5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Corona: Pastor wollte Infizierte mit Gebet heilen – kurze Zeit später stirbt er an den Folgen des Virus

Coronavirus durch Handauflegen heilen?

Daran glaubte Franklin Ndifor (39), Pastor und ehemaliger Präsidentschaftskandidat in Kamerun. Nun musste die Polizei sein Haus stürmen.

Corona: Pastor wollte Infizierte mit Gebet heilen

In Kamerun sind bereits 3733 Menschen am Coronavirus erkrankt, insgesamt 146 Todesfälle wurden bestätigt, so laut Daten der John-Hopkins-Universität.

Klar, dass auch die Kameruner in Sorge um ihre Gesundheit sind. Pastor Franklin versprach daher Heilung durch das bloße Auflegen seiner Hände. Und er fand zahlreiche Anhänger.

Doch nun ist der 39-Jährige gestorben, ausgerechnet an einer COVID-19-Infektion, berichtet das Onlineportal „HuffPost“.

Anhänger halten ihn für einen Propheten

Seine Anhänger gaben den Leichnam des Mannes aber nicht so leicht preis. Für sie sei Franklin Ndifor ein Prophet. Sie wollten seinen Körper für seine Auferstehung behalten.

----------------

Weitere News:

---------------

Die Beamten mussten sich mit Gewalt und Tränengas Zutritt zum Haus verschaffen, um den Mann gemäß der örtlichen Corona-Bestimmungen beerdigen zu können. (mia)