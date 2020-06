Coronavirus: Erstes Bundesland beschließt Quarantäne für Rückkehrer aus diesem Land

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Noch immer hat das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Über 370.000 Menschen erlagen Covid-19, in Deutschland sind über 8500 Menschen nachweislich mit dem Virus Infizierte gestorben.

Doch die Maßnahmen gegen das Coronavirus werden nach und nach gelockert. Trotzdem: Bis ein Impfstoff entwickelt wurde, wird das tödliche Virus weiter unser Leben bestimmen.

Coronavirus: Alle Neuigkeiten rund um Covid-19 in unserem News-Blog

In unserem Newsblog halten wir dich über alle Neuigkeiten rund um Corona in Deutschland, Europa und weltweit auf dem Laufenden.

--------------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

--------------------

Die Coronavirus-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

Coronavirus: Aktuelle News in unserem News-Blog

+++ News-Blog aktualisieren +++

Sonntag

17.16 Uhr: Niedersachsen mit Quarantäne für Schweden-Rückkehrer

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen Quarantäne für Schweden-Rückkehrer angeordnet. Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne, gab das Gesundheitsministerium in Hannover am Sonntag bekannt. Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe.

Die Rückkehrer müssen demnach unverzüglich in die eigene Wohnung oder an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort und dort 14 Tage bleiben - selbst Einkäufe sind untersagt. Außerdem muss das Gesundheitsamt informiert werden.

>>> Mehr Infos aus Niedersachsen auf unserem Parnerportal News38.de.

15.39 Uhr: Hochrisiko-Patient seit Rosenmontag in Quarantäne

Benni Over sitzt im Rollstuhl, muss beatmet werden. Er ist ein Intensivpflegefall, und seit einer schweren Lungenentzündung gilt er bei einer Covid-19-Ansteckung als äußerst gefährdet. Sein Vater Klaus (61) zu dieser Redaktion: „Wir haben uns seit Rosenmontag (24. Februar) in freiwillige Quarantäne begeben, um Benni zu schützen. Meine Frau Cornelia und ich kümmern uns seit dieser Zeit um Benni.“ >>> die ganze Geschichte liest du hier

Samstag

14.20 Uhr: Iran will mehr Corona-Lockerungen trotz steigener Infektionszahlen

Der iranische Präsident Hassan Ruhani will weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen vornehmen – obwohl die Infektionszahlen steigen. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als gleichzeitig mit dem Kampf gegen die Pandemie den Menschen auch die Aufnahme ihrer Arbeit zu ermöglichen“, sagte Ruhani am Samstag. Daher sollen ab Mitte Juni auch Kitas und Kinos wieder öffnen, eingeschränkt und unter Beachtung von Hygieneauflagen. Konzerte sollen ebenfalls wieder möglich sein. Auch die Moscheen sollten aufmachen und Freitagsgebete wieder veranstaltet werden, kündigte Ruhani auf seiner Webseite an.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag gab es im Vergleich zum Vortrag erneut mehr als 2260 registrierte Neuinfektionen und 75 neue Todesfälle. Damit sind im Iran seit Ende Februar 8209 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben, die Zahl der nachweislich Infizierten liegt bei fast 170 000. Mehr als 132 000 Patienten gelten als geheilt, sagte Ministeriumssprecher Kianusch Dschahanpur laut Nachrichtenagentur IRNA.

Freitag

18.33 Uhr: Neuer Corona-Hotspot in Duisburg

Der Paketzusteller DPD hat nach vorsorglichen Reihentests in einem Sortierzentrum bei 43 Mitarbeitern Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Das erklärte am Freitag ein Sprecher von DPD. Insgesamt waren rund 400 Mitarbeiter des Standorts Duisburg getestet worden.

Foto: Roland Weihrauch / dpa

Alle Infizierten stehen unter häuslicher Quarantäne. Insgesamt arbeiten rund 1000 Menschen für den Standort in der Ruhrgebietsstadt.

Mithilfe weiterer Tests solle die Entwicklung im Betrieb in Duisburg beobachtet werden. Laut Mitteilung läuft die Arbeit im Zentrum planmäßig weiter.

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 1.194 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 54 Personen sind verstorben.

994 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 146 Infizierte in der Stadt gibt.

Insgesamt wurden 15.385 Corona-Tests durchgeführt. Die Steigerung der Fallzahlen steht in Zusammenhang mit aktuell stattfindenden Reihentestungen und dem Ausbruch im Rahmen eines Zuckerfestes.

Kita "Am Holderbusch" vorsorglich geschlossen:

In der städtischen Kindertageseinrichtung "Am Holderbusch" in Duisburg-Rheinhausen wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Die bis dahin symptomfreie Mitarbeiterin erhielt am 3. Juni das Ergebnis der Testung und wurde umgehend unter Quarantäne gestellt. Unter Würdigung der Gesamtsituation bleibt die Einrichtung nun für eine Woche geschlossen.

Alle Mitarbeiter und Kinder, die zuletzt Kontakt mit der betroffenen Mitarbeiterin hatten, werden getestet. Die Mitarbeiterinnen und Eltern werden durch das Jugendamt und Gesundheitsamt über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert.

Alltagsmasken für Beschäftigte an Schulen Mit Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung NRW vom 12. Mai 2020 wurden die Schulträger gebeten, den Lehrkräften und sonstigem Landespersonal an öffentlichen Schulen Alltagsmasken gegen Kostenerstattung durch das Land zur Verfügung stellen. Die Stadt Duisburg hat diese Regelung aufgegriffen und auf alle an den Schulen Beschäftigte (Lehrkräfte, Sekretärinnen, Hausmeister, Betreuungskräfte etc.) ausgeweitet.

Insgesamt werden rund 18.000 Masken durch die Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Die Auslieferung hat bereits begonnen und wird in den kommenden Tagen fortgesetzt.

15.42 Uhr: Zahl der Neuinfektionen weiter gering

Die Zahl der neuen Coronafälle in Deutschland ist weiter gering. Abgesehen von lokalen Ausbrüchen liegt die Reproduktionszahl deutlich unter 1,0. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Einige Bundesländer, darunter Schleswig-Holstein, melden seit Tagen keine Neuinfektionen mehr.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Corona-Krise 183.271 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt (Stand: Freitag, 0 Uhr). Mehr als 8613 nachweislich mit dem Virus Infizierte starben demnach bislang.

10.00 Uhr: Regelunterricht in NRW kehrt zurück

Ab dem 15. Juni sollen Grundschüler in NRW wieder täglich unterrichtet werden. Das kündigte das Schulministerium am Freitag an. Die Schüler sollen wieder in ihren Klassenzimmern unterrichtet werden, die Abstandsregelungen entfallen. Auch eine Maskenpflicht wird es nicht geben. Bis zu den Sommerferien - also elf Tage lang - sollen die Kinder in die Grundschulen zurückkehren.

Coronavirus: Grunschüler in NRW sollen bald wieder in den Regelunterricht zurückkehren. Foto: imago images / Rene Traut

Donnerstag:

09.37 Uhr: Brasilien und Mexiko melden Rekordzahlen

Während in Europa das öffentliche Leben nach und nach zurückkehrt, haben Brasilien und Mexiko noch immer zahlreiche Todesfälle zu beklagen. Die Behörden der beiden Länder meldeten am Mittwoch Rekordzahlen an Corona-Toten. In Mexiko starben erstmals mehr als 1000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus.Infektion. Brasilien registrierte den traurigen Rekord von 1349 Todesopfern.

Mittwoch:

22.32 Uhr: Bundesregierung beschließt Konjunkturpaket von 130 Milliarden Euro

Das Konjunkturpaket im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie umfasst nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Jahren 2020 und 2021 rund 130 Milliarden Euro. Davon entfallen 120 Milliarden Euro auf den Bund, sagte Merkel am Mittwochabend in Berlin nach zweitägigen Beratungen der Koalitionsspitze über ein Konjunkturpaket.

18.42 Uhr: Schwedischer Top-Virologe gesteht: „Wir würden...“

Schwedens Chef-Virologe hat Verbesserungspotenzial beim vergleichsweise lockeren Corona-Kurs der Regierung eingeräumt. „Würden wir auf die gleiche Krankheit treffen, mit dem heutigen Kenntnisstand, denke ich, wir würden irgendwo in der Mitte landen zwischen dem, was Schweden getan hat und was der Rest der Welt gemacht hat“, sagte Anders Tegnell am Mittwoch im Sender Sveriges Radio. Er habe jedoch nach wie vor Vertrauen in die Strategie der Regierung.

Anders Tegnell Foto: Imago Images

Er sei immer noch nicht sicher, welche zusätzlichen Maßnahmen einen Unterschied gemacht hätten, sagte Tegnell in dem Interview. „Es wäre gut, genauer zu wissen, was man schließen sollte, um die Infektionsausbreitung besser zu verhindern.“

Später verteidigte Tegnell die Strategie der Regierung auch noch vor Journalisten. Seine Äußerungen in dem Radiointerview sollten nicht als Zweifel am Regierungskurs verstanden werden. „Wir sind immer noch der Meinung, dass die Strategie vernünftig ist. Aber Raum für Verbesserungen gibt es immer, insbesondere im Nachhinein“, sagte Tegnell.

Der schwedischen Nachrichtenagentur TT sagte er: „Nichts deutet darauf hin, dass wir ein völlig anderes Ergebnis erzielt hätten, wenn wir drastischere Maßnahmen ergriffen hätten.“ Großbritannien habe strenge Auflagen verhängt und damit „kein gutes Ergebnis“ erreicht.

10.11 Uhr: Drosten: Drosten bleibt bei Aussagen zur Ansteckungsgefahr durch Kinder

In einer überarbeiteten Fassung seiner Studie zur Infektiosität von Kindern in der Corona-Krise hält das Forscherteam um den Berliner Virologen Christian Drosten an seiner grundlegenden Aussage fest. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Kinder im Bezug auf Sars-CoV-2 nicht genauso ansteckend seien wie Erwachsene, heißt es in der aktualisierten Version der Studie. Sie ist noch nicht in einem begutachteten Fachjournal erschienen, sonder wurde als sogenannter Preprint veröffentlicht.

Ein erster Entwurf der Untersuchung war Ende April veröffentlicht worden und hatte Kritik und teils heftige Auseinandersetzungen nach sich gezogen. Die Aussage bereits damals: Kinder tragen eine ebenso hohe Viruslast wie Erwachsene - und sind mithin vermutlich genauso ansteckend. Die Forscher hatten aufgrund dieser Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland gewarnt. In der neuen Fassung heißt es dazu: „Die uneingeschränkte Öffnung dieser Einrichtungen sollte sorgfältig mit Hilfe von vorbeugenden diagnostischen Tests überwacht werden.“

Kritik hatte es vor allem an der statistischen Auswertung der Daten gegeben. Die angewandten Methoden seien nicht geeignet, hieß es von Wissenschaftlern unter anderem. Allerdings hatten die Kritiker später betont, dass solche Diskussionen in der Wissenschaft normal seien und Kritik an der Methode nicht zwangsläufig das Ergebnis infrage stelle.

Dienstag, 2. Juni:

21.55 Uhr: Mehrere Corona-Fälle in DPD-Paketzentrum in Duisburg

Nach mehreren Corona-Fällen in einem Duisburger DPD-Paketzentrum sind rund 400 Beschäftigte des Unternehmens auf das Virus getestet worden. Zuvor waren bei sieben Mitarbeitern am Standort Corona-Infektionen bestätigt worden, wie Unternehmenssprecher Peter Rey am Dienstag sagte. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Bei den sieben Infizierten handelt es sich Rey zufolge nicht um Paketzusteller, sondern um Mitarbeiter im Paketumschlag, die im Sortierzentrum arbeiten. Bei ihnen seien im Laufe der vergangenen drei Wochen Infektionen nachgewiesen worden. Neben den Infizierten sind demnach etwa 15 weitere Beschäftigte vorsorglich in Quarantäne. Insgesamt hat DPD am Standort Duisburg-Hüttenheim den Angaben nach etwa 1000 Beschäftigte.

In der Vergangenheit hatten sich bereits in einem DPD-Depot im Kreis Heinsberg Dutzende Mitarbeiter infiziert.

18.11 Uhr: Weniger Corona-Verstöße an Pfingsten als an Ostern in NRW

Am Pfingstwochenende sind in Nordrhein-Westfalen vergleichsweise wenige Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung vorgefallen. Von Freitag bis Pfingstmontag registrierte die Polizei in Nordrhein-Westfalen 64 Ordnungswidrigkeiten und schrieb eine Strafanzeige. Insgesamt wurden 572 Personen festgestellt, die Auflagen nicht eingehalten hatten, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag in Düsseldorf.

An Ostern waren die Zahlen noch um ein Vielfaches höher: Von Karfreitag bis Ostermontag hatte die Polizei Fehlverhalten bei 5095 Menschen festgestellt, 1734 Ordnungswidrigkeiten notiert und 68 Strafanzeigen geschrieben. Allerdings waren die Auflagen an Ostern noch deutlich strenger. Inzwischen dürfen sich bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum treffen.

15.50 Uhr: Reisewarnung soll ausgesetzt werden

Das Ende der Reisewarnung ist in Sicht. „Wir bereiten für das Kabinett morgen einen Beschluss vor, der zurzeit noch innerhalb der Regierung abgestimmt wird“, sagte Maas am Dienstag in Berlin. Demnach soll die Reisewarnung für Europa schon morgen aufgehoben werden. Sie soll durch Hinweise ersetzt werden, die auf die Lage in den einzelnen Staaten detailliert Hinweisen.

10.32 Uhr: Virologe Streeck: „Die meisten Fälle ereigneten sich nach...“

Mehr und mehr Corona-Lockerungen treten bundesweit in Kraft. Doch die zweite Infizierungswelle bleibt bislang aus. Im Gegenteil: Die Zahl der Infizierten sinkt weiter. Das liegt wohl auch daran, dass es weiterhin keine Großveranstaltungen gibt, bei denen ein einzelner Mensch, der mit dem Coronavirus infiziert ist, etliche andere anstecken kann.

„Die meisten Fälle weltweit und insbesondere die meisten Todesfälle ereigneten sich nach Superspreader (Superverbreiter)-Ereignissen“, sagt Virologe Hendrik Streeck dem „Wall Street Journal“.Demnach würde ohne das massenhafte Zusammenkommen von Menschengruppen auch eine zweite Welle ausbleiben.

7.22 Uhr: Landkreis jenseits der 50-er Marke

Ein weiterer Landkreis hat die von der Bundesregierungen gesetzte Marke der 50 Neuinfizierungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche durchbrochen. Die Zahl erfasster Infektionen im Landkreis Sonneberg in Thüringen stieg im Vergleich zum Vortag um 4 auf 253. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden damit rund 74 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bekannt.

Montag, 1. Juni

22.44 Uhr: 68 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Göttingen

In Göttingen sind nach mehreren privaten Familienfeiern mindestens 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die Ergebnisse weiterer Tests stünden noch aus, teilte die Stadt am Montagabend mit. Eine Person werde weiterhin stationärer behandelt.

Die Behörden in Göttingen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Infizierten Kontakt hatten. 203 Kontaktpersonen ersten Grades seien in Stadt und Landkreis Göttingen identifiziert worden, hieß es. Alle hätten eine Quarantäneverfügung erhalten und sind aufgefordert sich testen zu lassen. Weitere Kontakte hätten sich etwa in Salzgitter, Osnabrück oder dem Eichsfeld Kreis gefunden. Diese seien informiert worden.

17.55 Uhr: Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Verordnung

Eine durchwachsende Bilanz ziehen Ordnungsämter in ganz Deutschland nach dem langen Pfingstwochenende. Am Samstag ist auf Sylt der Zugang zum Strand teilweise eingeschränkt worden. Dort hatten sich zu viele Menschen versammelt.

In Köln hatten vor allem junge Leute laut Ordnungsamt-Probleme, die Maßnahmen einzuhalten. „Bei diesen Gruppen stellen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vermehrt fest, dass einige die Maßnahmen des Infektionsschutzes kaum noch ernst nehmen“, hieß es. Für die Mitarbeiter werde es zunehmend schwieriger, hier mit Argumenten zu überzeugen. Zudem verspürten die Mitarbeiter auf der Straße „eine aggressivere Stimmung als zu Beginn der Corona-Einschränkungen“.

Das Ordnungsamt Köln berichtet, dass die Stimmung immer aggressiver werde. Foto: imago images/Future Image

Insgesamt, so die Bilanz der Ordnungshüter in ganz Deutschland, habe sich ein Großteil der Menschen an die Abstandsregeln gehalten.

12.15 Uhr: Bilder von Schlauchboot-Party aus Berlin schockieren

Es sind unfassbare Szenen, die sich mitten in der hauptstadt abspielen. In Berlin feierten am Pfingstsonntag Tausende Menschen eine Schlauchboot-Party am Landwehrkanal. Von Abstand halten, war dabei keine Spur. Im Gegenteil. dicht an dicht schipperten die Schlsuchboote übers Wasser. Auch am Ufer saßen unzählige Schaulistige so eng nebeneinander, als hätte es Corona nie gegeben! Die Veranstaltung im Wasser war die Demonstration „Ravekultur retten“.

In Berlin wurde gefeiert, als gäbe es kein Corona mehr. Foto: imago images / ZUMA Wire

Laut Berliner Senat sind Demonstrationen ohne eingeschränkte Teilnehmerzahl zwar wieder möglich, die offiziellen Kontaktbeschränkungen gelten allerdings noch bis zum 4. Juli.

11.05 Uhr: Armenischer Regierungschef Paschinjan mit Corona infiziert

In der Südkaukasusrepublik Armenien hat sich Regierungschef Nikol Paschinjan an seinem 45. Geburtstag wegen einer Coronavirus-Infektion in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte der Politiker am Montag in der armenischen Hauptstadt Eriwan mit. Er selbst habe keine Symptome, aber auch Tests bei den übrigen Familienmitgliedern hätten eine Sars-CoV-2-Infektion bestätigt. Die Infektion sei entdeckt worden, als er vor einem geplanten Besuch beim Militär des Landes einen Test auf Corona gemacht habe.

07.40 Uhr: Jeder Zweite würde sich impfen lassen

Jeder zweite Deutsche würde sich nach einer Umfrage gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn es einen Impfstoff gäbe. Jeder Vierte würde dies vielleicht tun, wie aus der repräsentativen Online-Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Jeder Fünfte der 2056 Befragten lehnt eine Impfung ab. Männer würden sich eher impfen lassen als Frauen.

Derzeit ist noch kein Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar. Erste zugelassene Impfstoffe dürften nach Einschätzung der meisten Experten frühestens im kommendem Jahr für den Masseneinsatz bereitstehen.

07.35 Uhr: Raserei auf Berlins Straßen - 100 Strafverfahren

Auf den Straßen in Berlin sind seit den Corona-Beschränkungen verstärkt Raser unterwegs. Seit April sei die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen verbotener Autorennen signifikant gestiegen, teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit. Die Beschuldigten seien meist männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Verfahren werden bei der Amtsanwaltschaft sowie der Staatsanwaltschaft geführt.

07.20 Uhr: Alle Kinder zurück zur Schule

Nach den flächendeckenden Schließungen von Schulen kehren spätestens ab Dienstag auch die letzten Kinder und Jugendlichen wieder zurück in ihre Klassenzimmer. Allerdings sehen die bisherigen Pläne der Landesregierung vor, dass bis zum Ende des Schuljahres noch nicht alle Schulen wieder in einen Regelbetrieb mit fünf Tagen Präsenzunterricht für alle Schüler wechseln. Wohl auch längst nicht alle Lehrer werden bis zum Start der Sommerferien wieder an den Schulen unterrichten. Mehr als 20 Prozent von ihnen gehören einer Risikogruppe an - wegen Vorerkrankungen oder weil sie älter als 60 Jahre alt sind, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums mitteilte.

07.00 Uhr: Ansturm auf Kleingärten

Die Corona-Beschränkungen haben die Nachfrage nach Kleingärten in Deutschland sprunghaft ansteigen lassen. „Es gibt mindestens eine Verdopplung der Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr“, berichtet der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde als Dachverband von rund 893 000 Kleingarten-Pächtern. Vor allem in Großstädten seien die Gärten begehrt. „Schon vor Corona war die Nachfrage sehr hoch. Mit Corona ist sie nochmal gestiegen, die Wartezeiten werden immer länger“, sagte Verbandssprecherin Sandra von Rekowski.

Sonntag, 31. Mai

16.55 Uhr: Luftwaffe holt erkrankte Einsatzkräfte aus Afghanistan zurück

Die Luftwaffe holt zwei an Covid-19 erkrankte deutsche Polizisten und einen Soldaten aus Afghanistan zurück. Der Airbus A400 sollte am späten Sonntagabend in Köln landen, wie eine Sprecherin der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur sagte. An Bord seien zwei positiv auf das Coronavirus getestete deutsche Polizisten sowie ein dritter Polizist, der zwar negativ getestet wurde, aber Krankheitssymptome zeigt. Zurückgebracht wird außerdem ein positiv auf das Coronavirus getesteter Bundeswehrsoldat aus dem Camp Marmal im nordafghanischen Masar-i-Scharif. Die drei Männer werden zur Sicherheit von einem Arzt und einem Notfallsanitäter begleitet, wie ein Sprecher des Sanitätsdienst der Bundeswehr sagte.

Ein Airbus A400 war am Samstag Richtung Afghanistan gestartet, wie zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Die beiden erkrankten Polizisten stammten aus Nordrhein-Westfalen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der dpa. Drei Beamte zeigten Anfang der Woche Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Zwei von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, bei einem dritten war das Testergebnis negativ. Die Beamten wurden zunächst im Feldhospital der Nato in Kabul medizinisch behandelt. Auf dem Flug sollten die begleitenden Ärzte und Soldaten Schutzmontur tragen, um sich nicht selbst zu infizieren, wie der „Spiegel“ berichtete.

Die Beamten sind dem Bericht zufolge Teil des deutschen Polizeiausbildungsprojekts in Afghanistan. Das „German Police Project Team“ trainiert in Kabul und Masar-e-Scharif lokale Polizisten.

14.16 Uhr: Italien öffnet wieder kulturelle Stätten

Nach und nach öffnen in Italien wieder die wichtigen Wahrzeichen: In der Toskana durften Besucher nach fast drei Monaten Corona-Sperre wieder den Schiefen Turm von Pisa besichtigen. „Es ist ein wichtiger Tag, weil wir mit der Wiedereröffnung der Gegend beim Neustart helfen“, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa den Vorsitzenden des Verwaltungsamtes Primaziale Pisana, Pierfrancesco Pacini.

Bei einem Flashmob gedachten zahlreiche Menschen an die Corona-Opfer und warben gleichzeitig für Besucher. Die Touristenströme seien „gleich Null“, sagte Pacini. Wichtig sei aber ein „Zeichen des Vertrauens und der Hoffnung“.

Am Montag öffnen in Rom wieder das Kolosseum und die Vatikanischen Museen. In Florenz folgen auch die Uffizien und die Galleria dell'Accademia mit Michelangelos David-Statue.

10.20 Uhr: Nach Corona-Ausbruch in Göttingen: 160 Menschen in Quarantäne

Nach einem Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit mehreren Feiern in Göttingen befinden sich 160 Menschen in Quarantäne, darunter 57 Kinder und Jugendliche. Wie die Stadt mit Stand Samstagabend mitteilte, sind bislang 35 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Eine Person sei schwer erkrankt und befinde sich in stationärer Behandlung. Alle Kontaktpersonen sollen auf das Virus getestet werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen.

Die Infektionen erfolgten bei mehreren größeren privaten Feiern. Nach Angaben der Stadt sind die Betroffenen zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien. Sie stammen aus Göttingen und Umgebung. Aus Datenschutzgründen macht die Stadt keine weiteren Angaben zu den Betroffenen. Die Menschen haben sich wahrscheinlich am vergangenen Wochenende angesteckt.

08.11 Uhr: Maskenpflicht abschaffen? Ein Drittel der Deutschen dafür

Ein Drittel der Deutschen will die Maskenpflicht in der Corona-Krise abschaffen oder zumindest lockern. 19 Prozent der Teilnehmer einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur plädierten für eine Abschaffung. Weitere 14 Prozent der 2056 Befragten sind für eine Lockerung.

Zur Eindämmung des Coronavirus gilt seit Wochen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. Nach Einschätzung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bieten Stoffmasken zwar keinen nachgewiesenen Schutz für den Träger, können für andere aber das Risiko einer Infektion durch Tröpfchen verhindern. Dennoch sollte ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden.

Samstag, 30. Mai

19.47 Uhr: R-Wert steigt erstmals seit zwei Wochen über 1

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach aktuellsten Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstag bei 1,03 (Datenstand 30.5. 0 Uhr; Vortag: 0,85). Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel mehr als acht weitere Personen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Damit liegt der sogenannte R-Wert erstmals seit mehr als zwei Wochen über 1.

17.33 Uhr: Top-Virologe aus Bonn glaubt nicht an zweite Corona-Welle

Großveranstaltungen wie die Karnevalssitzung in Gangelt spielen nach Einschätzung des Bonner Virologen Hendrik Streeck eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus. Er gehe davon aus, „dass wir uns sehr viel mehr auf diese Großevents fokussieren müssen“, sagte der Autor der sogenannten „Heinsberg-Studie“ dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die zu unterbinden scheint am ehesten was gebracht zu haben.“

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Foto: Federico Gambarini/ dpa

Er vermute, dass es auch in Zukunft immer wieder zu lokalen Ausbrüchen wie zuletzt in Leer oder Frankfurt kommen werde. „Das wird vielleicht im Herbst auch vermehrt und überraschend geschehen - aber ich glaube nicht, dass wir eine zweite Welle sehen werden, die uns regelrecht überschwemmt und überfordert.“

Auf die Frage, wie zuversichtlich er sei, dass es je einen Impfstoff geben werde, antwortete Streeck: „Jede Vorhersage für einen Impfstoff ist nicht seriös. Es gibt bislang gegen kein Coronavirus einen Impfstoff. Gegen HIV wurden schon über 500 Impfstoffe konstruiert, wenige auf Effektivität getestet, aber keiner hat funktioniert.“ Es sei deshalb ratsam, sich darauf einzustellen, dass das Virus bleiben werde.

14.21 Uhr: Formel 1-Saison kann in Österreich starten

Die Formel-1-Saison 2020 kann mit den Rennen am 5. und 12. Juli in Österreich verspätet beginnen. Das österreichische Gesundheitsministerium bestätigte am Samstag nach Angaben der Nachrichtenagentur APA, dass das Gesundheitskonzept der Veranstalter die aktuellen Erfordernisse in der Corona-Pandemie erfülle.

11.04 Uhr: Großfamilien feiern in Göttingen - mehrere Neuinfizierte

Bei einigen privaten Feiern haben sich in Göttingen mehrere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis mitteilte, sind die Betroffenen zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien. Sie stammen aus Göttingen und Umgebung. Eine genaue Zahl der Infizierten wurde zunächst nicht genannt. Die Behörde kontaktiert nun Menschen aus dem Umfeld der Infizierten. „Die Anzahl der zu kontaktierenden Personen bewegt sich im dreistelligen Bereich“, hieß es. Unter den Kontaktpersonen seien auch 57 Kinder und Jugendliche. Die entsprechenden Schulen seien bereits informiert.

Auch über die Pfingstfeiertage werden demzufolge Testungen erfolgen. Das Gesundheitsamt verfolge am Wochenende unter Hochdruck die Infektionsketten, Quarantäneverfügungen würden umgehend erstellt.

8.28 Uhr: Ärztin appeliert an Raucher in Corona-Krise

Für Raucher besteht nach Angaben der Ärzteschaft ein größeres Risiko für einen schweren Verlauf im Fall einer Covid-19-Erkrankung. „In Zeiten der Corona-Pandemie ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit dem Rauchen aufzuhören“, riet die Lungenfachärztin und Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, anlässlich des Weltnichtrauchertags am Sonntag (31. Mai). „Tabak und Nikotin sind in jeder Form – ob als klassische Zigarette oder per Verdampfer konsumiert – gesundheitsschädigend.“

Freitag, 29. Mai

22.36 Uhr: Säugling in der Schweiz an Covid-19 gestorben

In der Schweiz ist erstmals ein Säugling an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Es sei zwar richtig, dass Kinder seltener erkrankten, sagte am Freitag Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Aber es gebe leider auch Fälle wie den des gestorbenen Säuglings.

Das Baby aus dem Kanton Aargau hatte sich den Angaben zufolge im Ausland angesteckt. Es werde nun weitere Untersuchungen geben. Kuster machte keine Angaben, ob der Säugling andere Vorerkrankungen hatte.

In der Schweiz haben sich mehr als 30.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, 1650 von ihnen starben.

21.15 Uhr: Donald Trump kündigt Ende der Zusammenarbeit mit WHO an

US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Zusammenarbeit der USA mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Die von den USA der WHO bisher zur Verfügung gestellten Mittel würden an andere globale Gesundheitszwecke gehen, sagte Trump am Freitag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Trump warf der WHO erneut vor, unter der Kontrolle Chinas zu stehen.

17.38 Uhr: Österreich will die Maskenpflicht weitgehend aufheben

Österreich gibt angesichts niedriger Corona- Infektionszahlen Mitte Juni die Maskenpflicht weitgehend auf. Wenn die Grenzen zu Deutschland und anderen Nachbarländern am 15. Juni wieder geöffnet werden, muss in der Öffentlichkeit bis auf wenige Ausnahmen auch kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Dies gab Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in Wien bekannt.

11.57 Uhr: Freibäder in NRW öffnen wieder - Wasserwacht warnt DAVOR

Nach und nach werden zahlreiche Frei- und Hallenbäder in NRW unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder öffnen. Unter anderem darf sich nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern in den Bädern aufhalten, zudem muss der Mindestabstand eingehalten werden. Beim Betreten und Verlassen müssen die Hände desinfiziert werden, in bestimmten Bereichen besteht eine Maskenpflicht.

Die Wasserwacht warnt davor, aus Angst vor einer Ansteckung auf Seen oder Flüsse auszuweichen, die nicht bewacht werden. Denn: Dort ereignen sich die meisten Unfälle. Zudem sei dort das Ansteckungsrisiko höher.

Nach und nach öffnen Schwimmbäder in NRW. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

8.58 Uhr: Bremerhaven: Corona-Ausbruch in Kirchengemeinde

In Bremerhaven kam es in einer Pfarrgemeinde zu einem Covid-19-Ausbruch. 20 Gemeinde-Mitglieder steckten sich an, wie "Nord24" berichtet. Der Krisenstab geht davon aus, dass die Männer und Frauen sich bei einem Gottesdienst infizierten, an dem 150 Menschen teilnahmen.

07.30 Uhr: Grundschulstart in NRW ab 8. Juni?

In NRW könnte nun alles ganz schnell gehen! Wie die „WAZ“ berichtet, denkt die Regierung des Landes darüber nach, die Grunschüler schon ab dem 8. Juni wieder zum Präsenzunterricht zurückzuholen. Das würde bedeuten, dass die vorgeschriebenen Abstandsregelungen dann fallen würden. Was die Lehrergewerkschaft darüber denkt, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.

(DER WESTEN mit dpa)