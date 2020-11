Ein Paar feiert trotz Corona-Regeln eine riesige Hochzeit und will das Ganze vertuschen. (Symbolbild)

Corona: Mann veranstaltet XL-Hochzeit in Lagerhalle – unfassbar, wie er alles vertuschen will

Viele Brautpaare mussten dieses Jahr ihre Hochzeit auf 2021 verlegen. schuld ist die Corona-Pandemie. Ein Paar allerdings hat gar nicht einsehen wollen, auf eine große Party zu verzichten. Der Ehemann veranstaltete sogar eine XL-Hochzeit in einer Lagerhalle und wollte alles vertuschen.

In Manchester (England) feierte das Brautpaar mit 200 Gästen. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie waren den beiden anscheinend egal. Um kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei alarmiert, berichtet „Mirror“.

Corona: Nach Mega-Hochzeit 11.000 Euro Strafe

Die Beamten waren schockiert, was sie da vorfanden. Neben den 200 Gästen waren Caterer, Musiker, Tontechniker und ein DJ anwesend. Sie lösten die Party sofort auf.

Den Organisator erwartet nun eine Geldstraße von 10.000 Pfund (etwa 11.000 Euro), weil er gegen die Corona-Regeln verstoßen hat.

Wegen Corona durfte das Paar nicht groß feiern, doch an die Regeln hielt es sich nicht. (Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock

Besonders dreist: Er hatte versucht, alles zu vertuschen. Um die Lagerhalle stellte er mehrere Bildschirme auf, damit niemand mitbekam, dass drinnen die Post abgeht.

Das sind typische Corona-Symptome:

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

Corona: „Regeln eklatant missachtet“

Superintendent Andrew Sidebotham von der Polizei des Großraums Manchester ist sauer: „Es ist enttäuschend zu sehen, dass die Regeln so eklatant missachtet werden, wo doch so viele von uns ihre eigenen persönlichen Opfer bringen, um unsere Gemeinde zu schützen und andere inmitten dieser Pandemie in Sicherheit zu bringen.“

Er sagte, dass auf der Party auch viele Kinder anwesend waren. Auf Abstände wurden überhaupt nicht geachtet. „Solche eklatanten Übergriffe gefährden nicht nur Menschen aus gesundheitlicher Sicht, sondern üben auch Druck auf unsere ohnehin schon strapazierten polizeilichen Ressourcen aus, indem sie diese von Menschen wegnehmen, die möglicherweise dringend Hilfe benötigen.“

Laut „Mirror“ appelliert er nochmal an jeden, sich an die Corona-Regeln zu halten. Sonst droht ihnen ebenfalls ein so hohes Bußgeld sowie eine mögliche Strafverfolgung für rücksichtsloses Handeln.

