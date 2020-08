Corona: Großer Andrang von Reiserückkehrern am Flughafen Köln/Bonn – jetzt müssen Bundeswehr-Soldaten helfen

Corona bestimmt immer noch unseren Alltag. Das Ende der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht. Das Coronavirus ist auch Monate nach dem ersten Auftreten weit verbreitet. Über 20 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, fast 760.000 sind an den Folgen bereits gestorben.

Allein in Deutschland gibt es 222.000 Infizierte, über 9.200 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Nachdem die Corona-Zahlen kurz nach dem Lockdown stagnierten, steigen sie nun wieder bedrohlich an. Das Robert-Koch-Insitut (RKI) vermeldete in dieser Woche ein neues Rekordhoch in Deutschland, das es seit Mai nicht mehr gegeben hat. Besonders NRW ist von den neuen Infektionszahlen betroffen. Auch Reiserückkehrer, die nach den Sommerferien aus dem Ausland zurückkommen, tragen dazu bei, dass die Zahlen wieder in den kritischen Bereich klettern.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Corona: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Newsblog

In unserem Newsblog halten wir dich über alle Corona-News in Deutschland, Europa und weltweit auf dem Laufenden.

--------------------

Was du aktuell zum Coronavirus wissen solltest:

--------------------

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

+++Corona-Newsblog aktualisieren+++

Freitag, 21. August:

6.35 Uhr: Bundeswehr unterstützt Flughafen Köln/Bonn an Testzentrum für Reiserückkehrer

Der Andrang von Reiserückkehrern am Flughafen Köln/Bonn ist groß. Weil sich viele Menschen aus Risikogebieten an den Testzentren testen lassen möchten, hat die Stadt Köln nun die Bundeswehr um Hilfe gebeten. 50 Soldaten unterstützen ab Freitag dabei die Teststation am Airport und die Bearbeitung von Aussteigekarten. Dabei werden Sanitätssoldaten und Angehörige des Luftwaffentruppenkommandos in Köln eingesetzt, teilt die Bundeswehr in der Pressemitteilung mit.

Voraussichtlich bleiben die Soldaten bis zum 11. September im Einsatz an der Corona-Teststation. Bis zum 30. September unterstützen sie dabei, bei allen Reiserückkehrern die Aussteigekarten zu bearbeiten.

Donnerstag, 20. August:

12.03 Uhr: RKI weitet Reisewarnung immer weiter aus

Nachdem in der vergangenen Woche Mallorca als Risikogebiet eingestuft wurde, hat das Robert-Koch-Institut nun für zwei Regionen in Kroatien die Reisewarnung ausgesprochen.

Diese beiden Regionen in Kroatien sind betroffen:

Šibenik-Knin

Split-Dalmatien

10.16 Uhr: Landesweite Maskenkontrolle in NRW

Ab kommenden Montag sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln in NRW verstärkt Maskenkontrollen vorgenommen werden.

Das bestätigte Verkehrsministerium. Demnach sollen in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht werden. Diese sollen dann an mehreren größeren Bahnhöfen an Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden.

In Düsseldorf gibt es eine solche Schwerpunktstation bereits. Seit dem 12. August ist in NRW ein Bußgeld von 150 Euro fällig, wenn du in Verkehrsmitteln nicht Mund und Nase bedeckst.

6.45 Uhr: In diesen Ländern ist die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus besonders hoch

Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland machen einen hohen Anteil der Corona-Neuinfektionen in Deutschland aus. Die Zahl der Neuansteckungen steigt. Dabei gehen wahrscheinlich rund 39 Prozent auf das Konto von Reiserückkehrern. Das berichtet die Bild. Ob im Urlaub in Deutschland oder zuhause: Im Inland haben sich demnach in der vergangenen Woche fast 10.000 (9519) Menschen infiziert. Danach folgen Kosovo (1755) und die Türkei (1134).

Dann folgen Kroatien (786) und Bulgarien (322). 222 Urlauber, die aus Spanien zurückkehrten, haben sich infiziert. In Frankreich waren es 90 Menschen, in Österreich 110.

Bei dieser Auswertung der Bild findest du noch weitere Länder. Es wurden allerdings nur Zahlen berücksichtigt, bei denen der Ansteckungsort auch bekannt ist. Das war in etwa zwei Drittel aller Fälle so.

Mittwoch, 19. August:

22.27 Uhr: Spahn bekräftigt: Kita und Schule haben Vorrang vor Karneval

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut den Vorrang von Schulen und Kitas in der Corona-Krise vor dem Karneval oder privaten Feiern betont. Auch Wirtschaft und Handel müssten vorrangig unterstützt werden, denn es gehe um den Erhalt von Arbeitsplätzen, mit denen auch das Gesundheitssystem finanziert werde, sagte Spahn am Mittwoch in Kiel bei einem Besuch des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

Spahn sagte, er wisse um die Bedeutung des Karnevals für Millionen Menschen. „Aber wenn wir vor der Frage stehen: Ist die Kita möglich oder der Karneval, dann bin ich sehr sicher, dass ein Großteil der Gesellschaft da eine klare Antwort zu hat.“ Spahn zeigte sich auch zuversichtlich, dass Bund und Länder eine einheitliche Regelung finden für Privatfeiern in Corona-Zeiten.

8.17 Uhr: RKI vermeldet furchterregende Zahlen - höchster Wert an Neuinfektionen gemessen

Das Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an.

Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Die steigenden Fallzahlen seien derzeit aber nicht nur mit dem vermehrten Testaufkommen zu erklären, hatte das RKI vor einigen Tagen mitgeteilt. Epidemiologie-Professor Gérard Krause vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sagte: „Der Anstieg der positiven Tests ist nicht allein dem Anstieg der Testungen geschuldet.“

+++ Coronavirus: Gesundheitsminister blafft junge Männer an – „Reißt euch zusammen!“ +++

6.53 Uhr: Nach Spahn kündigt mögliche Einschränkungen an - werden private Feiern wieder eingeschränkt?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilte am Dienstag mit, dass private Feiern wieder eingeschränkt werden könnten, um die Corona-Pandemie zu bremsen. Er sehe eine deutliche Gefahrenquelle, wenn Menschen aufeinander treffen und gemeinsam Alkohol trinken. Immerhin: Jede dritte Neuinfektion in NRW geht auf solch eine Veranstaltung zurück. Jetzt zeigt sich auch Nordrhein-Westfalen offen für einen solchen Schritt. Das berichtet die „Rheinische Post“.

„Die Landesregierung beobachte das Infektionsgeschehen fortlaufend und wird - falls notwendig - entsprechende Maßnahmen vornehmen“, teilte das NRW-Gesundheitsministerium der Zeitung mit. Ein Drittel der Neuinfektionen in NRW sei auf das private Umfeld zurückzuführen inklusive kleiner Feiern, sechs Prozent auf größere private Gruppen oder Veranstaltungen, so das Ministerium.

Dienstag, 18. August:

15.56 Uhr: Spahn spricht Machtwort – Karneval soll ausfallen

Am Dienstag hat sich der Gesundheitsausschuss in einer Telefonkonferenz beraten. Dabei hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Machtwort gesprochen, wie die Rheinische Post berichtet. Er ist dafür, dass Karneval 2020/21 komplett abgesagt werden soll. Nach Informationen der Zeitung soll Spahn gesagt haben: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“

Die Zeit vergeht... 25jähriges Jubiläum als Kinderprinz in meiner Heimat. Damals wie heute mit einer tollen Prinzessin an meiner Seite. ;-) pic.twitter.com/hQuyxRyyx5 — Jens Spahn (@jensspahn) February 4, 2017

15.01 Uhr: Schulklasse muss nur wegen eines Fehlers in Quarantäne

Dass eine Schulkasse oder sogar eine ganze Schule in Quarantäne muss, ist dieser Tage leider nichts besonders. In diesem Fall allerdings schon, da die Behörden zuerst anders entschieden hatten.

Ein Unterstufenschüler der Gesamtschule Weierheide in Oberhausen war am Montagnachmittag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die RKI-Richtlinien sehen für so einen Fall erstmal keine Quarantäne für die gesamte Klasse vor.

Am Dienstagvormittag wurde dem Gesundheitsamt allerdings mitgeteilt, dass der Schüler in der Schule seinen Mund-Nasen-Schutz nicht richtig getragen habe. Daraufhin wurde entschieden, die gesamte Klasse und zwei Lehrer nun doch unter Quarantäne zu stellen. Die Eltern der betroffenen Schüler werden vom Gesundheitsamt kontaktiert.

10.45 Uhr: Unfassbare Bilder aus Wuhan

Es ist schon einige Monate her, da haben uns Bilder von abgeriegelten Städten aus China überwältigt. In der chinesischen Stadt Wuhan ist das Virus im Winter 2019 ausgebrochen und legte die gesamte Provinz lahm. Doch jetzt im Sommer erreichen. uns ganz andere Bilder aus der Corona-Hochburg. Wie die Tagesschau berichtet, feiern Hunderte Menschen dicht an dicht wieder auf elektronischen Musikfestivals.

Dabei trugen die Menschen keine Masken und hielten auch keinen Abstand. Die Normalität scheint zurückzukehren. Seit Wochen meldet China sehr wenige Neuinfektionen.

6.48 Uhr: Düstere Aussichten für NRW - müssen wir mit weiteren Einschränkungen rechnen?

Diese Aussichten sind alles andere als rosig: Die Coronazahlen steigen in NRW wieder rasant an. Schulen und Kitas haben wieder im Regelbetrieb geöffnet. Doch durch Reiserückkehrer und private Feiern steigen die Zahlen der Neuinfektionen an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte dem WDR, dass er nochmal eindrücklich vor Feierlichkeiten als Gefahrenquelle warnt. Wenn Alkohol im Spiel sei, sei es mit dem umsichtigen Handeln schwierig. „Wer will, dass Schule und Kitas weitergehen können, der muss im Privaten aufeinander aufpassen“, so Spahn.

Einen Schritt weiter geht im WDR-Interview Karl Lauterbach (SPD). Der Politiker ist dafür, dass die Teilnehmeranzahl bei solchen Feiern wie Hochzeiten oder großen Geburtstagsfeiern wieder reduziert werden müsse. Von den bisherigen 150 erlaubten Teilnehmern sollen nur wieder 50 Feiernde zugelassen werden.

Das Gesundheitsministerium in NRW geht sogar soweit, zu sagen, dass jede dritte Ansteckung in den eigenen vier Wänden oder privaten Feiern, also im privaten Bereich, stattfinde.

Montag, 17. August:

18.06 Uhr: Lehrerin an Corona infiziert – Grundschule macht komplett dicht

In der einzügigen Grundschule am Froschenteich in Oberhausen ist eine Lehrerin positiv auf Corona getestet worden. Krisenstabsleiter Michael Jehn ordnete nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und der Schulverwaltung an, die von der Lehrerin unterrichteten Klasse unter Quarantäne zu stellen.

Da die Lehrerin auch Kontakte ins Kollegium hatte, ist auch für diesen Personenkreis Quarantäne vereinbart worden, so dass der Schulbetrieb eingestellt wird. Das Kollegium und die Eltern der betroffenen Grundschüler werden nun vom Gesundheitsamt kontaktiert und über das weitere Vorgehen informiert. Bis dahin gilt für die Personen eine Quarantäne.

Betroffen sind 5 Lehrerinnen und Lehrer sowie 106 Schülerinnen und Schüler.

17.15 Uhr: Forscher zeigen Irrtum auf! Infizierte sogar bis zu sechs Tage ansteckend

Bislang ist bekannt, dass man sich testen lassen müsse, wer zwei Tage vor Ausbruch der Krankheit Kontakt mit einem Covid-19-Patienten hatte. Doch Forscher haben jetzt herausgefunden, dass das offenbar nicht reicht! Die Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Universität (ETH) Zürich erklären, dass Corona-Patienten nicht nur bis zu zwei Tagen vor Ausbruch der Krankheit infektiös sei, sondern bis zu sechs Tagen. Das hätte massive Auswirkungen für die Nachverfolgung von Infektionsketten.

Die ETH-Forscher beziehen sich auf eine Studie der Universität Hong Kong. Bei der Studie, an der auch Asiens führender Seuchenexperte Gabriel Leung mitgewirkt hatte, wurden 77 Infektionspaare untersucht, die sich nachweislich gegenseitig angesteckt hatten. Das Ergebnis: Laut den Berechnungen der ETH-Forscher seien Infizierte länger als anfangs gedacht nur zwei Tage ansteckend, und zwar bis zu sechs Tage vor Auftreten der ersten Symptome. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler in der „Swiss Medical Weekly“ veröffentlicht.

Was bedeutet das für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen? Die Schweizer „NZZ“ zitiert den Epidemiologen Marcel Salathe von der ETH Lausanne: „Mit dem Tracing möchte man ja erreichen, dass möglichst viele Personen, die mit einem neu bestätigten Fall während der infektiösen Phase Kontakt hatten, in Quarantäne gehen. Wenn man nun aber bereits vier Tage vorher ansteckend ist, müsste man den Zeitrahmen für das klassische und für das digitale Tracing entsprechend anpassen.“ Jetzt werde auch das Robert-Koch-Institut mögliche Konsequenzen für das Kontakt-Tracing in Deutschland prüfen.

14.46 Uhr: Angela Merkel schließt weitere Lockerungen im Fußball aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt weitere Lockerungen im Fußball derzeit aus. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der ersten virtuellen CDU-Präsidiumssitzung nach der Sommerpause sagte Merkel am Montag, es könne derzeit wegen der ansteigenden Zahlen von Corona-Infektionen keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele.

11.42 Uhr: Massive Einbrüche in der Industrie in NRW - 15.000 Jobs gestrichen

Die Umsätze der Industrie in NRW sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres massiv eingebrochen. Das Minus lag bei 14,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die größeren Unternehmen bauten demnach in der ersten Jahreshälfte mehr als 15 000 Arbeitsplätze ab.

Besonders stark war der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit minus 29,6 Prozent in der Autoindustrie. Hersteller und Zulieferer waren besonders stark von der Absatzkrise durch die Corona-Pandemie betroffen. In der Chemie, der größten NRW-Industriebranche, betrug der Umsatzrückgang 11,2 Prozent, die Maschinenbauer setzten 14,0 Prozent weniger um. Ein Umsatzplus von 2,9 Prozent erzielten dagegen die Erzeuger von Nahrungs- und Futtermitteln.

In den ersten sechs Monaten des Jahres beschäftigten die gut 5000 in der Statistik erfassten Industriebetriebe durchschnittlich knapp 1,1 Millionen Personen, das waren 15.459 weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Beschäftigungsstärkste Branche war der Maschinenbau mit gut 180.000 Mitarbeitern, 4340 weniger als im ersten Halbjahr 2019.

6.27 Uhr: Es ist soweit! Regelbetrieb in Kitas startet wieder

Aufatmen für die Eltern der ganz Kleinen: In Nordrhein-Westfalen kehren die Kindergärten am Montag in der Corona-Krise in den Regelbetrieb zurück. Um strengere Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen zu können, hatte die NRW-Landesregierung die Betreuungszeiten in den Kitas und in der Kindertagespflege in den vergangenen Monaten eingeschränkt. Die vertraglich vereinbarten Zeiten wurden um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert, damit das Personal die Aufgabe unter den neuen Bedingungen leisten konnte. Auch galten strenge Regelungen bei Krankheiten der Kinder. Der Erlass galt bis einschließlich 16. August.

Sonntag, 16. August

20.20 Uhr: Corona-Tests am Flughafen abgebrochen

Die Corona-Teststelle am Berliner Flughafen Tegel ist am Sonntag nach einem Zwischenfall vorzeitig geschlossen worden. Es habe einen tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Teststelle gegeben, teilte Charité-Vorstand Ulrich Frei am Abend mit. Zuvor sei einer Person ein Test verweigert worden, weil sie keinen Anspruch auf das kostenfreie Angebot gehabt habe. „Die Situation eskalierte leider“, erläuterte Frei. Die Teststelle sei deshalb um 18 Uhr geschlossen worden, drei Stunden früher als üblich. Am Montag werde sie wieder regulär von 8 Uhr bis 21 Uhr öffnen.

Die Flughafengesellschaft wies darauf hin, dass die Tests für Einreisende nicht nur am Flughafen möglich seien. Dafür sind auch Vertragsarztpraxen vorgesehen.„Als Vorstand Krankenversorgung ist es meine Aufgabe, mich schützend vor die am Sonntag freiwillig arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stellen“, verteidigte Frei die Schließung. Er nannte zu dem einen Medienbericht irreführend, wonach auch am Freitagabend um 21 Uhr keine Tests am Flughafen Tegel mehr durchgeführt worden seien.

14.45 Uhr: Jugendliche feiern Party - und müssen tief in die Tasche greifen

Eine illegale Party mit rund 200 Gästen in einem Ferienhaus im Taunus dürfte für die jugendlichen Gäste teuer werden: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte „eine 19-jährige Privatperson“ ein Ferienhaus für acht Personen in Bad Soden angemietet. Es wurden dann aber ein paar mehr. Anwohner beschwerten sich am Samstagabend über massive Ruhestörung. Die Polizei fuhr vorbei und stellte fest, dass die Zahl inzwischen auf etwa 200 Personen angewachsen war.

Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Die Gäste verteilten sich daraufhin in Kleingruppen im Stadtgebiet. Die Polizei war nach eigenen Angaben bis in die Morgenstunden damit beschäftigt, zu unterbinden, dass neue große Gruppen entstehen. „Auf die beiden Personen, welche sich als Veranstalter der Party zu erkennen gaben, dürfte nach dem neuen Bußgeldkatalog zu den bestehenden Corona-Verordnungen ein Bußgeld zwischen 500 bis 1000 Euro zukommen“, berichteten die Beamten am Sonntag. „Die Teilnehmer der Feier können mit 200 Euro Bußgeld rechnen.“

14.40 Uhr: Reisen nach Dänemark wieder einfacher möglich

Touristen müssen bei der Einreise nach Dänemark künftig nicht mehr nachweisen, dass sie mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht haben. Die Regierung und die Parlamentsparteien einigten sich am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen darauf, die umstrittene Sechs-Tages-Regel abzuschaffen.

Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen statt bis Mitternacht jetzt bis 2.00 Uhr öffnen, Nachtclubs und Diskotheken bleiben bis Ende Oktober weiter dicht.Dänemark hatte im März zu Beginn der Corona-Krise strikte Maßnahmen ergriffen und die Ausbreitung des Coronavirus damit vergleichsweise schnell unter Kontrolle bekommen. Seit einigen Wochen mehren sich die Infektionsfälle aber wieder, unter anderem durch lokale Ausbrüche in der zweitgrößten Stadt Aarhus sowie bei einem Schlachtbetrieb in Ringsted.

Deutsche Touristen dürfen seit Mitte Juni wieder nach Dänemark einreisen. Sie und Reisende aus mehreren anderen europäischen Ländern mussten bislang jedoch sechs Übernachtungen etwa in einem Hotel oder auf einem Campingplatz vorweisen, um ins Land gelassen zu werden. Einwohner Schleswig-Holsteins waren von dieser Regel ausgenommen.

14.30 Uhr: Zahlen in Italien und Südkorea steigen

Wegen des Anstiegs der Corona-Zahlen wächst in Italien die Sorge wegen der geplanten Wiedereröffnung der Schulen. Sie waren im März geschlossen worden. Der Unterricht im ganzen Land soll nach den Sommerferien am 14. September beginnen. Nachdem die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages am Samstag auf 629 geklettert war, warnten Experten vor Risiken für den Schulbeginn. Die jüngsten Daten gäben Anlass zur Sorge, bestätigte der Gesundheitsminister Roberto Speranza.

Nach dem höchsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Südkorea seit Monaten haben die Behörden den regierungskritischen Anführer einer christlichen Kirchengemeinde ins Visier genommen. Das Gesundheitsministerium kündigte am Sonntag an, gegen den Pastor der Sarang-Jeil-Kirche in Seoul, Jun Kwang Hoon, Anzeige zu erstatten. Der jüngste Anstieg der Corona-Fallzahlen wird unter anderem auf eine Häufung von Infektionsfällen unter Mitgliedern von Kirchen einschließlich Sarang-Jeil in der Großstadtregion zurückgeführt. Am Sonntag teilten die Behörden mit, am Samstag seien landesweit 279 neue Fälle verzeichnet worden. Das war der höchste Anstieg seit fünf Monaten und den dritten Tag in Folge dreistellig.

Samstag, 15. August

20.45 Uhr: Erneut mehr als 1400 Neuinfektionen, R-Wert steigt weit über 1

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Samstagmorgen 1415 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit dem Vortag wurden 6 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben nun bei 9231. Bis Samstag hatten 200 800 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an Grenzen bringt.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 15.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,29 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

11.14 Uhr: Gesundheitsminister Spahn stellt klar: Spanienrückkehrer müssen in Quarantäne, außer sie...

Nach der Reisewarnung für fast ganz Spanien stellt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nun klar, was Urlaubsrückkehrer erwartet: „Das ist kein Reiseverbot, aber die klare Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat“, sagte Spahn der BILD am SONNTAG.

So will Spahn eine zweite Corona-Welle in Deutschland verhindern.

Auch auf Twitter teilte Spahn dies:

Die Reisewarnung für Spanien ist für viele einschneidend. Sie ist aber angesichts der Dynamik notwendig. Die Pandemie ist nicht vorbei. Reiserückkehrer müssen - bis zu einem negativen Testergebnis - in häusliche Quarantäne. Mit Ausdauer & Teamgeist meistern wir auch die Reisezeit — Jens Spahn (@jensspahn) August 15, 2020

08.26 Uhr: Corona: Reisewarnung für fast ganz Spanien! Tui trifft DIESE Entscheidung

Nach der Einstufung fast ganz Spaniens einschließlich Mallorcas als Risikogebiet wegen hoher Corona-Zahlen hat der Reisekonzern Tui ab Samstag alle Pauschalreisen dorthin abgesagt. Den Kunden würden Umbuchungen zu anderen Reisezielen angeboten, zum Beispiel zu den Kanarischen Inseln, wie ein Tui-Sprecher am Freitagabend der dpa sagte. Die Inselgruppe weit draußen im Atlantik vor der Westküste Afrikas ist die einzige spanische Region, die nicht zum Risikogebiet erklärt wurde. Reisende, die bereits in den betroffenen Feriengebieten seien, biete Tui an, sie auf Wunsch früher als geplant nach Hause zu fliegen.

Für Spanien und vor allem für Mallorca ist das ein weiterer schwerer Schlag. Allerdings war die Saison auch bisher schon katastrophal für die Tourismusbranche, die in normalen Zeiten mehr als zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt und etwa 2,5 Millionen Menschen Arbeit bietet.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Eine Reisewarnung geht weiter. Sie ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Und sie hat eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Nachdem die Corona-Zahlen seit dem Ende des Lockdowns am 21. Juni wieder stetig steigen, gab es bisher schon Reisewarnungen für die Hauptstadt Madrid, Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie für das spanische Baskenland und die Regionen Navarra und Aragón.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Für ganz Spanien gab das Gesundheitsministerium in Madrid diesen Wert am Freitag mit mehr als 58 für die vergangenen sieben Tage an. Auf den Balearen liege er sogar bei über 77. Über die Risikogebiete führt das RKI eine Liste, die fortlaufend aktualisiert wird. Sie umfasst derzeit etwa 130 Staaten von Ägypten über Russland bis zu den USA.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßte die Entscheidung des Auswärtigen Amts, für fast ganz Spanien eine Reisewarnung auszusprechen. „Mallorca ist inzwischen klar ein Risikogebiet“, sagte der Bundestagsabgeordnete der „Rheinischen Post“ (Samstag) und warnte: „Wir müssen leider mit vielen infizierten Rückkehrern rechnen.“ Tests nach der Rückkehr seien daher „unbedingt notwendig“.

Für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten gilt generell schon seit einigen Wochen, dass sie sich beim Gesundheitsamt melden und Angaben zu Symptomen und einem eventuellen Corona-Test machen müssen. Seit dem vergangenen Wochenende greift zudem eine Testpflicht bei der Heimkehr: Wer kein negatives Test-Ergebnis von kurz vor der Abreise dabei hat, muss sich nach der Ankunft in Deutschland testen lassen. Das heißt: Entweder man lässt sich noch im Urlaubsland höchstens 48 Stunden vor der Abreise testen und legt einen Negativ-Nachweis in deutscher oder englischer Sprache vor. Tests im Ausland sind aber selbst zu zahlen. Oder man lässt sich nach Rückkehr in Deutschland testen, was drei Tage lang kostenlos möglich ist.

Freitag, 14. August

19.45 Uhr: Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Spanien aus

Erst Corona-Risikogebiet, jetzt offizielle Reisewarnung! Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für das spanische Festland und die Balearen ausgesprochen. Auf der Webseite des AA heißt es: „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln wird derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt.“

Die Einstufung als Risikogebiet stellt noch kein Reiseverbot für Spanien dar. Allerdings müssen sich Rückkehrer in Quarantäne begeben, bis sie einen negativen Corona-Test vorweisen können.

16.08 Uhr: RKI erklärt EU-Land erneut zum Risikogebiet

Nun hat es erneut ein bei den Deutschen sehr beliebtes Urlaubsland erwischt: Das RKI erklärt Spanien zum Risikogebiet. Betroffen sind davon auch die Ballearen und dementsprechend auch Mallorca. Hier waren die Fallzahlen zuletzt wieder deutlich angestiegen, wie die „Bild“ berichtet.

14.16 Uhr: Engländer verlassen fluchtartig ihre Reiseziele - weil sonst Quarantäne droht

Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen aus Frankreich und den Niederlanden eintreffende Reisende in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssten sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich „für zwei Wochen selbst isolieren“, wie Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag mitteilte. Frankreichs Regierung „bedauerte“ die Entscheidung und kündigte „reziproke“ Maßnahmen an.

Schätzungen zufolge macht derzeit rund eine halbe Million Briten Urlaub in Frankreich. Angesichts der neuen Quarantäne-Regelungen rechnen Beobachter mit einer massenhaften Rückreise der Urlauber. Die Corona-Infektionsraten haben in Frankreich zuletzt wieder deutlich zugenommen. Am Donnerstag wurden 2669 neue Ansteckungsfälle binnen eines Tages verzeichnet - die höchste tägliche Zahl seit Mai.

Großbritannien hatte ursprünglich eine generelle Quarantäne-Anordnung für alle aus dem Ausland kommenden Reisenden verhängt. Später wurden bestimmte Länder davon ausgenommen. So können etwa Reisende aus Deutschland seit Anfang Juli wieder ins Vereinigte Königreich reisen, ohne dort in Quarantäne zu müssen.

11.26 Uhr: Immer mehr Corona-Hotspots im Ruhrgebiet - diese Zahlen sind alarmierend

Die Covid-19-Fälle im Ruhrgebiet nehmen zu. Vor allem fünf Kreise kristallisieren sich nun als Corona-Hotspots heraus. In Bochum, Duisburg, Herne, Unna und Hagen steigt die Infektionsrate deutlich an. Hier mehr Infos >>>

10.26 Uhr: Du möchtest Urlaub in der Corona-Pandemie buchen? Das musst du beachten

Das Reisen ist wieder möglich - allerdings mit eingeschränkter Auswahl und einer guten Portion Unsicherheit. Denn auch in Ländern und Regionen, die derzeit wieder bereist werden können, kann sich die Corona-Lage ändern.

Urlaub in der Corona-Pandemie: Wer jetzt eine Pauschalreise bei Tui, Alltours und Co. buchen möchte, muss einiges beachten. (Symbolbild) Foto: imago images / Winfried Rothermel / Montage: DER WESTEN

Um trotzdem Pauschalurlauber zu einer Buchung zu bewegen, bieten die großen Reiseveranstalter kulante Umbuchungsbedingungen. Ändert sich die Situation am Reiseziel, können Urlauber noch relativ kurzfristig ihre Pläne ändern - und zum Beispiel die Reise verschieben oder auf ein anderes Ziel ausweichen. Die Regeln im Überblick:

Tui : Wer bei Tui eine Pauschalreise bis 30. September bucht, kann später noch bis 14 Tage vor Abreise flexibel umbuchen. Der ursprünglich gebuchte Urlaub muss im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 liegen, die neue Reise darf dann bis 31. Oktober 2021 stattfinden. Eine kostenfreie Storno-Option gebe es nicht mehr, so Tui.

: Wer bei Tui eine Pauschalreise bis 30. September bucht, kann später noch bis 14 Tage vor Abreise flexibel umbuchen. Der ursprünglich gebuchte Urlaub muss im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 liegen, die neue Reise darf dann bis 31. Oktober 2021 stattfinden. Eine kostenfreie Storno-Option gebe es nicht mehr, so Tui. DER Touristik : Kostenfrei umgebucht werden können Pauschalreisen mit Abreise bis 30. September 2020 nach Ägypten, Tunesien, Marokko, in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somit gilt das Angebot über die Reisewarnung hinaus, in einigen der Länder noch bis Ende August gilt. Bereits gebuchte Fernreisen und Reisen außerhalb des Schengenraums können derzeit bei terminierter Abreise bis 31. Oktober ohne Gebühren umgebucht werden.

: Kostenfrei umgebucht werden können Pauschalreisen mit Abreise bis 30. September 2020 nach Ägypten, Tunesien, Marokko, in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Somit gilt das Angebot über die Reisewarnung hinaus, in einigen der Länder noch bis Ende August gilt. Bereits gebuchte Fernreisen und Reisen außerhalb des Schengenraums können derzeit bei terminierter Abreise bis 31. Oktober ohne Gebühren umgebucht werden. Für Neubuchungen gilt bei DER Touristik: Wer bis 30. September für einen Zeitraum zwischen Anfang Oktober 2020 und Ende Oktober 2021 bucht, kann stets bis 14 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Zum Unternehmen gehören die Veranstaltermarken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen.

FTI: Bestehende Buchungen mit Reiseantritt bis Ende Oktober lassen sich spätestens zehn Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Die neue Reise darf dann bis Ende Oktober 2021 stattfinden.

Bestehende Buchungen mit Reiseantritt bis Ende Oktober lassen sich spätestens zehn Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Die neue Reise darf dann bis Ende Oktober 2021 stattfinden. Alltours : Wer eine Buchung mit Abreise bis Ende Oktober hat, kann derzeit 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen. Buchungen für Urlaube mit Abreisedatum zwischen 1. November 2020 und 31. März 2020 können nach aktuellem Stand bis 15. Oktober 2020 gebührenfrei storniert oder umgebucht werden.

: Wer eine Buchung mit Abreise bis Ende Oktober hat, kann derzeit 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen. Buchungen für Urlaube mit Abreisedatum zwischen 1. November 2020 und 31. März 2020 können nach aktuellem Stand bis 15. Oktober 2020 gebührenfrei storniert oder umgebucht werden. Schauinsland Reisen: Eine Umbuchung ist hier laut Veranstalter bis auf weiteres kostenfrei - und zwar bis 22 Tage vor Abreise. Das Angebot für alle bereits getätigten Buchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2020. Für Stornierungen gelten die üblichen Staffeln.

Die kulanten Umbuchungsoptionen der Veranstalter gelten in der Regel nicht für dynamisch paketierte Reisen, auch X-Produkte genannt, sowie etwa für Kreuzfahrten oder Kreuzfahrt-Kombinationen.

Wichtig zu wissen: Wenn für das gebuchte Land oder auch nur die Region, in der das Hotel liegt, eine Reisewarnung gilt, dann können Pauschalurlauber immer kostenlos den Vertrag kündigen. In der Regel sagt dann aber schon der Veranstalter von sich aus die Reise ab.

07.49 Uhr: Coronavirus auf Chickenwings

In China wurden Spuren des Coronavirus auf importierten Chickenwings aus Brasilien nachgewiesen. Demnach sei eine Probe eines Hühnerflügels positiv gewesen, wie die Stadt Shenzhen mitteilte. Dass Spuren der Viren nicht unbedingt infektiös sein müssen, beweisen die negativ ausgefallenen Tests von Personen, die die Chickenwings gegessen hatten.

07.26 Uhr: Mehr als 200 Verfahren wegen Corona-Betrugs

Die Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein gehen mittlerweile in weit mehr als 200 Fällen dem Verdacht des Betrugs bei Corona-Hilfen für Betriebe und Selbstständige nach. Zum Stand 3. August waren insgesamt 241 Verfahren anhängig, wie die Generalstaatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Demnach entfielen 112 Verfahren auf die Staatsanwaltschaft Kiel, 68 auf Lübeck, 50 auf Itzehoe und elf auf Flensburg.

Alle älteren Nachrichten zum Coronavirus findest du hier >>>