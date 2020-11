Corona: Mehr als 200 Personen mit mutiertem Virus infiziert ++ Spahn stellt Gesetzesreform vor – scharfe Kritik

Der zweite Corona-Lockdown trat hierzulande am Montag in Kraft. Bund und Länder haben sich im Gegensatz zum Frühjahr allerdings auf eine abgeschwächte Form geeinigt - den sogenannten „Wellenbrecher-Lockdown“ oder „Lockdown light“.

Andere europäische Länder haben mittlerweile ebenfalls auf die zweite Corona-Welle reagiert und das öffentliche Leben wieder zurückgefahren. Mediziner schlagen nun Alarm, dass die Krankheit immer mehr junge Menschen auf die Intensivstationen bringt.

Alle aktuellen Entwicklungen und Details zum zweiten Corona-Lockdown und alle weiteren Entwicklungen zu Covid-19 im Corona-News-Ticker.

Freitag, 6. November

11.25 Uhr: Mehr als 200 Menschen mit mutiertem Virus in Dänemark infiziert

In Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit einer ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Variante des Coronavirus infiziert. Das teilte das dänische Gesundheitsinstitut SSI am Freitag mit. 200 der Fälle wurden in der Region Nordjütland nachgewiesen. In dieser Region befinden sich besonders viele Nerzfarmen. Landesweit wurde Sars-CoV-2 bereits in 216 Zuchtanlagen gefunden.

Die dänische Regierung hatte am Mittwoch angeordnet, dass alle Nerze im Land - etwa 15 bis 17 Millionen Tiere - getötet werden sollen. Das sogenannte Cluster-5-Virus sei von den Tieren auf Menschen übertragbar, so das SSI. Es sei zwar wohl nicht gefährlicher, aber es bestehe das Risiko, dass die derzeit entwickelten Impfstoffe weniger gut gegen diese Variante wirken.

In sieben Regionen in Nordjütland sind die Menschen nun aufgefordert, in ihren Kommunen zu bleiben. Der öffentliche Nahverkehr wird ab Montag eingestellt. Restaurants, Schwimmbäder und Fitnessstudios müssen schließen.

11.20 Uhr: Lufthansa plant Schnelltests vor Flügen

Es ist ein ambitionierter Plan, den die Lufthansa verfolgt. Sie will alle Passagiere in Zukunft mittels eines Antigen-Schnelltests auf eine Corona-Infektion überprüfen. Bereits ab dem kommenden Donnerstag soll es dafür auf der Strekce zwischen München und Hamburg einzelne Probeläufe geben. Angeblich dauere es nur etwa 30 bis 60 Minuten, bis ein Testergebnis vorliege. Laut "Tagesschau" hat die Lufthansa bereits rund 250.000 Tests gekauft, um das Verfahren einzustudieren.

11.10 Uhr : Neuen Gesetzentwurf! Scharfe Kritik: „Freifahrtschein für Grundrechtseingriffe“

Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionsraten will die große Koalition die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf eine solidere gesetzliche Grundlage zu stellen. Dafür haben Union und SPD eine Reform des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt. Das neue Gesetz, das am Freitag erstmals im Bundestag beraten wurde, soll künftig genau definieren, welche Auflagen in der Pandemie möglich sind. Damit sollen sie besser Bestand vor Gericht haben.

Diese möglichen Auflagen sollen im Gesetz verankert werden:

Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum

Anordnung eines Abstandsgebots, die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Verbote und Beschränkungen für Kultur- und Freizeiteinrichtungen - sowie entsprechende Veranstaltungen

Verbote und Auflagen für Sportveranstaltungen

Schließung von Schulen und Kitas sowie die Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs

Beschränkungen für Übernachtungsangebote, Betriebs- oder Gewerbeuntersagungen

Schließung von Einzel- oder Großhandel sowie Beschränkungen und Auflagen für Betriebe, Gewerbe, Einzel- und Großhandel

Absagen und Auflagen für Veranstaltungen, Versammlungen und religiösen Zusammenkünfte

Verkaufs- und Konsumverbot für Alkohol auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder zu bestimmten Zeiten

Einschränkungen für die Gastronomie, allerdings auch die Erhebung von Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veranstaltungsteilnehmern

Reisebeschränkungen

Das heißt aber nicht, dass sie auch zwangsläufig alle gleichzeitig gelten werden. Die FDP steht einer Reform des Infektionsschutzsgesetzes grundsätzlich offen entgegen. Am Freitag kritisierte die Partei die Art der geplanten Änderungen scharf. Laut FDP handele es sich um einen „Freifahrtschein für Grundrechtseingriffe“.

10.20 Uhr: Daten zeigen: Deutsche haben ihre Bewegung bereits stark eingeschränkt

Eine Auswertung von anonymisierten Mobilfunkdaten durch das Statistische Bundesamt zeigt: Die Mobilität in Deutschland ging nach der Verkündung der neuen Corona-Maßnahmen stark zurück. Am Montag, 2. November, um 3,7 Prozent und am Dienstag, 3. November, sogar um 6,4 Prozent, verglichen mit den Werten der Wochentage eine Woche zuvor. Corona-Hotspots waren dabei von dem Rückgang im Durchschnitt stärker betroffen als Nicht-Hotspots.

10.00 Uhr: Spahn verteidigt Corona-Maßnahmen

Wie die "Tagesschau" berichtet, hat Gesundheitsminister Jens Spahn erneut die bundesweiten Corona-Maßnahmen verteidigt. Im Bundestag sprach der Politiker, die Einschränkungen seien "eine bittere Medizin", an der jedoch kein Weg vorbei führe. Wenn die Intensivstationen überfüllt seien, sei es zu spät, erklärte Spahn weiter.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: imago images / Christian Spicker

8.15 Uhr: Corona-Mutation bei dänischen Nerzen könnte Impfstoff bedrohen

Die Symptome der mit dem mutierten Virus infizierten Personen sind nicht schlimmer als bei anderen Corona-Patienten. Doch das mutierte Virus bei den dänischen Nerzen birgt eine ganz andere Gefahr: Es könnte nach Angaben der dänischen Gesundheitsbehörden die Wirksamkeit eines künftigen Impfstoffes für Menschen beeinträchtigen.

Zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung einer mutierten Form des neuartigen Coronavirus sind im Nordwesten Dänemarks scharfe Sicherheitsmaßnahmen angeordnet worden. „Ab heute Nacht sind Bürger in sieben Gemeinden Nord-Jütlands dringend aufgerufen, in ihrer Region zu bleiben, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern“, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Betroffen sind demnach mehr als 280.000 Menschen.

Die Regierung in Kopenhagen hatte am Mittwoch die Notschlachtung aller Nerze im Land angekündigt. Zuvor war bei einigen Tieren eine mutierte Form des Coronavirus gefunden worden. Auch bei zwölf Menschen wurde diese neuartige Form des Virus nachgewiesen.

8.00 Uhr: Nächster Rekord bei Neuinfektionen: Mehr als 21.500 Neuinfektionen

Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat erstmals die Schwelle von 20.000 Fällen überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 21.506 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Damit wurde der erst am Vortag bekanntgegebene Rekordwert von 19.059 Fällen übertroffen.

Donnerstag, 5. November

22.28 Uhr: Neuer Rekordwert bei Neuinfektionen

Mehr als 20.000 Menschen haben sich in den vergangenen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Daten der Länder hervor. Am Donnerstag wurden bundesweit 20.823 Neuinfektionen gezählt.

Das Robert Koch-Institut gibt an, dass sich 391.600 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, inzwischen wieder genesen sind. Somit sind 205.709 Menschen akut infiziert.

Zum wiederholten Male sinkt der R-Wert laut RKI leicht. Diesmal von 0,81 auf 0,79.

17.45 Uhr: Herbert Grönemeyer fordert Millionäre zu Spenden auf

Sänger Herbert Grönemeyer hat angesichts der harten Zeit für Künstler und Kulturschaffende zu mehr Solidarität in der Gesellschaft aufgerufen. Seine Idee: Die rund 1,8 Millionen Millionäre in Deutschland sollen mit Spenden die Not im Kreativbereich lindern, Pleiten auffangen und Ängste abmildern. „Nicht nur die Regierung, auch eine Gesellschaft, eine Familie muss sich bewegen und handeln und tun, was sie kann. Der Zeitpunkt für den ersten Schritt ist und wäre jetzt und gut und wichtig“, schreibt er in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung „Die Zeit“.

„Wenn sich die Wohlhabendsten bereit erklären würden zu einer zweimaligen Sonderzahlung von zum Beispiel 50.000 bis 150.000 Euro, (...) stünden ad hoc circa 200 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung um Existenzen zu sichern.“

In dem Zusammenhang denkt Grönemeyer auch an an die Crews der Künstler wie Techniker, Bühnenbauer oder Clubbesitzer. Vielen dieser Solo-Selbstständigen drohten direkte Insolvenzen.

11:55 Uhr: England - Ausschreitungen vor Lockdown

Kurz bevor der einmonatige Teil-Lockdown in England in Kraft trat, ist es in mehreren Teilen des Landes zu Ausschreitungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. So wurden in Merseyside im Nordwesten Polizisten mit Feuerwerkskörpern attackiert, nachdem sie die Feier mit Hunderten von Menschen aufgelöst hatten.

Auch in London wurde ausgiebig gefeiert, wie Dailymail berichtet. Die Pubs seien noch mal voll gewesen, viel Alkohol sei geflossen, heißt es. Eine Studentin der Newscaste University erklärte: „Wir versuchen, das Beste aus der schlimmen Situation zu machen. Es sind so viele Leute draußen. Die Plätze sind überfüllt. Es gibt kaum noch freie Tische in der Stadt und was ich so sehe, herrscht wenig Abstand.“

Die neuen Maßnahmen lauten, dass Gastronomiebetriebe, Kulturstätten, Freizeiteinrichtungen und Sportzentren bis zum 2. Dezember geschlossen bleiben müssen. Lediglich Supermärkte und als notwendig deklarierte Geschäfte haben die Erlaubnis, zu öffnen. Ebenso Schulen und Universitäten.

11:32: Bundeswehr stockt Hilfseinsätze auf

Die Bundeswehr wird weitere 1000 Soldaten für Hilfseinsätze in der Corona-Krise bereithalten. Das Gesamtkontingent wachse damit bis spätestens Ende November auf 16.000 Männer und Frauen, sagte Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis und Nationaler Territorialer Befehlshaber, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Geprüft werde derzeit auch, weitere Soldaten für den Notfall als Reserve - wohl einige Tausend mehr - einzuplanen.

11:30 Uhr: Polen mit Rekord-Wert

In Polen hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals die Marke von 27.000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 27 143 neue Fälle hinzu, die meisten davon (3888) in der Region Großpolen im Westen das Landes, wie das polnische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 367 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

10:50 Uhr: Kostenrisiko bei Ferienhaus-Buchung im Ausland

Wer in der Corona-Zeit mit ihren zahlreichen Reisebeschränkungen ein Ferienhaus im Ausland bucht, geht ein Risiko ein - und sollte auf eine großzügige Stornooption achten. So berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg von einigen Fällen, in denen Reisende mit einer Ferienhaus-Buchung in Dänemark wegen der Grenzschließung auf hohen Kosten sitzen geblieben sind. Teilweise seien 80 Prozent des Mietpreises fällig geworden, obwohl die Anreise zur Unterkunft gar nicht mehr möglich war. Bei der Anmietung eines Ferienhauses sei grundsätzlich das Recht des Landes ausschlaggebend, in dem die Unterkunft steht, stellen die Verbraucherschützer klar.

09:38 Uhr: Maas' Corona-Kontakt - keine Auswirkungen

Der Kontakt von Bundesaußenminister Heiko Maas zu einem Corona-Infizierten hat keine Auswirkungen auf andere Mitglieder der Bundesregierung. „Das Bundeskabinett tagt unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Eine Quarantäne anderer Teilnehmer ist nicht erforderlich“, teilte ein Regierungssprecher am Donnerstag auf Anfrage mit.

07.48 Uhr: Berliner Amtsarzt: Vier Mal mehr Infizierte als wir sehen

Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid hält die Corona-Ansteckungszahlen in der Hauptstadt für unterschätzt. „Wir gehen von einer viermal höheren Zahl Infizierter aus, als wir tatsächlich sehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In Berlin schnellte die Zahl der Positivtests mit 7,6 Prozent Ende Oktober über den Höchstwert im Frühjahr von 7,4 Prozent.

Von Berlins Gesundheitsämtern würden nur noch Menschen mit Symptomen getestet, sagt Larscheid. „Da ist die Positivrate naturgemäß etwas höher.“ Im Frühjahr seien viel breiter Menschen ohne Symptome getestet worden. „Das können wir uns jetzt überhaupt nicht mehr leisten.“

Die Interpretation der Amtsärzte sei mit Blick auf die aktuellen Positivraten, dass es eine höhere Dunkelziffer gebe. „Auf jeden Getesteten, den wir sehen, kommen mehr Positive als wir sehen.“ Wer sich jetzt in einer Menschenmenge bewege, habe deshalb ein höheres Infektionsrisiko als noch im Frühjahr.

07:33 Uhr: Höchstwert: Fast 20.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 19 990 Fällen binnen eines Tages einen bisherigen Höchstwert erreicht. Dies ging aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen hervor. Den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie hatte das RKI am vergangenen Samstag mit 19 059 Fällen gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Zahl bei 16 774.

Mittwoch, 4. November

21.32 Uhr: Corona: Über 18.000 Neuinfektionen – doch diese Zahl macht Hoffnung

Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bei 18.630. Vor allem in Nordrhein-Westfalen (+4562) und Bayern (+3596) stiegen die Zahlen.

Doch der R-Wert fiel am Mittwoch erneut leicht, von 0,94 auf 0,81. Am Montag lag der Wert gar noch bei 1,07. Dieser könnte auf ein Abflachen der Kurve hindeuten.

18.30 Uhr: Eilantrag von Tattoo-Studio abgelehnt

Ein Tattoo-Studio aus Brandenburg ist mit dem Versuch gescheitert, die Schließung wegen der Corona-Krise zu stoppen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wies am Mittwoch einen Eilantrag ab, das Verbot körpernaher Dienstleistungen in der Corona-Verordnung - in diesem Fall Tätowieren - vorläufig auszusetzen (OVG 11 S 94/20).

Die Regelung sei geeignet, erforderlich und angemessen, erklärten die Richter. Der Betreiber hatte vor erheblichen Einnahmeverlusten gewarnt und eine Ungleichbehandlung gesehen, weil Friseure und Einzelhandel noch öffnen dürften. Seit Montag gelten bundesweit verschärfte Beschränkungen wegen der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen.

15.50 Uhr: Gericht bestätigt Teil-Lockdown in Sachsen-Anhalt

Der Teil-Lockdown in Sachsen-Anhalt ist aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts verhältnismäßig. Die Richter wiesen in einem Beschluss den Antrag einer Hotelkette gegen das touristische Beherbergungsverbot, die Schließung von Gaststätten und weitere verhängte Maßnahmen ab, wie eine Sprecherin mitteilte.

14.30 Uhr: Gericht erklärt Maskenpflicht in Koblenz für rechtswidrig

In Teilen der Innenstadt von Koblenz (Rheinland-Pfalz) gilt abends die Maskenpflicht – doch diese Regelung sei unverhältnismäßig, wie das Verwaltungsgericht am Mittwoch mitgeteilt hat. Damit hat es dem Eilantrag eines Bürgers stattgegeben. Die Stadt habe nicht geprüft, ob es in den betroffenen Gebieten „mildere Mittel zur Eindämmung“ der Pandemie geben würde.

Foto: imago images / Jan Huebner

14.15 Uhr: Streeck: US-Präsident muss Schutz des Lebens in Vordergrund stellen

Virologe Hendrik Streeck hat die zentrale Rolle der USA für die weitere Pandemiebekämpfung betont. Für „jeden“ US-Präsidenten müsse der Schutz des Lebens im Vordergrund stehen, sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. Die USA seien über Jahrzehnte Spitzenreiter in der Entwicklung von Impfstoffen, Heilmitteln und im technischen Fortschritt gewesen. Und weiter: „Diese Vormachtstellung ist nicht nur ein Privileg, aber auch eine Pflicht, die Weltgemeinschaft in diesem Kampf zu vereinen.“

Virologe Hendrik Streeck aus Bonn. Foto: imago images / teutopress

11.35 Uhr: SO ansteckend sind Kita-Kinder

Laut einer neuen Studie ist eine Corona-Ansteckung von Kindern in Kitas unwahrscheinlich. Darüber berichtet „Die Zeit“. Mehrere Forscher um Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Uni-Klinik Frankfurt, hatten über Wochen Abstriche von 825 Kindern in Kitas und 372 Mitarbeitern in Hessen untersucht. Nur zwei Erzieherinnen sind positiv getestet worden. Ciesek: „In den zwölf Wochen Beobachtungszeitraum hat sich wohl keines der mehr als 800 untersuchten Kinder infiziert. Die Wahrscheinlich scheint also extrem gering zu sein, dass sich Kinder anstecken.“

Eine neue Studie hat die Ansteckungswahrscheinlichkeit von Kindern in Kindergärten untersucht. Foto: imago images / Xinhua

10.00 Uhr: Italien verhängt nächtliche Ausgangssperre

Italien hat eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Regierungschef Giuseppe Conte unterzeichnete in der Nacht einen entsprechenden Erlass. Ab Donnerstag müssen die Italiener ab 22 Uhr zu Hause bleiben. Zudem treten weitere Corona-Auflagen in Kraft. Einkaufszentren müssen am Wochenende geschlossen bleiben. Die Maßnahmen gelten vorerst bis zum 3. Dezember.

09.00 Uhr: USA: Mehr als 1.100 weitere Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden

Die USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden über 92.500 Neuinfektionen. Die Zahl der Ansteckungsfälle ist binnen 24 Stunden auf rund 9,42 Millionen gestiegen. Laut Reuters ist die Zahl der Toten um mehr als 1.100 auf über 232.000 gestiegen.

Die Zahl der Corona-Toten steigt weltweit immer weiter. Foto: imago images / Pixsell

08.00 Uhr: Lungenarzt fordert Aussetzung der Personaluntergrenze in Pflege

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) hat eine erneute Aussetzung der Personaluntergrenzen in der Pflege gefordert. DGP-Präsident Michael Pfeifer sagt der „NOZ“: „Schaffen wir die Grundversorgung nicht mehr, dann können ganz viele andere Fälle nicht länger optimal behandelt werden. Ein limitierender Faktor, um aus der Personalfalle herauszukommen, ist die Pflege-Untergrenze, die wir grundsätzlich für richtig und gut halten.“ In der aktuellen Lage verschärfe sie allerdings die Situation.

Dienstag, 3. November

16.26 Uhr: Brandenburgs Regierungschef Woidke mit Corona infiziert

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) ist mit dem Corona infiziert. Er habe das positive Testergebnis am Montag erhalten, so Regierungssprecher Florian Engels. Nach ersten Erkältungserscheinungen am Sonntag habe er keine Diensttermine mehr wahrgenommen und stets Abstand gehalten. Die Suche nach Kontaktpersonen von Woidke seit Freitag läuft auf Hochtouren. Mehrere Mitglieder der Landesregierung sind in Quarantäne – nicht nur die.

Am Samstag hatte der Ministerpräsident noch an der Eröffnung des Hauptstadtflughafens in Berlin Schönefeld teilgenommen. Seine Kontaktpersonen vom BER reagierten schnell: Bundesminister Scheuer geht nach Angaben einer Sprecherin in Quarantäne. Ein Schnelltest bei ihm sei negativ gewesen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller verließ die Senatssitzung, um sich nach Angaben aus Senatskreisen testen zu lassen. Er regiert vorerst von zuhause aus. Der Flughafenchef ließ sich ebenfalls testen. Bis zum Ergebnis werde er sich in Quarantäne begeben, sagte Lütke Daldrup. Auch Lufthansa-Chef Spohr verzichtete auf eine Geschäftsreise nach Berlin und lässt sich nach Angaben eines Sprechers auf das Virus testen. Easyjet-Chef Lundgren kündigte ein ähnliches Vorgehen an.

14.17 Uhr: Jens Spahn betont Wichtigkeit der Arbeit

Jens Spahn betont im Zusammenhang mit vollen Bussen und Bahnen nochmal: „Der Weg zur Arbeit ist für die meisten wichtiger, als der zur nächsten Party. Man darf das Gesamtkonzept nicht aus den Augen lassen.“

14.10 Uhr: Virologin betont, dass viele Einschränkungen lange bestehen bleiben werden

Die Virologin Dr. Melanie Brinkmann betont, dass viele Einschränkungen lange bestehen bleiben werden. „Wir werden die Masken lange tragen, wir werden Ostern mit der Pandemie nicht durch sein.“

Sie betont auch, dass die Masken besser werden müssen. Auch spezielle Masken für Kinder müssen auf den Markt kommen. Zudem sagt sie, dass die Hygienekonzepte besser umgesetzt werden müssen, damit die Betriebe weiter laufen können. „Man darf das Konzept nicht nur an die Wand hängen und sagen 'Nun macht einfach'. Nein, man muss sie auch durchsetzen, man muss sie leben.“

Außerdem ruft sie dazu auf, Flugreisen zu unterlassen, die nicht nötig sind. „Wenn alle im Flieger die Maske abnehmen z.B. beim Essen, dann kann sich das Virus munter verbreiten. Und in Zügen und Bussen: Man sollte sich überlegen, ob ich zur Hauptstoßzeit fahren muss. Die Frage sollte man sich immer stellen.“

13.15 Uhr: Bei ungebremsten Verlauf würden Fälle auf 400.000 pro Tag steigen

Der Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, gibt bei der Pressekonferenz bekannt, dass der Lockdown notwendig sei.

„Wenn die Infektionen weiter so steigen würden wie bisher, haben wir bis Weihnachten 400.000 Neuinfektionen täglich, das gilt es zu verhindern. Und das geht eben nur mit einem solchen Wellenbrecher.“

Immer mehr junge Menschen landen auf der Intensivstation. Foto: dpa

13.05 Uhr: Intensivmediziner ist alarmiert über Anstieg der Fälle

„Bei einem ungebremsten Anstieg der Infektionszahlen würde die Intensivmedizin definitiv in kürzester Zeit an ihre Grenzen kommen mit sicherlich dramatischen Auswirkungen“, sagt Intensivmediziner Janssen bei der Pressekonferenz mit Jens Spahn.

Die Verfügbarkeit an Geräten sei vorerst kein Problem, sondern die fehlenden Pflegekräfte, wenn diese an Covid-19 erkranken würden. Krankenhäuser sollten jetzt schnellstmöglich aus dem Regelbetrieb aussteigen, wo jetzt schon Personal- oder Bettenmängel bestehen. So sollen Personalressourcen freigestellt werden, damit sie für die Intensivbetreuung frei seien.

12.45 Uhr: Darum ist das Virus ist viel gefährlicher als andere

Bei der Pressekonferenz mit Jens Spahn erläuterte die Virologin Prof. Dr. Melanie Brinkmann, warum das Coronavirus ihrer Meinung nach viel gefährlicher ist als andere Viren. „Das gefährliche ist eben, dass nur wenige Menschen einen schweren Verlauf haben. Dadurch laufen viel mehr Menschen mit dem Virus herum, stecken andere an und davon wird vielleicht einer schwer krank.“

Andere Viren, die bei allen schwere Verläufe auslöse, seien auch gefährlich, aber kontrollierbarer. Denn in diesem Fall blieben die Menschen zuhause und stecken andere Menschen nicht an.

Außerdem ist sie der Meinung, dass man sich bei allen Diskussionen um die Intensivbetten eines bewusst machen sollte: „Worüber reden wir hier eigentlich? Wir wollen die Betten nicht voll kriegen, deswegen ist es hinfällig, zu sagen, dass wir ja so viele freie Betten haben. Das sollte auch so bleiben, denn in diesen Betten liegen schwer kranke Menschen. Sonst kommen wir irgendwann dahin wie manche unserer Nachbarländer: Dass der Arzt entscheiden muss, wer kriegt denn jetzt ein Beatmungsgerät und wer keins und stirbt?“

12.35 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigt Lockdown

„In einer dynamischen Lage gehört das Anpassen an die Lage zur Strategie“, verteidigt Jens Spahn den erneuten Lockdown in einer Pressekonferenz. Sonst könne das Virus nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Die Zahl der Menschen, die beamtet werden müssen, steige stark. Ebenso schnell wie die Zahl der Neuinfektionen. Am Dienstag liegen diese bei 15.352.

12.00 Uhr: Verkehrsminister Andreas Scheuer muss in Quarantäne

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geht nach dem Corona-Fall bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Quarantäne. Ein Schnelltest bei Scheuer sei negativ gewesen, er gehe aber nach Absprache mit Ärzten in Quarantäne, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Woidke war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte am Samstag an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen. Dort waren unter anderem auch Scheuer, Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu Gast. Sie standen auf einem Podium mit Woidke.

9.50 Uhr: Olaf Scholz äußert sich optimistisch zu Corona-Finanzspritzen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bekräftigt, dass die Corona-Hilfen im Zusammenhang mit dem Teil-Lockdown im November möglichst vielen Betroffenen zugute kommen sollen. „Es wird schon an alle gedacht“, sagte er am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Olaf Scholz äußert sich optimistisch zu Corona-Finanzspritzen. Foto: dpa

Er verwies auf flexible Regelungen etwa für Solo-Selbstständige mit schwankendem Einkommen. Sie sollen auch ihren durchschnittlichen Jahresumsatz zugrunde legen können. Menschen, die ihr Geschäft erst später gegründet haben, sollen statt des Novembers 2019 auch einen Bezugsmonat aus dem laufenden Jahr festlegen können.

Ab wann die Hilfen zur Verfügung stehen werden, konkretisierte er nicht. Die Bundesregierung will Firmen helfen, die im November wegen der Corona-Beschränkungen schließen müssen oder hohe Ausfälle haben. Insgesamt geht es um Finanzhilfen von bis zu zehn Milliarden Euro - für einen Monat.

09.15 Uhr: Immer mehr junge Menschen auf Intensivstation

Der Direktor der Intensivmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, berichtet von immer mehr jungen Corona-Patienten auf der Intensivstation. Anders als bei der ersten Welle der Virusausbreitung im Frühjahr seien dieses Mal viele Jüngere betroffen, sagte der Professor am Dienstag dem Radiosender Bayern 2. „Wir betreuen mehrere Patienten deutlich unter 50 Jahren und teilweise ohne Vorerkrankungen.“

Kluge, der auch Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) ist, wies darauf hin, dass die Entwicklung bei der Zahl der Intensivpatienten der der Infizierten um mehrere Tage hinterherläuft: „In wenigen Tagen werden wir, was die Zahl der Krankenhauspatienten angeht, die erste Welle übertreffen. Und das ist besorgniserregend.“

Montag, 2. November

18.32 Uhr: Streit um Test-Kits bei dm

16.46 Uhr: AfD zieht vor Verfassungsgericht

In mehreren Bundesländern regt sich Widerstand gegen die verschärften Corona-Regeln. Es hagelt Eilanträge gegen den Teil-Lockdown, überwiegend von Gastronomen, aber auch von Tattoostudio- oder Fitnessstudio-Besitzern.

Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag will die neue sächsische Corona-Schutzverordnung vom Verfassungsgericht des Freistaates überprüfen lassen. Die entsprechende Normenkontrollklage sollte noch am Montag per Fax nach Leipzig gehen, teilte die Fraktion mit. Nach den Worten von Partei- und Fraktionschef Jörg Urban verfolgt die AfD damit zwei Anliegen: Zum einen soll eine Mitbestimmung des Landtages bei den Corona-Maßnahmen erreicht werden, zum anderen will man die getroffenen Einschränkungen prüfen lassen.

15.30 Uhr: Lockdown auch im Dezember?

Greifen die verschärften Maßnahmen oder bleibt es auch im Dezember beim Lockdown? Ist das Weihnachtsfest möglicherweise in Gefahr? Auf diese Fragen konnte Angela Merkel bei der Pressekonferenz am Nachmittag keine abschließende Antwort geben. Den Blick in die Glaskugel will sie nicht wagen und verwies auf den 16. November. Da wollen Bund und Länder das nächste Mal zu einer möglichen Nachjustierung beraten. Das Weihnachtsfest werde unter Corona-Bedindungen laufen. „Es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.“

14.44 Uhr: Linke kritisieren Regierung wegen Lage in Altenheimen

Die schwarz-rote Bundesregierung hat es nach Ansicht von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch versäumt, für Alten -und Pflegeeinrichtungen rechtzeitig vor der zweiten Corona-Welle die versprochenen Schnelltests bereitzustellen. „Die Bundesregierung hat hier den Sommer verschlafen und ihre Hausaufgaben nicht gemacht“, sagte er der „Rheinischen Post“. „Wo sind die Millionen Schnelltests?“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, die Zahl der Corona-Schnelltests für Pflegeheime und Krankenhäuser deutlich zu erhöhen, um flächendeckend Corona-Tests durchführen und so Bewohner, Personal und Besucher besser vor dem Virus schützen zu können. Spahn müsse den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Betreuung und ihren Angehörigen einen Plan vorzulegen, wie trotz der Pandemie ein soziales Leben in den Einrichtungen ermöglicht werden könne, sagte Bartsch. Auch die Heime selbst stünden da in der Verantwortung.

13.56 Uhr: Merkel stellt sich Lockdown-Kritik

10.47 Uhr: Teil-Lockdown: Das musst du unbedingt wissen

9.27 Uhr: Ryanair meldet heftige Verluste

Fluggesellschaften gelten als einer der großen Verlierer der Corona-Pandemie. Bei Billigflieger Ryanair machen die Zahlen es überdeutlich. Weil auch im Sommer sich die Ticketnachfrage nur schleppend erholt hat, meldet das Unternehmen im zweiten Quartal ein Verlust von 226 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum erzielte die irische Fluggesellschaft in der wichtigsten Reisezeit des Jahres noch ein Gewinn von 910 Millionen Euro.

Ryanair beklagt in der Corona-Krise deutliche Verluste. (Symbolbild) Foto: imago images / newspix

Somit machte Ryanair in diesem Jahr bereits einen Verlust von knapp 411 Millionen Euro. Konzernchef Michael O'Leary erwartet, dass das Minus im Winterhalbjahr bis Ende März noch höher ausfällt. Eine genaue Prognose sei wegen der Unsicherheit rund um den weiteren Verlauf der Pandemie aber nicht möglich.

08.12 Uhr: Zahl der Infektionen steigt erneut

Ab heute gelten die neuen Corona-Beschränkungen. Dass es höchste Zeit ist, zeigt die Zahl der Neuinfektionen, die das Robert Koch-Institut am Montag meldet: 12.097.

Die Zahlen sind am Montag erfahrungsgemäß niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird. Ein Vergleich zu letztem Montag zeigt, wie rasant sie jedoch weiter nach oben schießen. Vor sieben Tagen meldete das RKI noch 8.685 Fälle.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 29 auf insgesamt 10.481. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,13 (Vortag: 1,13).

Sonntag, 1. November

16.28 Uhr: Drosten: „Ostern ist die Pandemie nicht beendet“

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité erwartet trotz des Teil-Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie keine schnelle Normalisierung. „Sicher ist: Ostern ist die Pandemie nicht beendet“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Aber spätestens im Sommer wird sich unser Leben deutlich zum Positiven verändern können – wenn wir jetzt die akut steigenden Ansteckungszahlen in den Griff bekommen.“ Für richtig hält er demnach die politische Entscheidung, Schulen in der Krise weiter geöffnet zu halten.

Top-Virologe Christian Drosten sagt: „Sicher ist: Ostern ist die Pandemie nicht beendet“ Foto: Christophe Gateau/dpa

Helfen im Kampf gegen die Pandemie könne die weitere Verbreitung von Schnelltests, sagte Drosten. „Wenn sie in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, können wir gefährdete Gruppen sehr regelmäßig und niederschwellig testen“, sagte er der Zeitung. „Außerdem lässt sich nicht nur feststellen, ob jemand infiziert ist, sondern auch, ob er infektiös ist. Das kann den Umgang mit Quarantäne oder Kontaktverboten erleichtern.“ Dann sei beispielsweise ein vorzeitiges Ende einer Isolierung denkbar. Einen verstärkten Einsatz der Tests erwarte er in wenigen Wochen.

Drosten riet im Alltag zu konsequenter Vorsicht: „Am besten wäre es, wir täten alle so, als wären wir infiziert und wollten andere vor Ansteckung schützen.“ Zugleich lasse sich der Spieß umdrehen, indem man so tue, als sei „der andere infiziert und wir wollten uns selbst schützen. Daraus ergibt sich unser Verhalten“.

15.47 Uhr: Millionen Nerze müssen in Dänemark vernichtet werden

Laut einem Bericht der Tagesschau müssen Millionen Nerze in Dänemark notgeschlachtet werden. Seit Anfang Oktober steigen die Corona-Fälle auf den Nerzfarmen. 160 Höfe seien bislang betroffen, eine Mutation des Virus' soll verhindert werden.

Hat sich ein Nerz auf dem Hof angesteckt, müssen alle Tiere getötet werden. Foto: imago images / Reporters

Virologe Anders Formsgaard: „Wir können mit Genanalysen klar nachweisen, dass sich das Virus vom Menschen auf den Nerz überträgt, dort schnell mutiert und danach seinen Weg wieder zurück zum Menschen findet.“ Die massenhafte Ansteckung unter den Tieren kann bisher nicht erklärt werden. Die Gefahr für den Menschen ist da: „Wir sehen, dass in Nordjütland schon jeder dritte Coronafall auf die Nerzfarmen zurückzuführen ist.“

Wenn sich nur ein Nerz ansteckt, muss der ganze Bestand eines Hofes vernichtet werden. Bisher haben Schutzmaßnahmen, Züchter dürfen nur noch mit Mund-Nasen-Schutz in ihre Ställe, nichts gebracht.

11.55 Uhr: Studie mit dramatischer Corona-Prognose für November

Einer Studie des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbsorganisation in Göttingen zufolge werden in den kommenden Wochen mehr Menschen im Zusammenhang mit Corona sterben als in den vergangenen Wochen. Modellrechnungen zeigten, dass die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 in Deutschland bereits Anfang November auf 500 bis 800 pro Woche zunehmen dürfte, sagte die Leiterin der Forschungsgruppe, Viola Priesemann. Möglicherweise falle der Anstieg sogar noch stärker aus.

Corona: Eine Studie prognostiziert Dramatisches für November. (Symbolbild) Foto: imago images / CTK Photo

Die bisher relativ niedrigen Zahlen von Todesfällen seien darauf zurückzuführen, dass sich bis Ende September überwiegend Menschen unter 60 Jahren mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben, erläutern die Wissenschaftler um Priesemann. Seitdem steige die Zahl der gemeldeten Infektionen auch bei Über-60-Jährigen. Dies führe mit einem Zeitverzug von etwa zwei Wochen auch zu einem Anstieg der Todesfälle. An der Studie beteiligten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zahlreicher deutscher Forschungseinrichtungen.

11.16 Uhr: Corona: Kerngesunder Mann (29) plötzlich im Koma – „Es war sehr kritisch“

Dass Corona nicht nur für ältere und vorerkrankte Menschen gefährlich werden kann, zeigt die Geschichte des 29-jährigen Florian Lanz. Er war kerngesund und jung - und trotzdem lag er wegen Corona im Koma. Hier mehr dazu>>>

08.14 Uhr: 14.177 neue Fälle von Corona in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntagmorgen 14.177 Neuinfektionen mit Corona. Die Zahlen sind um rund 5000 niedriger als am Samstag - an Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland mindestens 532.930 Menschen mit dem Virus infiziert. (Stand: 1.11., 00.00 Uhr) Vor genau einer Woche waren 11 176 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 29 auf insgesamt 10.481. Rund 355.900 Menschen waren von ihrer Infektion genesen.