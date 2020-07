Corona: Schock für tausende Urlauber! Merkel plant Ausreiseverbote – NRW-Minister droht Touristen mit Konsequenzen

Nach dem Ausbruch des Coronavirus' vor etwa einem halben Jahr in China ist die Corona-Pandemie noch längst nicht vorbei. Bislang konnte noch kein Impfstoff entwickelt werden.

Über 12,5 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Corona infiziert, mehr als 561.000 sind gestorben. Allein in Deutschland haben sich über 199.000 infiziert, mehr als 9.000 Menschen starben in der Bundesrepublik an den Folgen von Covid-19.

Corona: Alle neuen Entwicklungen zum Virus im Newsblog

In unserem Newsblog erhältst du alle Corona-News zu den Geschehnissen in Deutschland, Europa und weltweit.

Alles, was du zum Coronavirus wissen solltest:

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Aktuelle Corona-News in unserem Blog

Dienstag, 14. Juli

07.29 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann schockt Touristen

Urlaub in manchen Reisegebieten droht jetzt noch teurer zu werden. Zumindest für Touristen aus NRW. Denn die Landesregierung will NRW-Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren, entweder für 14 Tage in Quarantäne schicken oder an den Kosten für einen Corona-Test beteiligen.

Vor einer Reise solle man sich sehr gut überlegen, ob man wirklich in ein vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenes Risikogebiet fahren wolle, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der „Rheinischen Post“: „Ich persönlich würde das nicht tun.“

Das NRW-Kabinett habe am Sonntag beschlossen, dass es eine Einreiseverordnung geben werde, sagte Laumann. „Wenn man in ein Risikogebiet fährt, muss man anschließend für 14 Tage in Quarantäne oder sich freitesten lassen.“ Die Krankenkassen würden zwar die Laborkosten dafür zahlen, aber die Gesundheitsämter würden Gebühren nehmen. „Ich finde, wenn jemand in Urlaub in ein Risikogebiet fährt, ist es nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft, das Freitesten zu finanzieren“, sagte Laumann.

Montag, 13. Juli

19.10 Uhr: Merkel plant Ausreisverbote in Deutschland

Diese Nachricht ist ein Schock für viele, die ihren Urlaub noch vor sich haben. So berichtet die Bild, dass Kanzlerin Angela Merkel ein härteres Durchgreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen fordere.

Demnach setze das Kanzleramt bei plötzlichen Ausbrüchen innerhalb einer Region auf Ausreiseverbote. Somit dürften Menschen aus dem jeweiligen Landkreis diesen nicht mehr verlassen.

Laut Bild sei dies aber noch nicht entschieden. Eine Regierungssprecherin sagte, dass es „völlig offen“ sei, ob diese Maßnahmen wirklich so erfolgen werden.

Zusätzlich könne auch ein sogenannter „Turbo-Lockdown“ eingeführt werden. Dazu sollen die Test-kapazitäten deutlich erhöht werden. Innerhalb von zwei Tagen wolle man so die Infektionsketten lückenlos nachverfolgen.

10.07 Uhr: Jens Spahn mahnt in Urlaubszeit: „Dort ist das Risiko besonders hoch“

Auf der Bundespressekonferenz am Montagmorgen hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gemeinsam mit Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut zur Urlaubszeit in Corona geäußert. „Wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Diese Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sind mitten in der Pandemie.“

Spahn mahnt: „Mobilität macht es dem Virus leichter, sich zu verbreiten“. Bei der Rückkehr könnte das Virus so in einzelne Regionen weitergetragen werden. Deshalb sollten Urlauber die Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt einhalten. Und auch die Maskenpflicht beherzigen.

Der Gesundheitsminister zeigt sich besorgt wegen der Bilder vom Ballermann auf Mallorca am Wochenende. Dicht gedrängt wurden Partys gefeiert, als sei das Virus nicht existent. „Ich verstehe ja die Ungeduld dabei. Aber wo gefeiert wird, ist das Risiko besonders hoch“, so Spahn. Genau das soll verhindert werden. „Wir müssen nicht automatisch mit einer zweiten Welle im Herbst rechnen. Wir können es als Gesellschaft verhindern.“ Da Deutschland es schon einmal geschafft hat, solch eine Welle zu brechen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler macht deutlich: 561.000 Todesfälle hat es wegen des Coronavirus auf der Welt gegeben. “Nahezu alle Länder in der Welt melden neue Fälle“, so Wieler. Doch in Deutschland habe sich ein niedriges Niveau stabilisiert. „Das ist eine gute Nachricht“. Mit ihrem Verhalten haben Deutsche dafür gesorgt, dass die Ausbreitung gesenkt werden konnte. Es gibt weniger Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeheimen, einige brechen noch in Ballungsräumen aus.

Auch der RKI-Präsident erinnert an die Corona-Warnapp, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Sie kann helfen, die Infektionsketten aufzuschlüsseln. Etwa 5,5 Millionen Menschen haben sie bisher heruntergeladen.

9.17 Uhr: Französischer Virologe sieht schwarz - "Wir müssen...."

Der französische Epidemiologe Arnaud Fontanet geht nicht davon aus, dass die Entwicklung eines vollständig wirksamen Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus bis ins kommende Jahr gelingt. Die Entwicklung eines Impfstoffes dauere in der Regel mehrere Jahre, sagte Fontanet am Sonntag im Sender BFMTV. Der Berater der französischen Regierung in der Corona-Krise rief die Menschen dazu auf, Abstandsregeln aufgrund der Pandemie ernst zu nehmen.

Ein französischer Virologe glaubt nicht daran, dass es bis 2021 einen Impfstoff geben wird. Foto: imago images

Zwar gebe es „beispiellose Bemühungen zur Entwicklung eines Impfstoffs“ gegen das Coronavirus, sagte Fontanet. „Ich wäre aber sehr überrascht, wenn wir 2021 einen effektiven (Impfstoff) hätten.“

Die Corona-Krise sei noch lange nicht vorbei, betonte der Epidemiologe. „Wir müssen mit dem Virus leben.“ Die Menschen müssten sich deshalb besser an die Einschränkungen aufgrund der Pandemie halten als bisher. „Lassen Sie uns diesen Sommer die Abstandsregeln einhalten - wenigstens das!“, forderte Fontanet.

Die größte Gefahr in der Pandemie gehe von großen Menschenansammlungen aus, warnte der Experte. Dies gelte umso mehr für beengte Räume wie Kreuzfahrt- oder Kriegsschiffe, Sporthallen, Diskotheken, Gotteshäuser, Schlachtbetriebe oder Unterkünfte etwa für ausländische Arbeiter.

Sonntag, 12. Juli

20.19 Uhr: Bei Schnupfnase Kita-Verbot

Der Ausschluss von Kitakindern mit geringfügigen Krankheitssymptomen von der Betreuung stößt in Nordrhein-Westfalen auf breite Kritik. Sowohl Kinderärzte als auch Alleinerziehende, Gewerkschafter und Oppositionspolitiker fordern von der Landesregierung neue, praxistaugliche Corona-Schutzregeln.

Der Verband der Kinder- und Jugendärzte habe zudem das Robert Koch-Institut gebeten, „Krankheitskriterien, die ein Fernbleiben von der Kita auslösen, risikoangepasst und umsetzbar zu präzisieren“, berichtete der Sprecher des Landesverbands Nordrhein, Edwin Ackermann, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Das helfe den Eltern aber kaum und belaste die Praxen trotzdem über Gebühr, stellte Ackermann fest. „Ein Elternteil muss jetzt wegen der laufenden Nase der Arbeit fern bleiben, benötigt dafür einen "Arbeitsunfähigkeitsschein Kind" und muss deshalb eine Arztpraxis aufsuchen.“ Im Ergebnis bedeute das: „Ein banaler Schnupfen führt zu einem mehrtägigen Kita-Verbot und das betreffende Kind erlebt keine konstante, sondern eine ständig unterbrochene Betreuung in der Kita.“

Die jetzige Regelung werde ansonsten „im Herbst zu einem Kollaps der Eltern und unsäglichen Praxisorganisationsproblemen führen“, warnte der Kinderarzt aus Tönisvorst. „Kinder werden völlig sinnlos laufend aus der Betreuung heraus genommen.“ Ähnlich äußerte sich die SPD.

In einer „Handreichung für die Kindertagesbetreuung“ des NRW-Familienministeriums heißt es: „Kinder dürfen generell nicht betreut werden, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen. Die Art und Ausprägung der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich.“

16.48 Uhr: NRW lockert Corona-Regeln

Hochzeiten in Nordrhein-Westfalen dürfen trotz Corona wieder in größeren Gesellschaften gefeiert werden: Statt bisher 50 dürfen frisch vermählte Paare mit bis zu 150 Gästen feiern. Das ist eine Änderung, die das nordrhein-westfälische Kabinett am Sonntag für die bis zum 11. August verlängerte Coronaschutzverordnung beschlossen hat. Diese neue Regelung gilt demnach auch für andere Feste aus besonderem Anlass wie Jubiläen, Tauf-, Geburtstags- oder Abschlussfeiern, wenn die Kontaktnachverfolgung sichergestellt wird, wie die Landesregierung mitteilte.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stellte fest: „Die nach wie vor positive landesweite Entwicklung der Zahlen eröffnet uns kleinere Spielräume, die wir für mehr Freiheiten verantwortungsvoll nutzen wollen.“ Er mahnte aber zu Wachsamkeit und verantwortungsvollem Verhalten. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Abstandsgebot, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten seien weiterhin unerlässlich.

NRW beschließt immer weitere Corona-Lockerungen. Foto: imago images / Klaus W. Schmidt

Bei Kultur- und sonstigen Veranstaltungen wird der Schwellenwert, ab dem ein Hygienekonzept notwendig ist, von 100 auf 300 Personen angehoben. Die Personenbegrenzung beim Kontaktsport in der Halle wird von zehn auf 30 Personen erhöht. Auch die zulässige Zuschauerzahl wird von 100 auf 300 erhöht.

Änderungen gibt es den Angaben nach auch zur Einreise aus Corona-Risikogebieten: Beschäftigte aus kritischen Infrastrukturen würden nach der Rückreise vom Sommerurlaub oder Verwandtenbesuch aus einem Risikogebiet nicht mehr automatisch von der Quarantänepflicht ausgenommen, sondern nur nach einem negativen Test. Damit werde ausreichenden Testkapazitäten Rechnung getragen.

13.20 Uhr: Demonstrationen in Israel

Tausende von Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen die Finanzpolitik der Regierung von Benjamin Netanjahu in der Corona-Krise demonstriert. Nach Medienberichten vom Sonntag nahmen mehr als 10 000 Menschen an einer Großkundgebung auf dem zentralen Rabin-Platz teil. Anschließend marschierten einige der Teilnehmer durch angrenzende Straßen. Es kam zu gewaltsamen Konfrontationen mit der Polizei.

9.30 Uhr: Hoffnung auf wirksamen Impfstoff zerstört?

Neue Untersuchungen von genesenen Covid-19-Patienten dämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine lange Wirksamkeit einer möglichen Impfung. Bluttests der ersten Corona-Patienten in Deutschland, die Ende Januar in der München Klinik Schwabing behandelt wurden, zeigten ein deutliches Absinken der Anzahl von sogenannten neutralisierenden Antikörpern im Blut, berichtete Clemens Wendtner, Chefarzt der dortigen Klinik für Infektiologie.

Eine Studie aus Deutschland dämpft die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

„Bei vier der neun Patienten sehen wir sinkende neutralisierende Antikörper in einem sehr speziellen Test, der nur in einem Hochsicherheitslabor erfolgen kann“, sagte Wendtner. „Inwieweit dies Auswirkungen für die Langzeitimmunität und die Impfstrategien hat, ist derzeit noch spekulativ, muss aber im weiteren Verlauf kritisch beobachtet werden.“ Es deute aber darauf hin, dass nach durchgemachter Krankheit eine Neuansteckung möglich sei.

Wendtners Erkenntnisse reihen sich ein in Erfahrungen anderer Wissenschaftler und Studienergebnisse. Chinesische Forscher berichteten im Fachblatt „Nature Medicine“, dass die Antikörper nach zwei Monaten vor allem bei Patienten mit symptomfreiem Verlauf stark zurückgingen, aber auch bei tatsächlich erkrankten Patienten fielen die Werte deutlich.

9.00 Uhr: Trump mit Maske - wieder Rekord-Infektionszahlen

Vor dem Hintergrund dramatisch steigender Coronavirus-Infektionen in den USA hat US-Präsident Donald Trump in einem seltenen Schritt eine Maske bei einem öffentlichen Auftritt getragen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Trump am Freitagabend (Ortszeit) im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda bei Washington einen blauen Mund-Nasen-Schutz mit dem Siegel des Präsidenten trug.

Die USA verzeichneten unterdessen die meisten Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie an einem Tag. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstag lag die Zahl der am Vortag registrierten Neuansteckungen bei 66.627. Erst am Donnerstag war die Zahl auf einen Rekordwert von 63.247 gestiegen.

Samstag, 11. Juli

15.21 Uhr: Ballermann-Party ohne Masken und ohne Abstand schockiert Mallorca

Hunderte Urlauber aus Deutschland sollen am Ballermann auf Mallorca Party gemacht haben, ohne sich um die derzeit in Spanien geltenden Corona-Regeln zu scheren. Auf einem am Samstag veröffentlichten Video der „Mallorca Zeitung“ (MZ) ist zu sehen, wie die Menschen am Freitagabend auf der berühmten „Bierstraße“ im dichten Gedränge feiern, trinken und tanzen - „als gäb's kein Corona“, so die „MZ“. Praktisch niemand trägt dabei Maske, obwohl der von der spanischen Regierung für die Zeit der „neuen Normalität“ vorgeschriebene Mindestabstand von eineinhalb Metern weder auf der Straße noch in den Lokalen einzuhalten ist.

Mallorca verschärft die Maskenpflicht Mallorca verschärft die Maskenpflicht

Die Bilder schockierten die Insel. Die Szenen zeigten, so die „Mallorca Zeitung“, „wie groß die Gefahr einer zweiten Corona-Welle auf Mallorca sein könnte“. Viele der angetrunkenen Gäste hätten mit fremden Urlauberinnen und Urlaubern geflirtet, in größeren Gruppen getanzt und Straßenhändler umarmt. Die wenigen Menschen, die Maske trugen, seien zum Teil ausgelacht worden, berichteten Medien.

Obwohl nach dem Ende des Lockdowns einige Partys von größeren Gruppen in Kneipen und in Parks schon erste Sorgen ausgelöst hatten, hatte man eine solch große Ansammlung feiernder und trinkender Menschen auf den Balearen seit der Öffnung der Grenzen für ausländische Touristen Mitte Juni bisher nicht gesehen.

Angesichts der Nachlässigkeit einiger Bürger bei der Beachtung der Corona-Schutzregeln hatte die Regionalregierung in Palma erst am Freitag illegalen Partys den Kampf angesagt. Es wurde ein Strafenkatalog mit Bußgeldern von bis zu 600 000 Euro beschlossen; außerdem wurden verstärkte Kontrollen angekündigt. Am Freitagabend habe sich die Polizei am „Ballermann“ aber nicht blicken lassen, so die „MZ“.

Obwohl Spanien eines der von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder war, sind die Zahlen seit Mitte Mai stark gesunken. Auf den Balearen gab es am Freitag nach amtlichen Angaben 134 Infizierte, 87 davon auf Mallorca. Um Neuausbrüche zu verhindern, wollen die Balearen eine sehr strenge Maskenpflicht einführen. Ab Montag sollen Menschen selbst dann Mund- und Nasenschutz im Freien tragen müssen, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.

13.00 Uhr: Warnung vor gefälschten Corona-Mails

Die Bundesregierung warnt Unternehmen vor Betrügern, die sich als Vertreter eines imaginären „Bundesamts für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe“ ausgeben. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte am Samstag auf Anfrage: „Ein Unternehmen hat uns darauf aufmerksam gemacht.“ In der Sache werde bereits ermittelt. Sie verwies zudem auf eine Warnung vor betrügerischen E-Mails mit Bezug zu Corona-Zuschüssen für Unternehmen, die das Wirtschaftsministerium am vergangenen Mittwoch online veröffentlicht hatte.

Auf der Website des erfundenen „Bundesamtes“, die in ihrer Optik stark an die Internet-Auftritte der Bundesbehörden erinnert, heißt es: „Aktuell werden in mehreren deutschen Unternehmen Befragungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Bundesamtes durchgeführt. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen an Strategien für eine nachhaltige Bewältigung der Coronakrise arbeiten.“ Auf der Seite findet sich auch ein Foto von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

9.48 Uhr: Politiker stellt Bedingungen für Maskenpflicht-Ende auf

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat ein Kriterium für ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel genannt: den Rückgang der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland auf unter 100. „Solange wir im Durchschnitt täglich mehrere hundert neue Infizierte haben, wird sie überall bleiben müssen, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten wird“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). „Wenn wir bei den Infektionen dauerhaft zweistellig sind, müssen Mediziner und Politik neu nachdenken.“

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte sich in der vergangenen Woche dafür ausgesprochen, angesichts der niedrigen Infektionszahlen im Norden Anfang August ein Ende der Maskenpflicht im Handel seines Landes zu beschließen. Er war damit auf breite Kritik gestoßen und von der Staatskanzlei seines Landes ausgebremst worden. Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag 378 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages.

8.45 Uhr: 378 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 378 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 198 556 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Samstagmorgen meldete (Datenstand 11.7., 0.00 Uhr). In Deutschland starben nach RKI-Angaben 9060 mit dem Virus infizierte Menschen - das bedeutet ein Plus von 6 im Vergleich zum Vortag.

Bis Samstagmorgen hatten 184 400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 10.7., 0.00 Uhr, bei 0,80 (Vortag: 0,66). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Freitag, 10. Juli

16.39 Uhr: Familie macht Urlaub auf Sylt - doch dann beginnt das Drama

Wegen eines Corona-Falls in ihrer Mitte hat eine Urlauber-Familie Sylt verlassen müssen. Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, war dem Gesundheitsamt am Vortag das positive Testergebnis gemeldet worden. „Die Insel ist momentan voller Touristen – dementsprechend war Eile geboten“, sagte die Leiterin des amtsärztlichen Dienstes des Kreis-Gesundheitsamtes, Heike Dorothea Hill. In den frühen Morgenstunden sei die Familie mit ihrem Auto abgereist. Das Gesundheitsamt gehe davon aus, dass sich die Person bereits vor ihrer Anreise außerhalb von Nordfriesland angesteckt hat.

Die infizierte Person erhielt eine Quarantäneanweisung bis zur Abreise. Das Kreis-Gesundheitsamt ermittelte darüber hinaus eine Kontaktperson, die umgehend in Quarantäne geschickt wurde. Weitere enge Kontaktpersonen gebe es nicht.

13.29 Uhr: Corona-Ausbruch in NRW-Kindergarten

10.30 Uhr: Zweite Welle erfasst Israel

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel auf einen Rekordwert gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, wurden für Donnerstag 1464 Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor an einem Tag in dem Land seit Ausbruch der Pandemie. Insgesamt wurden in Israel bislang mehr als 35 500 Infizierte registriert.

Die israelische Regierung hat im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus weitere Ausgangsbeschränkungen verhängt. Betroffen waren Viertel in den fünf Städten Jerusalem, Beit Schemesch, Lod, Ramle und Kirjat Mal'achi, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und das Gesundheitsministerium mitteilten. Das Betreten und Verlassen dieser Gebiete und auch die Bewegungsfreiheit darin wird eingeschränkt. Die Maßnahme sollte am Freitagmittag in Kraft treten und sieben Tage dauern. In Lod wurden in anderen Vierteln bestehende Ausgangsbeschränkungen zugleich um fünf Tage verlängert. Netanjahu steht für sein Krisenmanagement zunehmend in der Kritik.

10.00 Uhr: Erneuter Corona-Rekord in den USA

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat wieder einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden gab es rund 63 200 neue Fälle, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Freitagmorgen hervorgeht. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich demnach bislang mehr als 3,1 Millionen Menschen (Stand: 9.7.) nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 133 000 Menschen starben an oder mit dem Virus.

In den USA gibt es erneut Corona-Rekordzahlen. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Die Zahl der Neuansteckungen in den USA ist seit Mitte Juni im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen dramatisch gestiegen - vor allem im Süden und Westen des Landes. Zuletzt hatte die Universität am Mittwoch mit rund 60 000 Fällen binnen eines Tages einen Rekord verzeichnet.

9.00 Uhr: Bibbern in Euskirchen

Nach der Erleichterung über die ersten Ergebnisse des Corona-Massentests in Euskirchen erwartet der Kreis am Freitag weitere rund 300 Ergebnisse. Am Vortag hatte die Behörde mitgeteilt, dass es nur wenige Infizierte in einer freikirchlichen Gemeinde gibt. Der Kreis hatte befürchtet, dass sich mehr Gemeindemitglieder an 13 infizierten Mitgliedern einer Familie angesteckt haben könnten. Aber tatsächlich waren von zunächst 648 nach Bekanntwerden der Infektionen in der Familie genommenen Proben nach Behördenangaben lediglich 14 positiv.

Landrat Günter Rosenke rechnete vorerst nicht mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen einer zu hohen Infektionskennziffer, verwies aber auf die noch ausstehenden Ergebnisse.

Der knapp 200 000 Einwohner zählende Kreis Euskirchen würde schon bei fast 100 Infizierten eine entscheidende Marke erreichen: Ab dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen müssen Einschränkungen im öffentlichen Leben für einen Kreis in Betracht gezogen werden.

Donnerstag, 9. Juli:

19.16 Uhr: Maskenpflicht auf Mallorca wird verschärft

Nach Katalonien wollen auch die bei deutschen Touristen sehr beliebten Baleareninseln Mallorca wegen Corona eine äußerst strenge Maskenpflicht einführen. Der Beschluss mit den Details werde noch erarbeitet und solle am Montag in Kraft treten, teilte die Regionalregierung am Donnerstag in Palma mit. Auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera werden somit alle Menschen in der Öffentlichkeit selbst dann Mund- und Nasenschutz tragen müssen, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.

Laut der Regierung werden Pools und Strände von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Auch in Bars, Cafés und Restaurants wird man keinen Mund- und Nasenschutz tragen müssen, solange gegessen und getrunken wird. Bei privaten Zusammenkünften wird voraussichtlich nach eine Obergrenze von 70 Personen im Freien und 30 Personen in geschlossenen Räumen gelten. Die Details der Verordnung stehen noch nicht endgültig fest. In der Mitteilung der Regionalregierung werden zum Beispiel sportliche Aktivitäten nicht erwähnt.

15.26 Uhr: Großfamilie in Euskirchen an Covid-19 erkrankt

Nach den Corona-Infektionen bei einer mennonitischen Familie im rheinischen Kreis Euskirchen haben die Behörden ein positives Zwischenergebnis der noch laufenden Massentests bei etwa 1000 Gemeindemitgliedern vorgelegt. Von zunächst 648 Corona-Tests waren 14 positiv und 634 negativ, wie der Euskirchener Landrat Günter Rosenke (CDU) am Donnerstag mitteilte. Allerdings standen die Ergebnisse der weiteren bis zu 360 Tests noch aus.

Die bisherigen Ergebnisse der am Mittwoch begonnenen Testserie könne „man durchaus als positiv bezeichnen“, sagte Rosenke. Mit den noch ausstehenden Testergebnissen wird für Freitag gerechnet.

In den vergangenen Tagen waren 13 Mitglieder der 15-köpfigen Familie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die örtlichen Behörden stellten daraufhin die gesamte Mennoniten-Gemeinde unter häusliche Quarantäne und ordneten Corona-Tests für die rund 1000 Menschen an. Die Schule der evangelischen freikirchlichen Gemeinde wurde geschlossen, auch Gottesdienste sind zunächst verboten.

13.34 Uhr: Reul zieht Corona-Bilanz – „Hat mich überrascht“

Herbert Reul hat eine Bilanz zur Kriminalität in der Corona-Pandemie in NRW gezogen. Dabei haben den NRW-Innenminister besonders zwei Fakten besonders überrascht.

09:04 Uhr: Corona-Hotspot Düsseldorf? NRW-Hauptstadt deutschlandweit auf Platz 2

Gleich drei Kreise und Städte aus NRW führen eine unrühmliche Liste an. Hier gibt es derzeit gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Neuinfektionen. Der Kreis Gütersloh musste nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies wieder in den Lockdown, liegt jetzt allerdings wieder unter dem magischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.

Am Mittwoch lag der Wert hier bei 28,6 Fälle, der Kreis damit weiterhin an der Spitze Deutschlands. Doch Duisburg (21,1) und Düsseldorf (22) schließen auf. In der NRW-Hauptstadt hat sich der Wert damit innerhalb kürzester Zeit verdreifacht. In Düsseldorf gebe es jedoch keinen Hotspot, betonte ein Sprecher der Stadt. „Wir haben viele Einzelfälle.“ Infiziert seien meist Jüngere in der Altersgruppe der 20- bis Mitte 40-Jährigen, die unternehmungslustig seien und auf Partys gingen. Die Kontaktnachverfolgung sei schwierig. Grundsätzlich begründet die Stadt den Anstieg mit einer höheren Anzahl von Tests.

Ähnlich die Lage in Duisburg. Dorte setze man weiter auf Reihentestungen in Pflege- und Senioreneinrichtungen, sagte Sprecherin Anja Kopka am Mittwoch. „Dabei nehmen wir natürlich in Kauf, dass die Infektionszahlen hochgehen: wer viel testet, findet eben auch etwas. Auch die Reihentests bei einem Paketdienstleister oder in den fleischverarbeitenden Betrieben halten wir für den richtigen Weg.“ Bei zwei Feiern zum Zuckerfest Ende Mai hätten sich 66 Menschen infiziert.

