Corona: 5 Mitarbeiter infiziert – Aufnahmestopp und Besuchsverbot in NRW-Klinik +++ Krasse Wende bei Tönnies! Damit hat niemand gerechnet

Nach dem Ausbruch des Coronavirus' vor etwa einem halben Jahr in China ist die Corona-Pandemie noch längst nicht vorbei. Bislang konnte noch kein Impfstoff entwickelt werden. Nichtsdestotrotz sinken die Infektionszahlen in Deutschland. Die Regierung lockert die Regeln mehr und mehr.

Über 12,5 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als 561.000 sind gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 199.000 infiziert, mehr als 9.000 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Corona: Alle neuen Entwicklungen zum Virus im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

Freitag, 17. Juli

17.49 Uhr: Augusta-Klinik Bochum: Aufnahmestopp und Besuchsverbot

In der Augusta-Klinik in Bochum haben sich fünf Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am frühen Freitagabend mit. Drei Tage lang sollen keine neuen Patienten aufgenommen werden. Zudem gilt ab sofort ein Besuchsverbot.

Nach Angaben der Klinik haben sich die Infizierten mutmaßlich bei einem Patienten während der Notfallbehandlung angesteckt. Derzeit werden die Kontaktpersonen der infizierten Mitarbeiter ermittelt.

Die Augusta-Klinik Bochum. Foto: imago images / Hans Blossey

13.58 Uhr: Barcelona zurück im Lockdown!

Wegen einer besorgniserregenden Zunahme der Neuinfektionen sind die Corona-Schutzregeln in der spanischen Metropole Barcelona und der Umgebung wieder verschärft worden. Die Maßnahmen gelten zunächst für die nächsten 15 Tage, wie die Regionalregierung Kataloniens am Freitag mitteilte. Versammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen und auch im privaten Bereich sowie Besuche in Altenheimen seien ab sofort untersagt, hieß es. Zudem werde in der betroffenen Region die zulässige Besucherzahl in Bars und Restaurants wieder reduziert. Betroffen sind Barcelona und zwölf Vororte der katalanischen Hauptstadt.

Eine Ausgehsperre gibt es vorerst nicht. Die regionale Gesundheitsministerin Alba Vergés sagte aber: „Wir empfehlen den Menschen, das Haus nicht zu verlassen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.“ Man bitte darum, dass die Zweitwohnsitze am Meer oder in den Bergen an diesem Wochenende nicht aufgesucht werden. Regierungssprecherin Meritxell Budó forderte von den Menschen in Katalonien ein „Ende der allzu laschen Haltung“.

Katalonien im Nordosten des Landes ist die Region, die derzeit in Spanien im Zusammenhang mit Corona die größten Sorgen bereitet. Binnen 24 Stunden waren in der gesamten sogenannten Autonomen Gemeinschaft am Donnerstag 1293 neue Infektionsfälle gemeldet worden - davon allein mehr als die Hälfte in der Stadt Barcelona (372) und im Vorort L'Hospitalet de Llobregat (304).

Mit mehr als 28 400 Toten sowie knapp 260 000 nachgewiesenen Infektionen ist Spaniens in Europa eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder. In den meisten Regionen Spaniens ist die Lage aber seit Wochen weitgehend unter Kontrolle.

10.37 Uhr: Etliche Corona-Infizierte in Langenfeld und Monheim nach Hochzeit

Eine Hochzeitsfeier in einem größeren Familienverbund hat nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes die Zahl der Covid-19-Kranken in Langenfeld und Monheim ansteigen lassen. Das berichtet „RP Online“.

Am Donnerstag meldete die Behörde für Monheim 23 labortechnisch bestätigte Infektionen und für Langenfeld 15.

08.05 Uhr: Schlachtung bei Tönnies steht schon wieder still

Der Schlachtbetrieb bei Tönnies steht nach einem Tag schon wieder still. Zumindest vorerst. Das berichtet die „BILD“. Die Schlachtung sei am Freitamorgen bereits nach einem Tag wieder ausgesetzt worden.

Erst am Donnerstag hatte der Produktionsprozess nach dem Coronaausbruch wieder begonnen. Gut 8000 Schweine wurden geschlachtet.

Parallel fanden Tests in der Zerlegung statt. Dort sollte am Freitag wieder in einem Probedurchgang gearbeitet werden. Allerdings ist jetzt der Schlachtbetrieb wieder ins Stocken geraten. Der Grund?

Bei Kontrollen der Bezirksregierung wurde am Donnerstag Mängel festgestellt. An Arbeitspositionen mussten zusätzliche Umrüstungen vorgenommen werden. „Das ist bereits in der Nacht passiert, muss jedoch noch von den Sachverständigen abgenommen werden“, wie Unternehmenssprecher Dr. André Viehlstädte gegenüber BILD erklärte.

Wann der Schlachtbetrieb wieder aufgenommen werden kann ist derzeit unklar.

07.03 Uhr: Coronafall im Essener Seniorenheim

In Essen Holthausen hat sich ein Mitarbeiter eines Seniorenheims mit dem Corona-Virus angesteckt. Darüber berichtet die „WAZ“. Demnach müssen nun 25 Bewohner in Quarantäne. Besuch können sie nicht mehr empfangen.

In dem Heim in Überruhr-Holthausen wurden umgehend entsprechende Vorichtsmaßnahmen getroffen. Das Gesundheitsamt überprüft die Kontakte der Pflegekfraft. Mehr liest du im Artikel der „WAZ“.

Donnerstag, 16. Juli

19.07 Uhr: Mehr als 200.000 Corona-Infektionen in Deutschland

Es ist offiziell: In Deutschland gibt es mehr als 200.000 registrierte Corona-Fälle. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mitteilte, sind nachweislich 200.260 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert gewesen.

Trotz der Gesamtzahl registrierter Infektionen und einer zusätzlichen Dunkelziffer sieht die Entwicklung in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern derzeit relativ gut aus. Der Erfolg bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland beruhe auf einem Gemeinschaftswerk, sagte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher. Die Politik habe auf die Wissenschaft gehört, die Gesundheitsämter, Kliniken und Arztpraxen hätten nach Kräften gearbeitet und die meisten Menschen hätten sich an die Schutzmaßnahmen gehalten.

07.23 Uhr: Nach Corona-Ausbruch: Tönnies startet Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück

Nach vier Wochen Zwangspause hat Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück am Donnerstag seine Produktion wieder hochgefahren. Am frühen Morgen wurden die ersten Schweine angeliefert. Nachdem rund 1400 Corona-Infizierte in der Tönnies-Belegschaft nachgewiesen worden waren, hatten die Behörden Mitte Juni die Produktion gestoppt.

Corona: Ein Tiertransporter, der zuvor Schweine angeliefert hat, fährt vom Werksgelände der Firma Tönnies. Am frühen Morgen wurden die ersten Schweine angeliefert. Foto: Guido Kirchner/dpa

Nach der Schlachtung folgt in der Produktionskette die Zerteilung der Tiere für die weitere Verarbeitung. Eine Genehmigung für den zweiten Produktionsschritt ist allerdings noch offen. Den hat die Stadt Rheda-Wiedenbrück noch nicht erteilt. Zuvor soll es ebenfalls am Donnerstag zunächst nochmals eine Begehungen der Behörden in diesem Bereich geben. Gutachter sollen sich beispielsweise Trennelemente aus Plexiglasscheiben anschauen, die die Arbeiter bei der schweren körperlichen Arbeit voneinander trennen. Am Freitag soll der Bereich nach Angaben der Stadt im Probebetrieb wieder aufgenommen werden.

Foto: Guido Kirchner/dpa

Wegen der befürchteten Ausbreitung des Virus über die Familien der Arbeiter auf die Bevölkerung, hatten die Behörden für die Kreise Gütersloh und Warendorf zeitweise zusätzliche Corona-Einschränkungen angeordnet. Einige Urlaubsregionen verweigerten Urlaubern aus der Region die Anreise. In den eiligst aufgebauten Testzentren gab es einen Ansturm, um sich negative Testergebnisse für die Sommerferien ausstellen zu lassen. Zuvor hatte Nordrhein-Westfalen die Corona-Regeln gelockert.

Tönnies schlachtet am Hauptsitz in Ostwestfalen im Normalbetrieb pro Tag je nach Marktlage zwischen 20.000 und 25.000 Schweine. 30.000 sind von den Behörden genehmigt. Durch den Produktionsstopp in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb hatte sich ein Stau bei den Schweinemästern gebildet. Sie wurden ihre Tiere nicht los, und in den Ställen wurde der Platz eng.

Die angekündigt Wiederaufnahme der Schlachtung bei Tönnies wurden von den Landwirten begrüßt. „Dieser Schritt war dringend notwendig, auch überfällig und schließlich auch ein wichtiges Signal zur Normalisierung der Märkte“, sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, der dpa am Mittwoch.

Mittwoch, 15. Juli

16.11 Uhr: Nach Corona-Ausbruch: Tönnies darf wieder schlachten

Rund vier Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiederbrück darf das Unternehmen an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hat den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Damit kann das Unternehmen in Rheda-Wiederbrück wieder Tiere von Landwirten annehmen und die Produktion schrittweise hochfahren.

10.05 Uhr:

Ab heute gelten die neuen Corona-Regeln in NRW. Damit du weißt, was ab sofort erlaubt ist und was weiterhin verboten, haben wir hier nochmal einen kurzen Überblick für dich:

Private Feste : Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Beerdigungen dürfen wieder in einem größeren Rahmen stattfinden. Statt 50 Personen wurde die Grenze auf 150 Menschen erhöht.

: Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Beerdigungen dürfen wieder in einem größeren Rahmen stattfinden. Statt 50 Personen wurde die Grenze auf 150 Menschen erhöht. Kultur- und andere Veranstaltungen : Diese Veranstaltungen dürfen auch wieder mehr Zuschauer und Gäste zulassen. Waren bisher beispielsweise 100 Menschen im Theater erlaubt, dürfen ab sofort 300 Personen teilnehmen, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden und ein Hygienekonzept vorliegt.

: Diese Veranstaltungen dürfen auch wieder mehr Zuschauer und Gäste zulassen. Waren bisher beispielsweise 100 Menschen im Theater erlaubt, dürfen ab sofort 300 Personen teilnehmen, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden und ein Hygienekonzept vorliegt. Sport in der Halle : Auch der Kontaktsport erhält eine Erweiterung der Regeln. Jetzt dürfen wieder 30 Sportler in der Halle zusammen trainieren. Zuvor waren es "nur" 10 Menschen.

: Auch der Kontaktsport erhält eine Erweiterung der Regeln. Jetzt dürfen wieder 30 Sportler in der Halle zusammen trainieren. Zuvor waren es "nur" 10 Menschen. Maskenpflicht : Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wurde verlängert und besteht mindestens bis zum 11. August.

: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wurde verlängert und besteht mindestens bis zum 11. August. Kontaktsperre: An der Kontaktsperre im Öffentlichen Raum hat sich indes nichts verändert. Es dürfen immer noch maximal zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten sich im Freien aufhalten oder einen Tisch im Restaurant bestellen.

Dienstag, 14. Juli

21.53 Uhr: Trotz Quarantäne 57 Neuinfektionen - Ärzte stehen vor Rätsel

In Argentinien stehen die Ärzte vor einem Rätsel. Obwohl 57 Seeleute eines Frachters negativ auf das Coronavirus getestet worden waren und sich dann zwei Wochen lang in Quarantäne befanden, haben sie sich nach 35 Tagen auf hoher See infiziert. Nur vier Besatzungsmitglieder wurden erneut negativ getestet. Das teilte das Gesundheitsministerium der Provinz Feuerland am Montag mit. Es sei schwer nachzuvollziehen, wie sich die Besatzung der „Echizen Maru“ anstecken konnte.

20.12 Uhr: Rocksängerin Pink entlarvt Maskengegner

Superstar Pink hat bei Instagram ein Foto geteilt - und damit viele Gegner von Masken im Kampf gegen Corona entlarvt. Hier mehr dazu>>>

07.29 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann schockt Touristen

Urlaub in manchen Reisegebieten droht jetzt noch teurer zu werden. Zumindest für Touristen aus NRW. Denn die Landesregierung will NRW-Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren, entweder für 14 Tage in Quarantäne schicken oder an den Kosten für einen Corona-Test beteiligen.

Vor einer Reise solle man sich sehr gut überlegen, ob man wirklich in ein vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenes Risikogebiet fahren wolle, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der „Rheinischen Post“: „Ich persönlich würde das nicht tun.“

Das NRW-Kabinett habe am Sonntag beschlossen, dass es eine Einreiseverordnung geben werde, sagte Laumann. „Wenn man in ein Risikogebiet fährt, muss man anschließend für 14 Tage in Quarantäne oder sich freitesten lassen.“ Die Krankenkassen würden zwar die Laborkosten dafür zahlen, aber die Gesundheitsämter würden Gebühren nehmen. „Ich finde, wenn jemand in Urlaub in ein Risikogebiet fährt, ist es nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft, das Freitesten zu finanzieren“, sagte Laumann.

Montag, 13. Juli

19.10 Uhr: Merkel plant Ausreisverbote in Deutschland

Diese Nachricht ist ein Schock für viele, die ihren Urlaub noch vor sich haben. So berichtet die Bild, dass Kanzlerin Angela Merkel ein härteres Durchgreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen fordere.

Wird es bald Ausreiseverbote wegen Corona geben? Foto: imago images

Demnach setze das Kanzleramt bei plötzlichen Ausbrüchen innerhalb einer Region auf Ausreiseverbote. Somit dürften Menschen aus dem jeweiligen Landkreis diesen nicht mehr verlassen.

Laut Bild sei dies aber noch nicht entschieden. Eine Regierungssprecherin sagte, dass es „völlig offen“ sei, ob diese Maßnahmen wirklich so erfolgen werden.

Zusätzlich könne auch ein sogenannter „Turbo-Lockdown“ eingeführt werden. Dazu sollen die Test-kapazitäten deutlich erhöht werden. Innerhalb von zwei Tagen wolle man so die Infektionsketten lückenlos nachverfolgen.

10.07 Uhr: Jens Spahn mahnt in Urlaubszeit: „Dort ist das Risiko besonders hoch“

Auf der Bundespressekonferenz am Montagmorgen hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gemeinsam mit Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut zur Urlaubszeit in Corona geäußert. „Wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Diese Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sind mitten in der Pandemie.“

Spahn mahnt: „Mobilität macht es dem Virus leichter, sich zu verbreiten“. Bei der Rückkehr könnte das Virus so in einzelne Regionen weitergetragen werden. Deshalb sollten Urlauber die Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt einhalten. Und auch die Maskenpflicht beherzigen.

Der Gesundheitsminister zeigt sich besorgt wegen der Bilder vom Ballermann auf Mallorca am Wochenende. Dicht gedrängt wurden Partys gefeiert, als sei das Virus nicht existent. „Ich verstehe ja die Ungeduld dabei. Aber wo gefeiert wird, ist das Risiko besonders hoch“, so Spahn. Genau das soll verhindert werden. „Wir müssen nicht automatisch mit einer zweiten Welle im Herbst rechnen. Wir können es als Gesellschaft verhindern.“ Da Deutschland es schon einmal geschafft hat, solch eine Welle zu brechen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler macht deutlich: 561.000 Todesfälle hat es wegen des Coronavirus auf der Welt gegeben. “Nahezu alle Länder in der Welt melden neue Fälle“, so Wieler. Doch in Deutschland habe sich ein niedriges Niveau stabilisiert. „Das ist eine gute Nachricht“. Mit ihrem Verhalten haben Deutsche dafür gesorgt, dass die Ausbreitung gesenkt werden konnte. Es gibt weniger Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeheimen, einige brechen noch in Ballungsräumen aus.

Auch der RKI-Präsident erinnert an die Corona-Warnapp, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Sie kann helfen, die Infektionsketten aufzuschlüsseln. Etwa 5,5 Millionen Menschen haben sie bisher heruntergeladen.

9.17 Uhr: Französischer Virologe sieht schwarz - "Wir müssen...."

Der französische Epidemiologe Arnaud Fontanet geht nicht davon aus, dass die Entwicklung eines vollständig wirksamen Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus bis ins kommende Jahr gelingt. Die Entwicklung eines Impfstoffes dauere in der Regel mehrere Jahre, sagte Fontanet am Sonntag im Sender BFMTV. Der Berater der französischen Regierung in der Corona-Krise rief die Menschen dazu auf, Abstandsregeln aufgrund der Pandemie ernst zu nehmen.

Ein französischer Virologe glaubt nicht daran, dass es bis 2021 einen Impfstoff geben wird. Foto: imago images

Zwar gebe es „beispiellose Bemühungen zur Entwicklung eines Impfstoffs“ gegen das Coronavirus, sagte Fontanet. „Ich wäre aber sehr überrascht, wenn wir 2021 einen effektiven (Impfstoff) hätten.“

Die Corona-Krise sei noch lange nicht vorbei, betonte der Epidemiologe. „Wir müssen mit dem Virus leben.“ Die Menschen müssten sich deshalb besser an die Einschränkungen aufgrund der Pandemie halten als bisher. „Lassen Sie uns diesen Sommer die Abstandsregeln einhalten - wenigstens das!“, forderte Fontanet.

Die größte Gefahr in der Pandemie gehe von großen Menschenansammlungen aus, warnte der Experte. Dies gelte umso mehr für beengte Räume wie Kreuzfahrt- oder Kriegsschiffe, Sporthallen, Diskotheken, Gotteshäuser, Schlachtbetriebe oder Unterkünfte etwa für ausländische Arbeiter.

(DER WESTEN mit dpa)

