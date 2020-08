Coronavirus: Unglaubliche Zahlen nach Kunden-Ansturm! DIESES Unternehmen verdoppelt seinen Gewinn in der Coronakrise

Rund 19,5 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als 723.000 sind an den Folgen gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 216.000 infiziert, 9.259 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Corona: Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

Dienstag, 11. August:

7.34 Uhr: Zalando macht deutlich mehr Gewinn in Coronakrise

Der Modehändler Zalando hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg von 45,5 Millionen auf 122,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) wurde mit 211,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Zalando profitierte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von deutlich mehr Bestellungen der Kunden über das Internet. Der Umsatz stieg daher um 27,4 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro. Die Prognose für 2020 bekräftigte das Unternehmen.

Montag, 10. August

21.15 Uhr: NRW trifft wegweisende Entscheidung vor Schulstart für die Oberstufe

Das nordrhein-westfälische Schulministerium lockert wegen des heißen Sommerwetters die Hitzefrei-Regelung an Schulen. „Die derzeitigen Hitzefrei-Regelungen werden angesichts der hohen Außentemperaturen und der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II vorerst ausgeweitet“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

Dem „Stadt-Anzeiger“ zufolge gilt die neue Regelung ab Schulstart am Mittwoch. Dann könne auch für Oberstufenschüler der Unterricht von der Schulleitung abgesagt werden, wenn die Temperaturen in den Räumen auf mehr als 27 Grad steigen. Zuvor hatten etwa der Städtetag NRW und die Landesschülervertretung eine Lockerung gefordert. „Wir schaffen damit für die Schulleitungen, die über Hitzefrei entscheiden, in Corona-Zeiten Handlungsspielräume und zusätzliche Flexibilität“, sagte Gebauer der „Rheinischen Post“. Ebenfalls ab Mittwoch gilt in NRW eine Maskenpflicht in allen Schulgebäuden und auf dem Gelände - in weiterführenden und berufsbildenden Schulen sogar im Unterricht.

18.46 Uhr: Sein Auftritt auf einer Corona-Leugner-Demo sorgt für heftige Kritik

Nach der Rede eines Polizisten auf einer Corona-Demonstration in Augsburg wird ein dienstrechtliches Fehlverhalten des Beamten geprüft. Die Polizei habe Videoaufnahmen der Demonstration sichergestellt, die nun gesichtet und bewertet werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Montag. Während der Prüfung werde der Beamte nicht mehr als Führungskraft oder im Dienst mit Bürgerkontakt eingesetzt. Der Bayerische Rundfunk (BR) berichtete über den Fall. In dem Bericht heißt es, dass der Beamte intern versetzt wurde. Der Polizeisprecher bestätigte dies auf Nachfrage nicht. Zunächst müsse die Bewertung des Auftritts, an der auch Juristen beteiligt sind, abgeschlossen sein, bevor Maßnahmen ergriffen würden.

Der Polizist nahm am Samstag am „Fest für Freiheit und Frieden“ in Augsburg (Bayern) teil, auf dem Menschen gegen staatliche Maßnahmen zum Eindämmen des Corona-Virus protestierten. Ein Youtube-Video zeigt, wie der Beamte die Rede mit „Achtung, Achtung - hier spricht die Polizei!“ beginnt und sich der applaudierenden Menge als Dienstgruppenleiter einer Polizeiinspektion vorstellt. In der Rede wirft der Beamte der Politik und den „Leitmedien“ unter anderem vor, Angst und Schrecken zu verbreiten. Deutschland habe sich in einen „Denunzianten-Staat“ verwandelt, was ihn sehr bedrücke. Die Presse unterdrücke wesentliche Informationen - er bezeichnete sie daher als „Lückenpresse“. Der Beamte forderte seine Kollegen auf, sich dem Protest anzuschließen.

17.30 Uhr: Kuriose Szenen in der Kirche

Ein Priesterin der Kirche von England benutzt in der Corona-Krise lange Essstäbchen, um Gläubigen bei der heiligen Kommunion das Brot zu reichen. Viele ihrer Gemeindemitglieder hätten zuvor Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus gehabt, sagte die Geistliche Eileen Harrop am Montag im ostenglischen Winston.

„Da dachte ich: Warum kann ich nicht einfach lange Essstäbchen verwenden und richtiges Brot statt Oblaten und das dann in die Hände der Kommunikanten (Teilnehmer am Abendmahl) fallen lassen?“, so Harrop. Auf die Idee kam sie schnell: Sie ist chinesischer Herkunft, lebte lange in Singapur und hat ein Faible für die asiatische Küche. Auf das Trinken von Wein müssen die Gläubigen in der Anglikanischen Kirche von England aber verzichten. Die gemeinsame Nutzung eines Gefäßes ist wegen der Ansteckungsgefahr untersagt.

8.25 Uhr: Erschreckende Zahlen aus den USA! Fast 100 000 Kinder in zwei Wochen neuinfiziert

Schockierende Zahlen aus den USA. Alleine in den letzten beiden Juli-Wochen wurden 97.000 Kinder positiv auf das Coronavirus getestet.

Das geht aus einer Studie der American Academy of Pediatrics und der Children's Hospital Association hervor, über die „n-tv“ berichtet.

Somit seien mehr als ein Viertel aller Fälle bei Kindern in diesem Zeitraum festgestellt worden. Insgesamt gebe es knapp 339.000 Fälle bei US-Kindern, das sind 8,8 Prozent aller Fälle im Land.

Sonntag, 9. August

8.22 Uhr: R-Wert steigt deutlich - Bundesminister findet Corona-Entwicklung „alarmierend“

Obwohl am Wochenende viele Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut gar keine neuen Meldungen zu Coronavirus-Neuinfektionen schicken, sind die Zahlen weiter hoch im Vergleich zu den Wochen im Juni und bis Mitte Juli.

Am Samstag wurden aus den Landesgesundheits- und Sozialministerien 883 Neuinfektionen gemeldet. Dabei kamen aber aus Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen noch gar keine neuen Zahlen!

Die Reproduktionszahl, der sogenannte R-Wert, stieg auf 1,32. Für Freitag schätzte ihn das RKI noch auf 1,16. Das bedeutet, ein Infizierter steckt im Durchschnitt 1,32 andere Menschen an.

Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist die neue Entwicklung von über 1000 Corona-Infizierten pro Tag in Deutschland „alarmierend“. Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Wir müssen einen zweiten Lockdown mit aller Macht verhindern. Deshalb brauchen wir zielgenauere Maßnahmen und Korrekturen statt flächendeckender Rundumschläge.“

+++ ARD-Star tritt bei Corona-Demo auf: „Ich komme aus dem Mainstream-Fernsehen“ +++

Samstag, 8. August

15.22 Uhr: Regionen in Bulgarien und Rumänien Risikogebiete

Die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus steigen - immer mehr Regionen werden zu Risikogebieten erklärt. Nun zählen auch Teile von Bulgarien und Rumänien zu den solchen. Die Bundesregierung warnt vor touristischen Reisen in einige Gebiete in den beiden EU-Ländern. Dazu zählt auch der Goldstrand, der „bulgarische Ballermann“. Neben Warna sind in Bulgarien außerdem blagoewgrad und Dobritsch betroffen.

In Rumänien gilt die Reisewarnung für Kreise Argeș, Bihor, Buzău, Neamt, Ialomita, Mehedinti und Timiş.

Auch für den australischen Bundesstaat Victoria gilt seit Freitagabend eine Reisewarnung der Bundesregierung. Die Stadt Melbourne befindet sich im Lockdown.

10.45 Uhr: Die Coronavirus-Zahlen in NRW steigen und steigen - und treiben damit die Kurve für ganz Deutschland immer bedenklicher nach oben. Was ist los in Nordrhein-Westfalen? Ganz klar: Die Urlaubsaison haben zu einem steilen Anstieg der Neuinfektionen geführt! Offenbar bringen viele Reiserückkehrer auch das Virus wieder ins Land.

Doch NRW wird zum Problem-Bundesland: Von den 1122 Corona-Neuinfektionen, die das Robert Koch-Institut für Freitag gemeldet hat, stammen satte 47 Prozent aus diesem Bundesland!

Ihm dürften die neuen Corona-Zahlen nicht gefallen: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: imago images / IPON

Pro 100.000 Einwohner infizierten sich in den vergangenen sieben Wochentagen etwa zwölf Bürger in NRW mit dem Coronavirus. In Deutschland waren es dagegen etwa die Hälfte.

#Coronavirus: Was ist da eigentlich in #NRW los???



Der Chart aus dem RKI-Tagesbericht zeigt die 7-Tage-Inzidenz im Bundesländervergleich.@welt pic.twitter.com/Ec3E3ZfpWo — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) August 7, 2020

Die Zahl der dem RKI gemeldeten Coronavirus-Infektionen lag damit am dritten Tag in Folge bei über 1000. Das gab es seit Anfang Mai nicht mehr!

In den USA flogen Jugendliche in der Corona-Krise von der Schule, weil sie ein Beweisfoto posteten. Auf einem Urlaubsfoto leistete sich zudem Bundespräsident Steinmeier einen bösen "Corona-Patzer".

Freitag, 7. August

18.04 Uhr: Unverheiratete Paare können sich wieder sehen

Paare ohne Trauschein, die in verschiedenen Ländern leben, können sich trotz strenger Corona-Regeln bald wieder sehen. Deutschland hebt die umstrittenen Reisebeschränkungen für die Betroffenen zur kommenden Woche auf. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte, können unverheiratete Partner aus Nicht-EU-Staaten von Montag an wieder nach Deutschland einreisen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) war zuletzt zunehmend unter Druck geraten, weil binationale Paare bereits wochenlang eine Lösung angemahnt hatten.

17.19: Jetzt meldet sich die Stadt Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf reagiert mit Unverständnis auf Kritik des Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Dr. Edmund Heller. Der hatte in einem Schreiben an das Düsseldorfer Gesundheitsamt die rechtliche Grundlage für das geplante Konzert in Zweifel gezogen.

Oberbürgermeister Thomas Geisel erklärte dazu: „Selbstverständlich wurde im Vorfeld der Planung des Konzerts ausführlich untersucht, ob und in welcher Form dieses Konzert mit den Regelungen der Corona-Schutzverordnung vereinbar ist. Diese Prüfung kam zu dem Ergebnis, dass es in der vorgesehenen Form mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung eindeutig zulässig ist. Ich wundere mich ein wenig darüber, dass der Gesundheitsminister hier rechtliche Bedenken äußert. Aus meiner Sicht gibt es keine Veranlassung, dieses Konzert zu untersagen."





Dr. Klaus Göbels, Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, ergänzt: „Die Hygienmaßnahmen wurden durch das Konzept vollumfänglich erfüllt, sogar übererfüllt. Die aktuelle Entwicklung der Coronazahlen wird kontinuierlich beobachtet, vom Veranstaler wurden vertraglich alle Vorkehrungen getroffen, um die Veranstaltung auch kurzfrist absagen zu können, wenn es aus Infektionsschutzgründen notwendig sein sollte."

Fortsetzung dürfte folgen.

16.15 Uhr: Heftige Wendung zu Mega-Event: Jetzt kommt raus, dass ...

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zweifelt an der rechtlichen Grundlage eines in Düsseldorf geplanten Konzerts mit 13 000 Zuschauern. „Konzept und Genehmigung sind jedenfalls nicht mit dem Land abgestimmt und ich habe begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage“, teilte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bei einer Großveranstaltung dieser Art hätte er in diesen Zeiten eine Abstimmung mit den Landesbehörden erwartet. Sein Ministerium habe das Düsseldorfer Gesundheitsamt angewiesen, „unverzüglich die Rechtsgrundlage für diese Genehmigungsentscheidung darzustellen und das Hygienekonzept für die Veranstaltung selbst zur Prüfung durch die Fachaufsicht vorzulegen.“

13.50 Uhr: Mega-Event in Düsseldorf geplant

Das ist eine riesige Überraschung. In der Merkur-Arena in Düsseldorf soll bereits am 4. September ein riesiges Stadion-Konzert mit Stars wie Bryan Adams, Sarah Connor oder Michael Mittermeier stattfinden.

13.000 Menschen werden zu dem „Give life a chance“-Konzert erwartet. „Die Fans verpflichten sich ausnahmslos zum Tragen von Schutzmasken. Außerdem wird bei dieser spezifischen Sitzplatzkonfiguration die erforderliche soziale Distanz von 1,50m gewährleistet“, so der Veranstalter „Life Nation“.

8.25 Uhr: Neuer starker Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Deutschland

Der Trend ist eindeutig: In der Urlaubszeit steigen die Coronavirus-Fallzahlen in Deutschland erneut stark an. Das Robert Koch-Institut meldete für Donnerstag 1147 Neuinfektionen. Das ist der höchste Werte seit dem 9. Mai.

Besonders das Bundesland NRW treibt die Zahlen nach oben! Allein 444 der Neuinfektionen wurden an Rhein und Ruhr gemeldet - das sind 39 Prozent der gesamtdeutschen Infektionen. Zum Vergleich: In Bayern waren es lediglich 158.

Die Zahl der aktiven #Coronavirus-Fälle in 🇩🇪 stieg gestern der neuen RKI-Tagesstatistik zufolge um 438 auf 9131.



Veränderung gegenüber

- vorgestern: +5% 😳

- dem Mittwoch der Vorwoche: +26% 😳

- dem Tiefststand vom 15. Juli: +96% 😳@welt pic.twitter.com/4NuOhoriWC — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) August 7, 2020

Donnerstag, 6. August

15.11 Uhr: Bei Corona-Verdacht: Gesundheitsamt will Eltern zur Not Kinder wegnehmen

Bei Corona-Verdacht in einer Familie sollen Kinder in häuslicher Quarantäne in einem Raum isoliert und auch Mahlzeiten getrennt einnehmen. Davon berichtet die „Neue Westfälische“ und beruft sich auf Anordnungen der Gesundheitsämter der Landkreise Offenbach (Hessen) und Karlsruhe (Baden-Württemberg). Darin heißt es: „Ihr Kind muss im Haushalt Kontakte zu anderen Haushaltsmitgliedern vermeiden, indem Sie für zeitliche und räumliche Trennung sorgen. Keine gemeinsamen Mahlzeiten. Ihr Kind sollte sich möglichst allein in einem Raum getrennt von anderen Haushaltsmitgliedern aufhalten.“

Ansonsten gilt Maskenpflicht in den eigenen vier Wänden. Kommt die Familie dem nicht nach, steht sogar für die Dauer der Quarantäne eine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung zur Disposition.

11.08 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn: Testpflicht kommt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zu den aktuellen Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie geäußert. Bei einer Pressekonferenz verkündete er, dass es ab Samstag, 8. August, eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten geben wird.

Die Tests werden kostenlos sein, versichterte Spahn. Er stellt aber auch klar: „Von der Debatte, jeder, der sich einen Urlaub leisten kann, soll selbst bezahlen, halte ich nichts.“

Wer kein negatives Testergebnis vorzeigen kann - weil der Test verweigert wird oder positiv ausfällt - muss zwei Wochen in Quarantäne, so Spahn.