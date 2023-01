Corona: Lauterbach macht kurzen Prozess – für DIESE Reisenden kommt die Testpflicht zurück

Auch, wenn viele es gerne hätten: So ganz vorbei ist es mit Corona noch nicht. Zwar gelten in Deutschland aktuell so gut wie keine Maßnahmen mehr. Doch wenn du aus einem bestimmten Land einreist, musst du dich jetzt testen lassen.

Die Corona-Zahlen in China steigen rasant – und deswegen führt Deutschland eine Testpflicht für Einreisende aus dem asiatischen Land ein, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mitteilte. Zuvor verständigten sich die EU-Länder auf ein gemeinsames Vorgehen.

Corona: Einreiseverordnung kurzfristig geändert

Die deutsche Einreiseverordnung wird kurzfristig geändert. Reisende aus China brauchen künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest, so Lauterbach. Die Gesundheitsexperten der EU-Staaten konnten sich zwar nicht auf eine allgemeine Testpflicht verständigen, empfehlen diese aber. Außerdem raten die Experten auch zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge aus China.

Lauterbach: „Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden. Genau dafür haben wir uns als Bundesregierung eingesetzt.“ Neben einer Testpflicht sollen künftig auch Stichproben gemacht werden, um verschiedene Virusvarianten zu erkennen.

Corona: In China ist noch keine Besserung in Sicht

Doch nicht nur in Deutschland herrscht dann die Testpflicht für China-Ankömmlinge – Belgien und Schweden verkündeten diese Maßnahme ebenfalls. So sollen in Schweden Ankommende aus China beispielsweise ab Samstag (7. Januar) und zunächst für drei Wochen einen Negativ-Test vorweisen. Andere Länder wie Italien, Spanien oder Frankreich verschärften die Einreiseregeln bereits vor einigen Tagen auf eigene Faust.

Nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und Quarantäne machte China mit den drastischen Maßnahmen Anfang Dezember plötzlich Schluss. Seitdem schießen die Corona-Zahlen dort durch die Decke. In dem bevölkerungsreichsten Land der Welt haben sich bereits einige hundert Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. Experten erwarten, dass der Mega-Ausbruch in China noch bis März oder April anhält. (mit dpa)