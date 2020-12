Corona in Deutschland: Masseninfektionen in Klinik und Altenheim ++ Hacker-Angriffe wegen Impfstoff

Corona hat Deutschland und die Welt weiter fest im Griff. Die Zahl der Toten steigt weiter, am Donnerstag meldete das RKI mehr als 20.000 Todesfälle. Die Rufe nach einem harten Lockdown nach Weihnachten werden lauter. Bundeskanzlerin Angela Merkel will voraussichtlich noch vor dem Fest einen Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten veranstalten, um über eine Verschärfung der aktuell geltenden Regeln zu veranlassen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder preschte bereits am Sonntag mit verschärften Corona-Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren vor.

Corona: Harter Lockdown schon nach Weihnachten?

Bislang wurde Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Doch die stetig steigenden Coronavirus-Zahlen betrachten die Politiker mit Sorge.

Coronavirus in Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen (Stand: 10. Dezember 2020)

Neue Corona-Infektionen : 23.679

: 23.679 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 440

440 Corona-Todeszahlen insgesamt: 20.372

20.372 Sieben-Tage-R: 0,99

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

Coronavirus aktuell: Newsblog

Donnerstag, 10. Dezember

20.25 Uhr: Masseninfektion in Altenheim in der Oberpfalz

Nach einer Corona-Masseninfektion haben die Behörden ein Oberpfälzer Altenheim teilweise evakuiert. In der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld haben sich 37 der 45 Bewohner infiziert, außerdem 19 Mitarbeiter, wie das Landratsamt Schwandorf am Donnerstagabend mitteilte. Acht Bewohner sind demnach so krank, dass sie in Kliniken behandelt werden müssen.

20.20 Uhr: Corona-Ausbruch in Klinik am Bodensee

In einem Krankenhaus in Tettnang (Bodenseekreis) sind 34 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 24 betroffenen Patienten, die alle nur milde Symptome zeigten, seien isoliert im Krankenhaus untergebracht worden, teilte eine Sprecherin mit. Daneben sei bei zehn Mitarbeitern eine Infektion festgestellt worden. Das Krankenhaus hat einen Aufnahmestopp verhängt und am Donnerstag alle Patienten und Mitarbeiter getestet.

20.10 Uhr: Harter Lockdown im Erzgebirge

Der Erzgebirgskreis verschärft seine Corona-Regeln. Ab Samstag gelte überall Maskenpflicht, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Es gelten ganztägig Ausgangs- und Einreisebeschränkungen. Wer im Erzgebirgskreis wohnt, darf die Wohnung ohne triftigen Grund nicht verlassen.

Foto: imago images / UPI Photo

20.00 Uhr: Hacker-Angriffe in den USA

Die Infrastruktur zur Verteilung der Corona-Impfstoffe wird einem US-Senator zufolge von Hackern angegriffen. IBM habe kürzlich dazu einen „sehr verstörenden“ Bericht veröffentlicht, erklärt der Demokrat Gary Peters vom Heimatschutz-Ausschuss bei einer Anhörung. Unter anderem sei eine Firma für Kühlanlagen ein Ziel gewesen.

18.50 Uhr: Franzosen müssen Silvester um Mitternacht drinnen feiern

Wegen Corona dürfen die Franzosen den Jahreswechsel nicht im Freien feiern: Die Regierung verhängte die Silvesternacht eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und 7 Uhr morgens, wie Premierminister Jean Castex mitteilte. Als Grund nannte er die zu hohen Neuinfektionszahlen.

„Wir sind noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen“, betonte der Regierungschef. Andere geplante Corona-Lockerungen werden deshalb aufgeschoben, wie Castex weiter sagte: So sollen Kinos, Theater und Museen nun frühestens im Januar öffnen. Ursprünglich war dies für den kommenden Dienstag geplant.

16.35 Uhr: Berlin kündigt harten Lockdown an

Berlins regierende Koalition hat einen harten Lockdown nach Weihnachten angekündigt. „Wir werden den Einzelhandel runterfahren müssen, auch bis zum 10. Januar. Es geht nicht anders. Wir werden bei den fünf Kontakten bleiben“, sagte Michael Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus nach Angaben des Berliner Tagesspiegels. Berlins regierender Bürgermeister sollte anschließend eine drastische Frage stellen, die alle bewegt. Mehr dazu hier >>>

„Lasst uns 14 Tage das Virus zu Hause in Berlin aussitzen“, sprach sich auch Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende der Grünen, für einen harten Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen aus. Für Weihnachten rät von Verwandtschaftsbesuchen ab. „Reisen ist 2020 nicht drin. Weil Corona ist“, zitiert die Berliner Zeitung Gebel. Das sei zwar „Mist“, aber Weihnachten dürfe nicht zum Superspreading-Event werden.

12.16 Uhr: Söder fordert harten Lockdown

Ähnlich wie RKI-Präsident Wieler fordert auch Markus Söder einen harten Lockdown - allerdings erst nach Weihnachten. Das stößt nicht überall auf Verständnis. Markus Lanz griff den bayrischen Ministerpräsident am Mittwochabend scharf an. Der ZDF-Moderator störte sich vor allem an einem Wort, das Söder immer wieder benutze. Mehr dazu hier >>>

11.09 Uhr: Lockerung an Weihnachten? Beispiel USA sollte Warnung genug sein

Die Lockerungen an Weihnachten hält der RKI-Chef für extrem gefährlich. Seiner Ansicht nach sollte die Aufweichung des Lockdowns „dringend verhindert“ werden. Unabhängig von politischen Entscheidungen empfiehlt Prof. Dr. Lothar Wieler allen Deutschen vor Weihnachten möglichst nicht zu reisen. Begegnungen sollten bestenfalls im virtuellen Raum stattfinden.

Was passiert, wenn sich ein ganzes Land zu einem Feiertag in den Kreis der Familie begebe, zeige des Beispiel Thanksgiving in den USA. Rund zwei Wochen nach der Reisewelle ist die Zahl der Infektionen und der Corona-Toten dort explodiert. Allein am Mittwoch haben sich in den Vereinigten Staaten über 200.000 Menschen mit Corona infiziert, 3.124 Menschen sind gestorben. Ein trauriger Rekord.

10.41 Uhr: RKI-Präsident bringt schärfere Maßnahmen ins Spiel

Der Teil-Lockdown in seiner jetzigen Form hat nach Analysen von Prof. Dr. Lothar Wieler bisher nicht den gewünschten Erfolg. „Der Anteil der Kontaktreduktion reicht einfach nicht aus“, so der RKI-Präsident. Mit dem harten Lockdown im Frühjahr hätten die Menschen ihre Kontakte zu 60 Prozent heruntergefahren. Jetzt liege der Wert nur noch bei 40 Prozent.

Wenn die Menschen ihre Kontakte nicht freiwillig weiter herunterfahren, empfiehlt Wieler strengere Maßnahmen.

Corona in Deutschland: RKI-Präsident Prof. Dr. Lothar Wieler warnt vor dem Verlauf der Pandemie. (Archivbild) Foto: imago images / photothek

10.35 Uhr: RKI-Chef nennt Zeitraum für Impfzulassung

Grund zur Hoffnung macht auch ein baldiger Impfstartschuss. Nach Angaben von Prof. Dr. Lothar Wieler sei eine Zulassung der ersten Impfstoffe in Deutschland zum Jahreswechsel realistisch. Allerdings werde nicht sofort genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Deshalb müsse priorisiert werden. Der Vorschlag, hinter dem das RKI steht: Der Impfstoff solle zunächst denjenigen Menschen angeboten werden, die das größte Risiko für einen schweren Covid-Verlauf haben. Größter Risikofaktor ist nach Angaben von Wieler ein hohes Alter. Außerdem sollen in der ersten Impfrunde Menschen berücksichtigt werden, die beruflich ein besonders hohes Ansteckungsrisiko haben und oder Kontakt zu Risikopatienten haben. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinisches Personal, das dort oder auf Stationen mit Corona-Patienten oder viel Patientendurchlauf (etwa Notaufnahmen) tätig ist, sollen beispielsweise zuerst Zugang zu Impfungen bekommen.

Durch dieses Vorgehen soll die Zahl der schweren Covid-Verläufe und damit die Auslastung des Gesundheitssystems gesenkt werden.

10.06 Uhr: RKI-Präsident meldet traurigen Rekord: „Das ist besorgniserregend“

„Die Lage ist nach wie vor sehr ernst“, beginnt Prof. Dr. Lothar Wieler die Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstagmorgen. 23.679 Neuansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb der letzten 24 Stunden sind ein „trauriger bisheriger Höchststand“, so der RKI-Präsident.

Besonders problematisch: In Alten- und Pflegeheimen hat sich die Zahl der Ausbrüche gegenüber dem Frühjahr etwa verdoppelt. Durch die hohen Zahlen bei älteren Patienten nehme die Zahl der schweren Verläufe immer weiter zu. Die Krankenhäuser und besonders die Intensivstationen „haben in einigen Regionen ihre Belastungsgrenze erreicht“, so Wieler. „Das ist besorgniserregend.“

Eine Sache macht Prof. Dr. Lothar Wieler allerdings Hoffnung. Die Lage sei regional sehr unterschiedlich. Für ihn ein Zeichen dafür, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie greifen, wenn sie nur konsequent durchgesetzt werden.

Ein eindringlicher Appell an alle Menschen vor Weihnachten: „Bitte schützen Sie sich und ihre Freunde.“ Jeder solle seine Kontakte so weit wie möglich herunterfahren, um die Pandemie auszubremsen.

09.32 Uhr: Niedersachsen nimmt geplante Corona-Lockerungen zurück

Niedersachsen nimmt die ins Auge gefassten Corona-Lockerungen über Weihnachten und den Jahreswechsel zurück. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag im Landtag in Hannover an.

Die geltenden Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sollen lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember auf 10 Verwandte zuzüglich von Kindern unter 14 Jahren ausgeweitet werden. Eltern können ihre Kinder bereits in der kommenden Woche vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassen sitzen.

09.03 Uhr: Lage in den USA spitzt sich zu

Neuer trauriger Rekord aus den USA. Hier ist am Mittwoch die Zahl der Corona-Toten im Land um 3.124 gestiegen. So viele Menschen sind in den USA noch nie innerhalb von 24 Stunden mit einer Corona-Infektion gestorben. Der bislang höchste Wert mit 2879 Toten war vor rund einer Woche am 3. Dezember verzeichnet worden.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages überschritt erneut die Marke von 200.000 und lag am Mittwoch bei 221.267. Der bisher höchste Wert wurde mit 227.828 in der vergangenen Woche registriert.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern etwa 15,39 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

08.43 Uhr: Beliebte Urlaubsregion will Pisten für Touristen öffnen

Skie-Gebiete galten als ein Katalysator der Pandemie im Frühjahr. Angesichts der dramatischen Wucht der zweiten Corona-Welle fordern viele Politiker ein europaweites Verbot von Ski-Urlauben. Doch ein Land will da einen Sonderweg einschlagen. Welches das ist, erfährst du hier >>>

06:55 Uhr: RKI meldet traurigen Rekord

Mittlerweile sind in Deutschland mehr als 20.000 Menschen in Deutschland in Zusammenhang mit Corona gestorben, wie das RKI am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Zahl der Corona-Toten stiegt demnach um 440 auf 20.372 Fälle. Am Mittwoch hatte das RKI eine Rekordzahl von 590 Corona-Toten binnen eines Tages gemeldet.

Corona-Tote in Deutschland: Trauriger Höchstwert binnen eines Tages am Mittwoch. Foto: dpa/Grafik: A. Zafirlis; Redaktion: M. Lorenz

Am Donnerstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut nun außerdem 23.679 Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus binnen 24 Stunden. Ein neuer Höchstwert binnen eines Tages. Das sind 1633 mehr Neuinfektionen, als am Donnerstag vergangener Woche hinzugekommen waren.

Mittwoch, 9. Dezember

21.52 Uhr: Hacker-Angriff auf Impfstoff-Dokumente

Bei dem Cyberangriff auf die Europäische Arzneimittelagentur EMA ist „unrechtmäßig“ auf Dokumente im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugegriffen worden. Es seien jedoch „keine Systeme von Biontech oder Pfizer verletzt worden“, teilte Pfizer am Mittwochabend mit. Nach Angaben des US-Pharmakonzerns gibt es bislang keine Hinweise, dass auf persönliche Daten zugegriffen worden sei.

Die wegen der Corona-Impfstoffzulassung im Fokus der Aufmerksamkeit stehende EMA hatte am Mittwoch eine Cyberattacke gemeldet. Die EU-Behörde habe umgehend eine umfassende Untersuchung eingeleitet, hieß es in einer Erklärung. Nähere Angaben wie etwa zum Zeitpunkt des Cyberangriffs machte die Agentur zunächst nicht.

21.27 Uhr: Fast 23.000 Neuinfektionen - wieder mehr als 550 Todesfälle

Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bei 22.927. Die drei Bundesländer mit dem stärksten Anstieg waren Nordrhein-Westfalen (+4071), Baden-Württemberg (+4042) und Bayern (+3982). Auch die Zahl der Todesfälle stieg erneut stark. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden starben 561 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die positive Nachricht: Der R-Wert sank leicht, von 1,03 auf 0,91.

Foto: imago images / Chai von der Laage

21.20 Uhr: Schleswig-Holstein will harten Lockdown ab Weihnachten

Angesichts steigender Infektionszahlen will Schleswig-Holsteins Landesregierung ihren Kurs deutlich verschärfen. Es sei notwendig, „dass wir spätestens ab Weihnachten in einen harten Lockdown gehen – um die Zeit über den Jahreswechsel zu nutzen, diese gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Mittwochabend in Kiel. Die Zahlen seien auch im Norden weiter gestiegen „und das bedeutet leider, dass unsere strengen Maßnahmen derzeit nicht ausreichend Wirkung zeigen“.

Zuvor hatte sich der Regierungschef im Landtag noch für einen harten Lockdown nach Weihnachten ausgesprochen. Bereits verständigt hat sich die Jamaika-Koalition darauf, den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit zu untersagen. Die Situation sei dramatisch, sagte Günther im Plenum.

19.50 Uhr: Großbritannien impft - und warnt Allergiker

Angesichts von allergischen Reaktionen auf die Corona-Impfung bei zwei Geimpften haben die britischen Behörden Menschen mit einer „signifikanten“ Allergiegeschichte aufgerufen, sich vorerst nicht impfen zu lassen. Zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS mit einer entsprechenden Vorgeschichte hätten eine allergische Reaktion gezeigt, nachdem sie die Dosis erhalten hatten, sagte NHS-Chef Stephen Powis am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. „Beide erholen sich gut.“ Großbritannien hatte am Dienstag mit einer Massenimpfung begonnen.

Powis betonte, bei der Warnung handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie es bei neuen Impfstoffen üblich sei. Entwickelt haben das Mittel das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer.

Die zuständige Aufsichtsbehörde teilte mit, dass die Warnung für Menschen gelte, die in der Vergangenheit „signifikante“ allergische Reaktionen - sogenannte anaphylaktische Schocks - auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe gezeigt hätten. Gemeint sind zudem Menschen, die eine Adrenalin-Fertigspritze - einen Autoinjektor - bei sich tragen müssen - wie die beiden betroffenen NHS-Mitarbeiter.

19.40 Uhr: EU-Arneimittelagentur wird Opfer von Cyberangriff

Die wegen der Corona-Impfstoffzulassung im Fokus der Aufmerksamkeit stehende Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Die EU-Behörde habe umgehend eine umfassende Untersuchung eingeleitet, teilte die Agentur am Mittwoch an ihrem Sitz im niederländischen Amsterdam mit. Nähere Angaben wie etwa zum Zeitpunkt des Cyberangriffs machte die EMA zunächst nicht. Derweil erteilte Kanada dem Biontech-Wirkstoff die Zulassung, in Israel trafen die ersten Impfdosen ein.

„Die Behörde hat in enger Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und anderen relevanten Stellen rasch eine vollständige Untersuchung eingeleitet“, hieß es in einer EMA-Erklärung. Die EMA könne während der laufenden Ermittlungen keine weiteren Einzelheiten nennen. „Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt“, erklärte die Agentur weiter.

18:21 Uhr: Bundesland plant Ausgangssperre

Sachsen hat bereits einen Lockdown angekündigt. Laut "Bild" soll dabei auch eine Ausgangssperre kommen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr soll es demnach verboten sein, dass Haus zu verlassen. Ausnahme: Es geht um Leib und Leben. Geplant sei laut dem Blatt eine „Ausgangsbeschränkung für ganz Sachsen“.

Ausnahmen soll es für Heiligabend und Silvester geben.

18.00 Uhr: Lauterbach warnt vor Laschet-Forderung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warb am Nachmittag für einen Jahresend-Lockdown nach Weihnachten. Vor diesen Plänen hat nun SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter gewarnt.

Der Politiker schrieb in einem Tweet, ein Lockdown in zweieinhalb Wochen werde "nichts bringen". "Die Opferzahlen wären viel zu hoch", so Lauterbach.

So würde ich es nicht ausdrücken, aber es ist natürlich das, was viele denken und auch nicht falsch ist. Lockdown in zweieinhalb Wochen für dann 2 Wochen, wie zB von @ArminLaschet vorgeschlagen, wird erneut nichts bringen. Die Opferzahlen wären viel zu hoch. https://t.co/aVsXyMKHKC — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 9, 2020

15.45 Uhr: Laschet mit Ansprache nach Corona-Konferenz: Leben nach den Weihnachtsfeiertagen herunterfahren

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußerte sich zur aktuellen Corona-Lage. Er sprach weiter von einer dramatischen Lage und verwies auf die höchste Zahl an Todesfällen überhaupt am Mittwoch.

Laschet: „Wir haben immer noch viel zu hohe Inzidenzen überall in Deutschland.“ Gleichzeitig begrüßte der Ministerpräsident die bayrischen und sächsischen Maßnahmen, sie seien unter der aktuellen Situation „geboten“.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Foto: imago images / Ralph Sondermann

Der Politiker warb eindringlich dafür, der Empfehlung der Wissenschafts-Gesellschaft Leopoldina zu folgen. Nach den Weihnachtsfeiertagen solle das gesamte öffentliche Leben für 14 Tage heruntergefahren werden. Er sprach sich dafür aus, „zum Jahresende das Leben“ herunterzufahren. Da der Schaden „der geringste“ sei. Man habe keine Schäden bei Bildung und Ausbildung, viele Menschen befänden sich im Home-Office, die wirtschaftlichen Schäden seien deutlich überschaubarer als zu anderen Zeitpunkten.

Man müsse nun „den Ernst der Lage erkennen und möglichst bundesweit einheitlich handeln“. „Die Zeit nach Weihnachten ist die Zeit, den Lockdown für ganz Deutschland zu beschließen“, so Laschet abschließend.

14.20 Uhr: Umfrage: Mehrheit gegen Lockerungen an Silvester

Eine Mehrheit der Deutschen ist für strenge Kontaktbeschränkungen an Silvester. Das geht aus einer „YouGov“-Umfrage hervor. Demnach stimmten drei von vier Befragten der Aussage zu, dass es keine Lockerungen beim Kontaktverbot zum Jahreswechsel geben darf. 56 Prozent von ihnen stimmten der Aussage „voll und ganz“ zu, 19 Prozent „eher“. 15 Prozent der Teilnehmer haben der Aussage widersprochen, zehn Prozent machten keine Angabe. Auffällig: Jüngere befürworteten am seltensten scharfe Maßnahmen. Bei den 18- bis 24-Jährigen waren es nur 61 Prozent. In der Altersgruppe ab 55 Jahren lag die Zustimmung bei 81 Prozent.

14.10 Uhr: Kreuzfahrtschiff mit 1.700 Passagieren harren nach Corona-Fall in Kabinen aus

Das Kreuzfahrtschiff „Quantum of the Seas“ der US-Reederei „Royal Caribbean“ mit fast 1.700 Passagieren an Bord ist nach einem Corona-Fall vorzeitig von einer viertägigen Reise nach Singapur zurückgekehrt. Bei dem infizierten Passagier handele es sich um einen 83-Jährigen aus Singapur, teilte die Direktorin des Tourismusverbandes mit. Der Mann war demnach mit einem negativen Corona-Test an Bord der der Reederei gegangen. Er wurde der örtlichen Zeitung „The Straits Times“ zufolge mittlerweile in ein Krankenhaus gebracht.

13.40 Uhr: Biontech-Impfstoff in Israel angekommen

Eine erste Ladung Corona-Impfstoff ist in Israel eingetroffen. Ein DHL-Frachtflugzeug landete auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. Regierungschef Benjamin Netanjahu kam auf die Landefläche, um die Impfdosen des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in Empfang zu nehmen. „Das ist einer der bewegendsten Momente meiner ganzen Zeit als Ministerpräsident“, sagte er.

13.15 Uhr: Schutzmasken und Coupons: Spahn verkündet neue Schutzmaßnahme!

Menschen, die älter als 60 Jahre und zu Risikogruppen zählen, sollen laut Bundesgesundheitsminister Spahn schon rund um Weihnachten drei FFP2-Masken erhalten. Diese Maßnahme sei bis Ende Dezember gültig. Danach sollen den Personen je sechs Coupons zur Verfügung gestellt werden, die dann in Apotheken eingelöst werden können. Spahn am Mittwoch: „Wir wollen verhindern, dass auf Kosten der Schwächsten Geschäfte wegmacht werden.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch im Bundestag neben Kanzlerin Merkel. Foto: imago images / photothek

12.30 Uhr: Münchner Sicherheitskonferenz abgesagt

Die Münchner Sicherheitskonferenz kann wegen der Corona-Pandemie anders als geplant nicht im Februar stattfinden. Es solle zeitnah ein neues Datum gefunden werden, erklärte der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, am Mittwoch. Die seit über 50 Jahren stattfindende Konferenz gilt als eines der wichtigsten informellen Treffen zur Außen- und Sicherheitspolitik.

12.00 Uhr: Mutter stirbt nach Geburt an Covid-19 – ohne Baby im Arm gehalten zu haben

Was für ein schreckliches Schicksal! Erika Becerra (33) war im achten Monat schwanger, als bei ihr Covid-19 diagnostiziert wurde. Die Frau aus Detroit (Michigan, USA) musste wegen akuter Atemprobleme maschinell beatmet werden – und hat zuvor einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Doch drei Wochen später ist sie verstorben, ohne ihr Baby jemals im Arm gehalten zu haben. Das berichtet „CNN“. Sie hinterlässt neben Baby Diego ihren Ehemann und eine einjährige Tochter.

Ihr Bruder Michael Avilez erzählt: „Sie hat sich keine Sorgen gemacht, hat aufgepasst, nicht unnötig das Haus zu verlassen und immer Maske getragen. Es ist so traurig. Unmittelbar nach der Geburt ist sie direkt beatmet worden, sie hatte schlechte medizinische Werte.“ Den Kampf gegen Corona hat sie dann verloren.

11.30 Uhr: Medienbericht: CDU-Länder fordern Ministerpräsidenten-Konferenz für Sonntag

Die CDU-geführten Bundesländer fordern die Einberufung einer Ministerpräsidenten-Konferenz für Sonntag. Thema dabei dürften mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen sein. Das berichten „ntv“ und „RTL“.

11.05 Uhr: Scharfe Kritik an Merkel für Anti-Kälte-Tipps in Schulen

Kanzlerin Merkel ist für ihren ungewöhnlichen Vorstoß und ihren Anti-Kälte-Tipps in Schulen scharf kritisiert worden. Merkel hatte in einem Radiosender Kindern empfohlen, die in den Klassenzimmern wegen des ständigen Lüftens frieren: „Man muss sich vielleicht wirklich noch etwas Wärmeres zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal ’ne kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird.“

FDP-Fraktionsvize Katja Suding kritisiert: „Man merkt, dass die Kanzlerin überhaupt keinen Kontakt zum Leben von Familien mit Kindern hat. Statt kluge Ratschläge zu geben, sollte sich Frau Merkel lieber darum kümmern, dass Schulen digitalen Unterricht durchführen können und ausreichend Luftfilter vorhanden sind.“ Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger sarkastisch zu „Bild“: „Unkoordiniertes Händeklatschen und Beifall an den falschen Stellen könnte so manche Unterrichtsstunde an den Rand des Abbruchs bringen und damit kontraproduktiv sein.“

11.00 Uhr: Einzelhandelsverband warnt vor Panikkäufen vor Weihnachten

Der Einzelhandel hat vor Panikkäufen bei einer coronabedingten Schließung der Geschäfte bereits vor Weihnachten gewarnt. „Wir müssen eine allzu kurzfristige Schließung mitten im Weihnachtsgeschäft vermeiden, ansonsten könnte das zu Panikkäufen der Menschen und erhöhtem Kundenaufkommen führen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands HDE, Stefan Genth, der „Rheinischen Post“. „Wenn es denn sein muss, dann ist auch wichtig, dass frühestens nach dem 24. Dezember zugemacht wird, besser wäre erst ab Januar.“

10.45 Uhr: Galeria warnt vor Lockdown für Einzelhandel

Galeria Karstadt Kaufhof warnt vor einem schärferen Lockdown samt Ladenschließungen im Weihnachtsgeschäft. Das Geschäft um die Feiertage sei „für alle innerstädtischen Händler von existenzieller Bedeutung“, sagte ein Sprecher der größten deutschen Warenhauskonzern am Mittwoch. „Das gilt gerade jetzt, wo wir einen nie gesehenen Frequenzrückgang erleben Ein erneuter harter Lockdown des Handels, der nachweislich kein Pandemietreiber ist, würde ohne wirtschaftlichen Ausgleich für viele Händler fatale Folgen haben.“

10.20 Uhr: SPD-Fraktionschef Mützenich warnt vor Zusammenarbeit mit der AfD

Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (61) warnt vor einer Verletzlichkeit der Demokratie: „Wir müssen für unsere Demokratie kämpfen. Sie ist verletzlich. Wer mit der AfD gemeinsame Sache macht wie die FDP in Thüringen oder ganz aktuell die CDU in Sachsen-Anhalt, geht den falschen Weg.“

10.05 Uhr: Lindner warnt vor ausufernden Schulden

Lindner warnt die Regierung vor ausufernden Schulden im Haushalt: „Wir sind Vorbild für ganz Europa. Was wäre die EU ohne Triple-A-Deutschland? Es geht doch nicht nur um uns, es geht nicht nur um die kommenden Generationen oder um die Fairness dem Steuerzahler gegenüber. Es geht um die Integrität der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt. Die Corona-Krise darf nicht Ausgangspunkt für die nächste Währungskrise werden.“

09.54 Uhr: Lindner mit scharfer Kritik an Regierung: „Keine Vorbereitung“

Lindner übt scharfe Kritik am Corona-Kurs der Regierung. Der FDP-Chef: „Wir sind wieder genau dort, wo wir im Frühjahr waren. Man kann keiner Regierung einen Vorwurf machen, dass wir in einer Pandemie leben. Aber man muss ihr vorwerfen, dass sie im Sommer und in all den Monaten nichts getan hat, um sich auf den Winter vorzubereiten.“

09.50 Uhr: FDP-Chef Lindner am Rednerpult

Merkel beendet ihre Rede. Jetzt tritt FDP-Chef Christian Lindner (41) ans Rednerpult.

09.48 Uhr: Merkel beendet Rede emotional

Jetzt überschlägt sich die Stimme von Merkel, sie wird ungewohnt emotional: „Wenn wir jetzt die Kontaktreduzierung nicht durchziehen und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann haben wir etwas versäumt!“

Es sei richtig, dass es „unmenschlich“ sei, dass man anderen Menschen begegne, ohne sich zu nahe zu kommen. „Aber dadurch verhindern wir die Zerstörung von anderen Menschenleben!“

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld/dpa

09.42 Uhr: Merkel: „Glaube an die Gesetze der Natur“

Als Merkel darüber spricht, dass die Zahl der Corona-Toten steige, gibt es Zwischenrufe. Die Regierungschefin kontert: „Ich habe mich in der DDR für ein Physik-Studium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik vermutlich nicht. Ich glaube an die Gesetze der Natur. Das ist so und daran ändert sich nichts! Wir tun gut daran, dass das, was uns die Wissenschaft sagt, ernst nehmen.“

Sie verweist auf Empfehlungen der Wissenschaft, die Kontakte weiter zu senken. Sie halte es für richtig, die Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar zu schließen. Außerdem sollen die Weihnachtsferien bundesweit schon ab 16. Dezember beginnen.

09.40 Uhr: Merkel denkt an Corona-Tote und bedankt sich bei Ärzten und medizinischem Personal

Merkel: „Es ist historisch belegt, dass eine zweite Pandemie-Welle die weitaus anspruchsvollere ist als die erste. Sie kann sehr schmerzhaft sein. Wir denken an die, die tagtäglich am Virus sterben, an die, die jetzt in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen. Und auch an die Menschen, die Ärzte und Pfleger, die sich für sie einsetzen.“

09.35 Uhr: Merkel spricht über bevorstehendes EU-Treffen

Die deutsche Regierunschefin spricht jetzt über das bevorstehende Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft. Themen dort werden laut Merkel der Brexit, der Umgang mit der Türkei sowie die Klimapolitik sein. Auch der Umgang und die faire Verteilung von Corona-Impfstoffen wird behandelt.

09.25 Uhr: „Wichtigster Schlüssel ist verantwortliches Verhalten jedes Einzelnen“

Merkel: „Wir werden anerkannt als freiheitliche Demokratie, darauf sind wir stolz. Der wichtigste Schlüssel sind nicht Schließungen oder Beschränkungen. Unser wichtigster Schlüssel ist das verantwortliche Verhalten jedes Einzelnen und die Bereitschaft zum Mitmachen. Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Bürger das erkennen und sich entsprechend verhalten. Dafür bin ich von Herzen dankbar.“

Über eine bevorstehende Massenimpfung sagt die Regierungschefin: „Wir dürfen uns keiner Illusion hingeben, wir werden bis zum Sommer 2021 nicht alle Menschen impfen können. Aber wir werden unsere Alten und Ältesten impfen können – die Gruppe, die die höchste Zahl an Todesfällen zu verzeichnen hat.“

09.15 Uhr: Merkel eröffnet Generaldebatte

Kanzlerin Merkel eröffnet die Generaldebatte, ist jetzt ans Rednerpult getreten. Sie sagt gleich zu Beginn: „Wir leben in einer Pandemie. Wir leben in einer Situation, die Deutschland so noch nie erlebt hat.“

09.05 Uhr: Hofreiter fordert Knallhart-Lockdown

Der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Anton Hofreiter, fordert eine Verschärfung der Einschränkungen. Hofreiter bei „RTL“: „Spätestens nach Weihnachten muss es in meinen Augen fast überall einen sehr harten Lockdown geben und jetzt auch schon vor Weihnachten braucht es zusätzliche Maßnahmen.“ Man müsse zudem das „Zeitfenster für die Lockerungen um Weihnachten herum so kurz wie möglich halten“ oder die „Lockerungen gar ganz sein lassen, je nach Region“.

08.55 Uhr: Generaldebatte im Bundestag: Verrät Merkel ihren Lockdown-Plan?

In wenigen Minuten beginnt im Bundestag die Generaldebatte. Spekuliert wird, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt ihren Lockdown-Plan für die Zeit nach Weihnachten erläutern wird.

06.57 Uhr: Harter Lockdown nach Weihnachten droht - Jens Spahn mit deutlichen Worten

Der Ruf nach einem harten Corona-Lockdown in der Zeit nach Weihnachten wird lauter. Nach der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina plädieren auch immer mehr Politiker dafür, im Kampf gegen die hohen Infektionszahlen nach den Festtagen einschneidende Einschränkungen zu erlassen. In Bayern gelten bereits von diesem Mittwoch an strengere Regeln wie Ausgangsbeschränkungen, Alkoholverbot in Innenstädten und Ausgangssperren in Hotspots.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädierte dafür, die Zeit nach Weihnachten zu nutzen, um das öffentliche Leben weitgehend herunterzufahren. „Wir brauchen nach Weihnachten einen echten Jahreswechsel-Lockdown, um uns für 2021 wieder eine Perspektive hin zu mehr Normalität zu erarbeiten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Von Weihnachten bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr kann das Land am ehesten komplett heruntergefahren und so die Ausbreitung der Pandemie effektiv gestoppt werden“, betonte Laschet. „Zugleich halten wir in diesen Wochen die Schäden für Bildungschancen von Kindern sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze so gering wie in keiner anderen Zeit des Jahres.“

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kann sich so einen Schritt vorstellen. Seine ruhigste Zeit im Jahr seien tatsächlich die Tage um Weihnachten bis Anfang Januar. „Und mir fiele fast keine bessere Zeit im Jahr ein, in der Gesellschaft weiter runterzukommen, Kontakte zu reduzieren“, sagte Spahn bei „Bild live“. Bildungsministerin Anja Karliczek sagte der Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung“: „Die Zeit um den Jahreswechsel muss genutzt werden, um mit effektiven Maßnahmen die Zahl der Infektionen zurückzuführen.“