Corona: DAS könnte Virus-Patienten noch Monate später blühen

Über die Symptome einer aktuellen Corona-Infektion weiß die Welt mittlerweile ausreichend Bescheid. Nach neuen Erkenntnissen kann es aber auch Monate nach der Corona-Infektion zu weiteren, bisher unbekannten Symptomen kommen.

Eine Coronavirus-Infektion kann ernsthafte Langzeit-Symptome mit sich bringen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Corona: Monate später nach Infektion gibt es neue Symptome

Fieber, Husten und der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinn gelten als primäre Symptome einer Corona-Infektion. Doch mittlerweile gibt es immer mehr Patienten, die auch Monate später verschiedene, ungewöhnliche Krankheitssymptome haben.

So haben vor allem Menschen, die wochenlang mit dem Coronavirus infiziert waren, Langzeit-Erscheinungen wie Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Das berichtet der britische „Mirror“.

Langzeitsymptome dauern mindestens vier Wochen an

Wissenschaftler am Londoner „King's College“ haben festgestellt, dass etwa einer von 20 Patienten mindestens einen Monat lang weiter unter Langzeitsymptomen leidet, in manchen Fällen sogar noch länger – obwohl die durchschnittliche Regenerationszeit nach einer Coronavirus-Infektion nur zwei Wochen beträgt.

Besonders erschreckend ist der Bericht von Paul Garner, Professor für Infektionskrankheiten an der „Liverpool School of Tropical Medicine“. Fast zwei Monate nach der Infektion mit dem Coronavirus hatte er noch Symptome.

„Die Krankheit verebbt und fließt, verschwindet aber nie“

„Für sieben Wochen befand ich mich auf einer Achterbahnfahrt zwischen Krankheit, extremen Emotionen und völliger Erschöpfung“, beschreibt Garner. Für ihn war die Krankheitsdauer beängstigend lang, und das, obwohl er nicht mal ins Krankenhaus musste. „Die Krankheit verebbt und fließt, verschwindet aber nie.“

Neben Fieber, Müdigkeit und Atemnot können auch Muskelkater, Schwindel und Kopfschmerzen als Coronavirus-Symptome gewertet werden – und viele weitere. Paul Garner litt zum Beispiel außerdem unter Magenverstimmungen, Tinnitus und Arthritis.

Auch Charlotte Bolton, Professorin für Atemwegsmedizin an der Universität von Nottingham, ist der Meinung, Covid-19 könne sich sehr unterschiedlich zeigen. Überraschend ist dabei, dass sich Menschen, die in den ersten Tagen stark betroffen waren, sich schneller erholten, als Patienten mit einem milden Verlauf, so der „Mirror“. (kv)