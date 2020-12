Coronavirus in Deutschland: Bayern ruft den Katastrophenfall aus

Der Teil-Lockdown wurde bereits bis zum 10. Januar verlängert, doch aktuell sieht es nicht danach aus, als könnten die täglichen Coronavirus-Neuinfektionen noch vor Weihnachten auf ein verträgliches Maß abgesenkt werden. Auch am Samstag meldet das RKI neue, alarmierende Zahlen.

-----------------

Coronavirus in Deutschland: Aktuelle Zahlen (Stand: 5. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen : 23.318

: 23.318 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 483

483 Corona-Todeszahlen insgesamt: 18.517

18.517 Sieben-Tage-R: 1,04 (Vortag: 0,94)

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

-----------------

Coronavirus aktuell: Newsblog

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Sonntag, 6. Dezember 2020

Bayern ruft den Katastrophenfall aus

Bayerns Ministerpräsident Söder ruft den Katastrophenfall erneut aus. Dazu verkündet er eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern. In den Hotspots ab einer Inzidenz von 200 eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr verhängt.

Zudem soll der Präsenzunterricht an Schulen eingeschränkt werden.

Thüringen streicht Coronalockerungen über Weihnachten

Thüringen macht bei den Corona-Lockerungen über Weihnachten nicht mehr mit. Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow am Sonntag.

Alle Infos dazu findest du bei unserem Partnerportal „Thüringen 24“.

Samstag, 5. Dezember 2020

Coronavirus in Deutschland: Angela Merkel mit persönlicher Nachricht an SIE – „besonders bitter“

14.45 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich mit einer Videoansprache zu Wort gemeldet. Darin verteidigte sie unter anderem die Neuverschuldung durch die Corona-Maßnahmen. „Ja, das kostet Deutschland viel Geld und es trägt uns eine sehr hohe Neuverschuldung ein. Noch höher wären die Kosten – finanziell wie sozial –, wenn viele Unternehmen zusammenbrächen und Millionen von Arbeitsplätzen verloren gingen. Das wollen wir unserem Land ersparen", so die Kanzlerin.

Außerdem wandte sich die Kanzlerin in der Videoansprache besonders an eine Berufsgruppe: Kulturschaffende. Dass die Kulturstädten auch weiter geschlossen bleiben müssen, sei „besonders bitter“. Außerdem Versprach sie der Branche angepasste Hilfen.

Schließlich richtete sie noch einige persönliche Worte an die Kulturschaffenden: „Deutschland ist so ein lebenswertes Land, weil Kunst und Kultur hier jedem und beinahe überall zugänglich sind. So soll es bleiben. Auch dafür stellt die Bundesregierung große Summen zur Verfügung.“

Coronavirus: Neue Zahlen sind alarmierend

7.50 Uhr: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Samstagmorgen 23.318 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vor genau einer Woche lag der Wert noch bei 21 695 gemeldete Neuinfektionen. Mit 483 neuen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden wurde der zweithöchste Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erreicht.

Freitag, 4. Dezember 2020

Karl Lauterbach will nicht am Corona-Pranger stehen

19.50 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte wehrt sich gegen einen Beitrag der FDP. Diese hatte im Internet gepostet: „Wir sind entsetzt! Lauterbach rät von Köln-Shopping ab.“ Lauterbach hatte der FDP daraufhin vorgeworfen, „tief in den Populismus“ zu sinken.

Karl Lauterbach wehrt sich. Foto: Imago Images

„Ich rate dazu, volle Einkaufsstraßen und Geschäfte zu meiden, um Weihnachten gesund feiern zu können“, erklärte er sich. Geschenke könne man nachreichen. Er würde „nie bei Amazon“ etwas bestellen. Der FDP-Abgeordnete wiederum griff diesen Kommentar von Lauterbach und weitere Twitter-Reaktionen von Luisa Neubauer und anderen Prominenten auf und behauptete, die FDP werde in die rechtsextreme Ecke gedrängt und konstruktive Kritik sei nicht mehr möglich. Kuhle pochte auf eine Abrüstung „zur allgemeinen Befriedung der Gesellschaft“.

Den Schuh wollte sich Lauterbach dann nicht anziehen. Er habe der FDP niemals rechtsextremes Denken unterstellt. Gleichzeitig jedoch wolle er keine „Pranger-Kampagne“ gegen sich und seine Familie, die täglich von „Querdenkern“ bedroht werde.

Lieber @KonstantinKuhle. Weder kritisiere ich Erhalt der Innenstädte noch hätte ich JEMALS der @fdp rechtsextremes Denken unterstellt. Wie kommen Sie dazu? Eine Pranger-Kampagne gegen diejenigen, wie mich und meine Familie, die von „Querdenkern“ täglich bedroht werden, ist falsch https://t.co/Ep9qtC4blM — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 4, 2020

Sterbe-Fallzahlen in Deutschland überdurchschnittlich hoch - deutlich mehr Corona-Tote

19.10 Uhr: In der ersten Novemberwoche sind in Deutschland rund fünf Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Mindestens 18.483 Menschen starben in der Woche vom 2. bis zum 8. November, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte.

Damit lagen die Fallzahlen ungefähr auf dem Niveau der zweiten Oktoberhälfte. Insgesamt starben im Oktober vier Prozent mehr Menschen als zwischen 2016 und 2019.

Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg innerhalb der vergangenen Wochen deutlich an. Innerhalb der ersten Novemberwoche meldete das Robert-Koch-Institut 1067 Covid-19-Todesfälle. Fünf Wochen zuvor waren es noch 78 gewesen.

Europaweit meldeten den Statistikern zufolge Belgien und die Schweiz in der ersten Novemberwoche eine extrem hohe Übersterblichkeit. In Frankreich, Italien, Slowenien und Spanien ist die Übersterblichkeit sehr hoch.

R-Wert wieder auf über 1 gestiegen

19 Uhr: Ernüchternde Zahlen vom Robert-Koch-Institut: Die Schätzung für die Corona-Reproduktionszahl ist gestiegen und liegt wieder über 1! Der R-Wert stieg von 0,83 auf 1, das 7-Tage-R sogar bei 1,04. Das würde bedeuten, dass 100 Corona-Infizierte 104 weitere Personen anstecken würden.