bester Hauptdarsteller nominiert. Außerdem war Cordero zweimal für die „Drama Desk Awards“ nominiert.

08.00 Uhr: Schäuble rüttelt die EU wach

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat an die EU appelliert, als Corona-Lehre ihre Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu reduzieren. Die Pandemie habe gezeigt, wie verwundbar Europa durch diese Abhängigkeit geworden sei, schrieb Schäuble für die „FAZ“. Er verwies auf den vorübergehenden Mangel an simplen Medizingütern wie Atemschutzmasken.

Nun sei die Gelegenheit, „unser gesamtes Wirtschaftsmodell kritisch zu überprüfen und die Exzesse der Globalisierung da zu korrigieren, wo sie zu den dramatischen Auswirkungen der Pandemie beigetragen haben“, betonte Schäuble. Schon jetzt lasse sich aus der Pandemie die Lehre ziehen, dass die EU besser vorsorgen müsse, um in Krisen widerstandsfähiger und souveräner zu sein.

Dazu müsse die EU „mit größerer strategischer Autonomie ausgestattet werden“, forderte der CDU-Politiker. Ferner müsse die Souveränität Europas gerade im Gesundheitssektor gestärkt werden.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble verlangt Konsequenzen aus der Corona-Krise. Foto: imago images / Eibner

07.10 Uhr: Pariser Louvre öffnet wieder

Nach monatelanger Schließung öffnet der Pariser Louvre ab Montag wieder für Museumsbesucher. 70 Prozent der Museumsflächen (rund 45.000 Quadratmeter) werden wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Das Pariser Louvre. Foto: imago images / Hans Lucas

06.45 Uhr: Bundeswehr-Hunde werden auf Corona trainiert

Bundeswehr-Diensthunde sollen das Erschnüffeln einer Corona-Infektion erlernen. Die Streitkräfte und die Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo) Hannover testen diese Möglichkeit in einem Projekt, an dem zehn Vierbeiner der Bundeswehr teilnehmen. Beteiligt sind Schäferhunde, Spaniel und Retriever, wie die Dienststelle der Streitkräfte mitteilte.

Sonntag, 5. Juli:

22.50 Uhr: Mehr als 530.000 Corona-Tote weltweit – Mexiko überholt Frankreich

Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit mehr als 530.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die meisten Toten haben die Vereinigten Staaten (rund 130.000) zu verzeichnen, gefolgt von Brasilien (über 64.000 Tote), Großbritannien (über 44.000 Tote), Italien (über 34.000 Tote) und Mexiko mit mehr als 30.000 Toten.

20.30 Uhr: Spahn will an Maskenpflicht festhalten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnt weiter zur Vorsicht. Angesichts von Überlegungen einzelner Bundesländer, die Maskenpflicht wieder abzuschaffen, hat er am Sonntag getwittert: „Ich verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität. Aber das Virus ist noch da. Wo in geschlossenen Räumen der nötige Abstand nicht immer gesichert ist, bleibt die Alltagsmaske geboten.“

Ich verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität. Aber das Virus ist noch da. Wo in geschlossenen Räumen der nötige Abstand nicht immer gesichert ist, bleibt die Alltagsmaske geboten. So achten wir aufeinander und schützen uns gegenseitig. #COVID19 — Jens Spahn (@jensspahn) July 5, 2020

18.00 Uhr: Italien: Zwangseinweisung von Infizierten?

Italien prüft die Möglichkeit von Zwangseinweisungen ins Krankenhaus für Corona-Patienten, die durch falsches Verhalten neue Ansteckungen auslösen können. Das sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza der Zeitung „La Repubblica“: „Ich erwäge mit meinen Juristen die Möglichkeit einer zwangsweisen medizinischen Behandlung in Fällen, in denen eine Person behandelt werden muss und sich weigert.“

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza. Foto: imago images / Insidefoto

15.00 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt flächendeckende Tests ab

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich GEGEN flächendeckende Corona-Tests ausgesprochen. Im „Deutschlandfunk“ hat er gesagt: „Ich halte da nicht sehr viel von.“ Er würde sich an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts orientieren, man werde also anlassbezogen und dann sehr gründlich testen, wie zuletzt nach dem Virus-Ausbruch bei der Tönnies-Fleischerei in Rheda-Wiedenbrück.

12.20 Uhr: Auch in Österreich Corona-Infizierte in Schlachthöfen

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, steigt die Zahl der an Covid-19-Infizierten in Oberösterreich an. Auch in drei Fleischbetrieben seien Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Betroffen sind ein Betrieb im Bezirk Wels-Land und zwei im Bezirk Braunau. Aktuell würde die Kontaktpersonensuche über die Behörden laufen. Betriebsschließungen sollen derzeit nicht im Raum stehen. Die Reproduktionszahl liegt in Oberösterreich derzeit bei 2,7, ein sehr hoher Wert.

Das Coronavirus hat weltweit über 500.000 Todesopfer gefordert. (Symbolfoto) Foto: imago images / Westend61

Samstag, 4. Juli:

20.10 Uhr: Bitburger-Chef macht düstere Prognose: „Leute werden weniger Bier trinken“

Der Chef der Brauerei Bitburger, Axel Dahm, hat in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen“ eine ernüchternde Vorhersage für die Zeit nach der Corona-Krise gemacht. Dahm: „Die Leute werden dauerhaft weniger Bier trinken. Wir rechnen damit, dass der Konsum in Gaststätten und Veranstaltungen nach Corona maximal 80 Prozent des alten Marktniveaus erreichen wird.“

Und weiter: „Manche Gastwirte haben schon wieder geschlossen, weil sich die wenigen Besucher für sie nicht rechnen. Dabei spüren viele Menschen die Krise noch gar nicht im Geldbeutel, weil sie über Kurzarbeit gestützt werden. Wenn diese Hilfen auslaufen, wird sich das Konsumverhalten noch weiter verändern. Die Leute werden preissensibler werden.“

Bitburger und der Werbeslogan „Bitte ein Bit“ gehören zu den bekanntesten Biermarken in Deutschland. (Symbolfoto) Foto: imago images / Manfred Segerer

19.00 Uhr: Über 10.000 Tote in Russland

In Russland sind mehr als 10.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 168 Todesfälle seien zuletzt gemeldet worden, teilten die russischen Behörden am Samstag mit.

16.00 Uhr: Großstadt in Spanien unter Quarantäne

In Spanien ist erstmals seit den Corona-Lockerungen wieder eine ganze Stadt unter Quarantäne gestellt worden. Die Stadt Lleida (140.000 Einwohner) ist abgeriegelt. Die Quarantäne gilt laut dem katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra ab Samstag 12 Uhr. Man dürfe die Stadt und die umliegenden Gemeinden nur verlassen, um zur Arbeit zu gelangen. Die Polizei hat Kontrollposten eingerichtet.

10.05 Uhr: Coronavirus mutiert

Düstere Nachrichten aus China. Dort wurde eine Mutation des derzeitig grassierenden Covid-19-Stammes nachgewiesen. Laut einer Studie, die in der Fachzeitschrift „Cell“ veröffentlicht wurde, sie dieser Virenstamm noch gefährlicher.

Demnach könne der Erreger menschliche Zellen noch leichter befallen und sei womöglich auch noch deutlich ansteckender als das derzeitige Virus.

Das Coronavirus scheint mutiert zu sein. Foto: imago images

Freitag, 3. Juli:

20.58 Uhr: So wollen Düsseldorf und Köln gegen dichte Menschenmassen vorgehen

In der Düsseldorfer Altstadt setzen die Verantwortlichen auf ein Bündel von Maßnahmen, um ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie zu verhindern. In den vergangenen Wochen hatte die Polizei wegen dichter Menschenansammlungen mehrfach Teile der Altstadt räumen müssen. In Köln will man auf Platzsperren vorerst verzichten, die Lage aber im Blick behalten.

In Düsseldorf sollen nun Banner an die Verantwortung der Altstadtgäste appellieren: „Unsere Altstadt - mit Abstand mein Lieblingsort“. Auf der Freitreppe am Burgplatz werden 1,5 Meter breite Streifen aufgemalt und mit Abstandspfeilen versehen, teilte die Stadt am Freitag mit.

Wird die beliebte Treppe dennoch zu stark bevölkert, kann die Polizei sie taghell zu beleuchten, und die Nachtschwärmer so zu vergraulen. In der Kurzen Straße verzichtet eine beliebte Hausbrauerei auf den Außer-Haus-Verkauf von Getränken. Dort war es zu besonders dichtem Gedränge gekommen.

Die Terrassen sollen dafür eine Stunde länger öffnen dürfen: Bis 1.00 Uhr nachts. „Nach den Einschränkungen wegen Corona haben die Menschen ein erhöhtes Bedürfnis nach Geselligkeit“, so Oberbürgermeiser Thomas Geisel (SPD). „Aber das Coronavirus ist noch nicht besiegt, und wenn es nicht zu einem erneuten Lockdown kommen soll, müssen sich alle an gewisse Spielregeln halten.“

Trotz etlicher Verstöße gegen die Corona-Regeln sieht Köln vorerst von weiteren Sperren für beliebte Plätze in der Stadt ab. Dennoch behalte man die Hotspots natürlich im Blick und werde im Zweifel auch noch anders entscheiden, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) nach einer Sitzung des Krisenstabes am Freitag. Sie appellierte an die Bürger, die Abstandsregeln „bitte, bitte“ einzuhalten. „Es verhalten sich immer mehr Menschen so, als wäre die Pandemie schon beendet“, sagte Reker. „Und das ist gefährlich.“

In Köln hatte es unter anderem am Wochenende bei gutem Wetter größere Menschenansammlungen gegeben. Aktuell gilt ein sogenanntes Verweilverbot für den Brüsseler Platz im angesagten Belgischen Viertel. Der Grund: Wiederholt hatten sich so viele Menschen gesammelt, dass es kaum möglich war, die Abstandsregeln einzuhalten.

Weitere Platzsperren seien grundsätzlich möglich. „Wir haben Pläne in der Schublade, um auch den Stadtgarten abzusperren“, sagte der Leiter des Kölner Ordnungsamtes, Wolfgang Büscher. Ähnliches gelte für andere Orte. Zudem richte sich die Behörde darauf ein, notfalls die bei der CSD-Community beliebte Schaafenstraße „im Zweifel“ räumen zu müssen. Am Wochenende hätte eigentlich die Parade zum Christopher Street Day (CSD) stattfinden sollen, sie wurde aber verschoben.

13.15 Uhr: Wirkstoff Remdesivir zur Coronabekämpfung zugelassen

Der Wirkstoff Remdesivir wurde zur Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen in der EU zugelassen. Das hat die EU-Kommission am Freitag bekanntgegeben. Das Mittel gilt als eines der wenigen, das Krankenhausaufenthalte wirksam verkürzen kann. Es wird empfohlen, dass Patienten ab dem zwölften Lebensjahr das Mittel erhalten.

12.24 Uhr: Neuer Höchststand an Neuinfektionen in den USA - Über 50.000 Neuinfizierte

Die USA verzeichnen laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität den dritten Tag in Folge einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen. Rund 52 300 Menschen sind demnach am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden. Erst tags zuvor hatten die USA erstmals die Grenze von täglich 50 000 Neuinfektionen überschritten. Noch Mitte Juni waren rund halb so viele Fälle gemeldet worden.

Insbesondere die südlichen Bundesstaaten sind derzeit von der Pandemie betroffen. Florida hat mit über 10 000 neuen Fällen einen neuen Rekordwert erreicht, ebenso das nördlich an Florida grenzende Georgia mit 3500 Fällen. Auch in Kalifornien oder Texas bleibt die Infektionslage angespannt. Mindestens 20 Bundesstaaten haben nach Berechnung von US-Medien die phasenweise Wiedereröffnung der Wirtschaft gebremst, pausiert oder Lockerungen gar zurückgenommen.

Insgesamt wurden in den USA mit seinen mehr als 320 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie mehr als 2,7 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Fast 130 000 Menschen starben an oder mit dem Virus.

10.45 Uhr: Dramatischer Ausbruch in Florida

RKI-Chef Lothar Wieler zufolge deuten die Daten in einem Land bereits auf eine zweite Infektionswelle hin. Foto: imago images / IPON

Auch in den USA steigen die Zahlen immer weiter. Besonders der Bundesstaat Florida ist schwer betroffen. Der „Sunshine State“ zählt derzeit 160.000 Infektionen und 3550 Todesopfer. Allein am vergangenen Donnerstag wurden 10.000 neue Fälle registriert.

7.48 Uhr: Zweite Corona-Welle? HIER ist es laut RKI bereits soweit

„Das Schlimmste wird noch kommen“, lautet die Warnung von Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Chef der Weltgesundheitsorganisation. Wie die „WAZ“ berichtet, ist die gefürchtete zweite Infektionswelle in einem Land offenbar schon Realität.

Krankenschwestern in Teheran: Im Iran ist laut RKI-Chef Wieler bereits eine zweite Coronawelle angekommen. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Im Iran gibt es die zweite Corona-Welle laut RKI-Chef Wieler bereits. Die Regierung droht bereits mit einem zweiten Lockdown. Offiziell gemeldet sind mehr als 232.000 Infizierte und über 11.100 Todesfälle. Doch selbst ein Gutachten des iranischen Parlaments geht von Zahlen aus, die zum teil zehnmal so hoch sind.

(DER WESTEN mit dpa)

