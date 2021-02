Corona: Jetzt also doch?! Merkel spricht über Vorteile für Geimpfte ab DIESEM Zeitpunkt

Corona hat Deutschland nun schon seit mehr als einem Jahr im Griff. Der Lockdown geht noch bis mindestens zum 7. März. Obwohl die Inzidenzzahlen zunächst gesunken sind, ist eine dritte Welle mit den Coronavirus-Mutationen laut Experten dennoch möglich. Dennoch wird aktuell über mögliche Lockerungen und Öffnungen diskutiert.

In unserem News-Blog halten wir dich über alle Entwicklungen zum Thema Corona auf dem Laufenden.

Corona-Zahlen in Deutschland am Mittwoch:

Corona-Neuinfektionen: 8007

Todesfälle: 422 (gesamt: 68.740)

Bundesweiter Inzidenzwert: 59,3

Mittwoch, 24. Februar

15.20 Uhr: Jetzt also doch?! Merkel spricht über Vorteile für Geimpfte

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Bevorzugung von Menschen mit Corona-Impfung gegenüber Nichtgeimpften derzeit noch ab. Allerdings könnte in dieser Frage eine Neubewertung nötig werden, wenn die Impfkampagne weiter vorangeschritten ist, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstagsausgabe).

Kanzlerin Angela Merkel. Foto: IMAGO / Christian Spicker

„Wenn wir genügend Menschen ein Impfangebot gemacht haben werden und sich einige partout nicht impfen lassen wollen, wird man überlegen müssen, ob es in bestimmten Bereichen Öffnungen und Zugänge nur für Geimpfte geben soll“, sagte Merkel. „Aber da sind wir noch nicht.“ Zudem müsse erst „eindeutig“ geklärt sein, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend seien.

Derzeit sei eine Bevorzugung von Geimpften noch nicht zu rechtfertigen, sagte die Kanzlerin: „Solange die Zahl der Geimpften noch so viel kleiner ist als die derjenigen, die auf die Impfung warten, sollte der Staat beide Gruppen nicht unterschiedlich behandeln.“ Wo es allerdings um private Vertragsverhältnisse gehe, „können wir uns von staatlicher Seite wenig einmischen“, ergänzte sie.

Merkel selbst will sich erst impfen lassen, wenn sie nach der von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Priorisierung an der Reihe ist. „Ich halte es für richtig, neben den besonders vulnerablen und den älteren Menschen erst einmal Bevölkerungsgruppen zum Impfen einzuladen, die in ihrem Beruf keinen Abstand halten können“, sagte sie.

14.03 Uhr: Jens Spahn mit deutlichen Worten – „Dieses Virus gibt nicht auf“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat der Bevölkerung im Corona-Lockdown wieder mehr Freiheit durch eine Ausweitung der Tests in Aussicht gestellt. Schell- und Selbsttests würden Schritt für Schritt helfen, „ein Stück mehr Freiheit wieder zu haben“, sagte Spahn am Mittwoch im Bundestag in Berlin. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests erteilt, die man auch ohne Schulung zu Hause machen kann. Schnelltests, die geschultes Personal durchführen muss, sollen voraussichtlich in rund zwei Wochen etwa in Apotheken kostenlos gemacht werden können.

Laien-Selbsttests seien geeignet, wenn jemand für sich Sicherheit haben wolle. Sie könnten perspektivisch aber auch dazu dienen, wieder Besuche von Theatern oder anderen Veranstaltungen zu ermöglichen. „Das ist die Perspektive.“ Nach der erfolgten Zulassung der ersten drei Selbsttests seien diese sofort überall verfügbar. Er sei aber sehr zuversichtlich, dass Woche für Woche deutlich mehr Tests auf den Markt kommen. Die Schnelltests wiederum seien überall dort die erste Wahl, wo ein durch Dritte dokumentiertes Ergebnis nötig sei - etwa bei Reisen.

Insgesamt sei es gelungen, die Dynamik der Pandemie ein ganzes Stück zu brechen. „Wir wähnten uns auf einem guten Weg, aber dieses Virus gibt nicht einfach auf.“ Doch nun sei es zur Ausbreitung der ansteckenderen Virusvarianten gekommen. Die Mutation sei vor allem deswegen ansteckender, weil ein Infizierter dann länger ansteckender sei. Die Infiziertenzahlen sänken derzeit nicht mehr. „Das strengt an.“ Manche Debatten hätten sich mit der Zeit verhärtet. Doch alle Beteiligten bemühten sich, die Lage in den Griff zu bekommen - „mit Umsicht, mit Impfen, mit Testen“.

11.57 Uhr: Brautpaare in England – Schlupfloch ermöglicht Hochzeit während Lockdown

(Symbolbild) Foto: imago images / Hanke

In England ist es derzeit noch untersagt, Hochzeiten mit mehr als 30 Gästen stattfinden zu lassen. Die Regierung hat am Dienstag einen neuen Fahrplan für Großbritannien vorgestellt, der besagt, dass Hochzeitspaare erst am 21. Juni wieder uneingeschränkt feiern können. Kritiker sehen darin ein großes Problem für aktuelle Hochzeitsplanungen, die vor diesem Datum liegen.

Denn bei Veranstaltungen oder anderen Indoor-Events sind dagegen ab dem 17. Mai bis zu 1.000 Personen erlaubt. So kommentiert laut „Dailymail“ jemand an den britischen Premier Boris Johnson gewandt: „Also Boris Johnson, wenn ich Tickets für meine Hochzeit am 20. Juni verkaufe, kann ich sie als „Veranstaltung“ klassifizieren und mehr als 30 Gäste haben?“

Für einige Hochzeitspaare könnte dies nun ein Schlupfloch sein.

08.37 Uhr: Jens Spahn mit Mega-Ankündigung - Corona-Selbsttest ab Mittwoch

Heute sollen noch drei Corona-Selbsttests zugelassen werden. Das soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF-Morgenmagazin gesagt haben, wie RND berichtet.

Diese sollen dann in Drogerien und Discountern verkauft werden und könnten ohne geschultes Personal ganz einfach selbst durchgeführt werden.

Jens Spahn l(Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa Pool

07.13 Uhr: Vorbild Österreich: FDP fordert sofort eine Schnelltest-Regelung

Mit einer Regelung für Schnelltests nach dem Vorbild Österreichs will die FDP den Weg für stufenweise Lockerungen in der Corona-Pandemie freimachen. Ein entsprechender Antrag soll noch diese Woche in den Bundestag eingebracht werden. Ziel sei, dass Hersteller über eine „einfache und unbürokratische Selbstverpflichtung bestätigen, dass bei Eigenanwendung ein entsprechendes Sicherheits- und Leistungsniveau erreicht wird und dass die Funktionstauglichkeit und die Einsatztauglichkeit für den geplanten Zweck gewährleistet ist“. Anschließend soll aber ein Zulassungsverfahren durchlaufen werden.

Ein FDP-Politiker fordert nun schnellere Lösungen in Deutschland während der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Foto: imago images

„Beim Testen müssen wir auf die Tube drücken, nicht auf die Bremse“, sagte der FDP-Abgeordnete Andrew Ullmann dazu der Deutschen Presse-Agentur. „Die FDP-Fraktion fordert ein schnelles und vereinfachtes Zulassen der Selbsttests. In Österreich hat sich dieses Verfahren bereits bewährt. Dort sind Selbsttests schon Teil des Alltags und Teil der Öffnungsstrategie.“ Ullmann ist Professor in Würzburg und leitet dort das Institut für Infektiologie. Er ist FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss.

„Die Bundesregierung möchte die Zulassung von Selbsttests über das herkömmliche Verfahren durchführen. Das benötigt jedoch vier bis acht Wochen“, kritisierte Ullmann. Angesichts der pandemiebedingten Ausnahmesituation dürfe nicht so lange gewartet werden. „Wenn wir nicht bald einen Marktzugang für Selbsttests ermöglichen, ist der Markt leergefegt. Dann stehen wir, wie beim Impfen, wieder an letzter Stelle.“

Dienstag, 23. Februar

20.02 Uhr: Jens Spahn – Impfungen von Lehrern und Kita-Beschäftigten können DANN beginnen

Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Kitas sollen von Mittwoch an gegen Corona geimpft werden können. „Beschäftigte in Kitas, in der Kindertagespflege, in Grund- & Förderschulen können ab morgen von den Ländern geimpft werden“, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Unsere entsprechende Verordnung tritt dann in Kraft.“

Nach Angaben aus seinem Ministerium soll die Verordnung am Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Spahn erwartet so „zusätzliche Sicherheit“ in einem Umfeld, in dem Abstand und Maske nicht immer möglich seien. Seit Montag sind Grundschulen und Kitas in zehn Bundesländern teilweise wieder geöffnet.

Für diese Impfungen infrage kommen dann voraussichtlich zunächst hunderttausende Impfdosen des Herstellers Astrazeneca, die bisher ungenutzt Ländern lagern. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind mehr als 1,4 Millionen Dosen an die Länder geliefert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden davon aber nur 212.000 Dosen gespritzt.

Gesundheitsminister Jens Spahn Foto: IMAGO / IPON

16.46 Uhr: Merkel konkretisiert Vorstellungen für Öffnungsstrategie

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Vorstellungen für vorsichtige Öffnungsschritte in Kombination mit vermehrten Testmöglichkeiten in der Corona-Pandemie konkretisiert. Es gebe drei Stränge, bei denen man Schritt für Schritt öffnen wolle, sagte Merkel nach vor Teilnehmern am Dienstag in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Die Kanzlerin nannte die persönlichen Kontaktbeschränkungen sowie den Bildungs- und den Wirtschaftsbereich.

Bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März sollten hier Öffnungsschritte erarbeitet werden, machte Merkel demnach deutlich. Dann solle vereinbart werden, unter welchen Umständen diese Schritte gemacht werden könnten. Bei jedem Öffnungsschritt müsse es das Ziel sein, ein wieder exponentielles Wachstum der Infektionszahlen auch angesichts der verschiedenen Mutationen zu verhindern. Man wolle einen Pfad bis in den Sommer hinein finden, bei dem man auch die Wirkung des Impfens deutlich sehen werde. Und bei dem möglichst nichts wieder geschlossen werden müsse, was geöffnet worden sei.

11.10 Uhr: Boris Johnson verkündet Lockerungen - Engländer buchen wie wild Urlaub

Nach den angekündigten Corona-Lockerungen in England verzeichnen britische Reise- und Urlaubsanbieter ein sprunghaft gestiegenes Interesse. Flugbuchungen aus Großbritannien seien in den Stunden nach der Rede von Premierminister Boris Johnson um 337 Prozent im Vergleich zur Vorwoche und Urlaubsbuchungen sogar um 630 Prozent gestiegen, teilte die Fluggesellschaft Easyjet in Luton mit. Der größte britische Reiseanbieter Tui UK verzeichnete eine Versechsfachung der Buchungen. An der Londoner Börse legten die Aktien der Konzerne am Dienstag kräftig zu.

Johnson hatte am Montag die Pläne der Regierung aus dem Corona-Lockdown vorgestellt. Demnach sollen die Restriktionen schrittweise aufgehoben werden, bis vom 21. Juni an dann gar keine Beschränkungen mehr gelten. Bereits vom 17. Mai an könnte Urlaub im Ausland wieder erlaubt werden. Voraussetzung für jede Lockerung ist, dass die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleibt und das Impfprogramm weiter voranschreitet.

Beliebte Reiseziele waren den Konzernen zufolge Malaga, Alicante sowie Mallorca in Spanien, Faro an der Algarve in Portugal sowie die griechische Insel Kreta. Die meisten Buchungen wurden für August gemacht.

Easyjet kann sich vor Buchungen gar nicht mehr retten, nachdem in Großbritannien Lockerungen in Aussicht gestellt wurden. (Symbolbild) Foto: imago images / Emmanuele Contini

6.49 Uhr: Heftiger Dämpfer von Kanzleramtschef Braun! Doch keine Öffnungen?

Nachdem Angela Merkel angeblich von möglichen Lockerungen in einem 4-Stufen-Modell gesprochen hatte, hält Kanzleramtschef Helge Braun nun dagegen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf eine Schaltkonferenz zwischen der Bundesregierung und des Staatskanzleien der Bundesländer. Wegen der steigenden Infektionszahlen seien laut Braun derzeit eigentlich „keinerlei Öffnungen“ möglich. Er sieht Lockerungen nur in Verbindung mit einer Teststrategie.

Diese sollten aber von der Bundeskanzlerin, von Braun und Vize-Kanzler Olaf Scholz zum 1. März vorerst gestoppt werden, da noch zu viele Fragen offen waren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant einen weiteren Plan für den 8. März vorzulegen.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) steht Lockerungen aktuell kritisch gegenüber. Foto: imago images

Ab Dienstag soll sich eine Arbeitsgruppe mit Lockerungen beschäftigen. Was dabei herauskommt, erfahren wir spätestens beim nächsten Corona-Gipfel am 3. März.

Montag, 22. Februar

22.15 Uhr: Biontech-Chef Sahin glaubt an schnelle „Herdenimmunität“

„Bis Ende des Sommers haben wir Herdenimmunität“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin laut Focus.de auf der Innovationskonferenz „DLD All Stars“ von Hubert Burda Media.

Auch die Corona-Mutationen glaubt Sahin, könne man in den Griff bekommen. „Ich bin nicht sehr besorgt über die Mutationen“, so Sahin, der aber auch warnt: „Aber wir müssen vorbereitet sein.“

Der Biontech-Mitgründer Ugur Sahin zeigt sich zuversichtlich über den Start der Impfungen. (Symbolbild) Foto: imago images/photothek

19.31 Uhr: Erzieherinnen und Erzieher sollen schneller geimpft werden

Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sollen - wie vielfach gefordert - schneller gegen das Coronavirus geimpft werden als bislang vorgesehen. Darauf verständigten sich Bund und Länder am Montag auf der Gesundheitsministerkonferenz, wie deren Vorsitzender Klaus Holetschek (CSU) im Anschluss mitteilte. Unterdessen zeichnete sich ab, dass das Impfstoff-Angebot bereits ab dieser Woche deutlich zunehmen dürfte.

Die Lehrkräfte sowie die Kita-Beschäftigten sollen nun in der Impfverordnung in Prioritätsgruppe zwei statt in Gruppe drei eingestuft werden. „Die Bundesländer haben sich ohne Gegenstimmen für diese neue Regelung ausgesprochen“, erklärte der bayerische Ressortchef Holetschek dazu weiter.

17.15 Uhr: Spahn-Plan geplatzt? Keine Schnelltests ab 1. März

Für den 1. März hatte Gesundheitsminister Jens Spahn kostenlose Schnelltests angekündigt. Die sind laut „Bild“ nun aber vom Tisch. Kanzlerin Angela Merkel soll sie einem Bericht zufolge im Corona-Kabinett kassiert haben. Spahn habe Fragen von Merkel, Kanzleramtschef Helge Braun und Finanzminister Scholz zu seinem Plan nicht angemessen beantworten können. Die Kanzlerin habe sein Vorhaben vorerst gestoppt. Neues Zieldatum sei nun der 8. März, heißt es. „Jens Spahn wirkte sichtlich verärgert“, zitiert die Bild-Zeitung einen Teilnehmer der Sitzung.

15.48 Uhr: Razzia bei Oberbürgermeister von Halle

Der Oberbürgermeister von Halle an der Saale und mehrere Stadträte sind schon geimpft, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe waren. Nun haben Ermittler bei einer Razzia mehrere Amtszimmer durchsucht, berichtet die Presseagentur „AFP“.Bernd Wiegand (parteilos) sei verdächtig, für sich und andere unter Missachtung der Impfreihenfolge Impfungen ermöglicht zu haben, teilten die Ermittler am Montag mit.

Die vorzeitigen Impfungen begründete der Oberbürgermeister damit, dass übrig gebliebene Impfdosen vor dem Wegwerfen bewahrt werden sollten. Wiegand schrieb in einer ersten Stellungnahme, die Durchsuchung sei unverhältnismäßig, und er werde sie umgehend prüfen lassen. „Die Vorwürfe weise ich zurück.“

Er stehe „seit nunmehr zwei Wochen im Feuer der Debatte“, hatte Wiegand erst am Sonntag mitgeteilt. „Das halte ich aus.“ Jedoch bleibe in seinen Augen die fachliche Auseinandersetzung mit der Frage aus, wie mit Impfstoffresten im ganzen Bundesgebiet zu verfahren sei.

10.22 Uhr: Kommen jetzt die Lockerungen in Deutschland? Merkel spricht von 4-Stufen-Plan

Angela Merkel soll sich aktuell Gedanken um mögliche Lockerungen machen. Laut Bild soll sie gesagt haben: „Es gibt die berechtigte Sehnsucht nach einer Öffnung.“ Demnach plane die Kanzlerin ein 4-Stufen-Öffnungsmodell. Das will die Zeitung aus internen Kreises der CDU-Präsidiumssitzung erfahren haben. Dabei warnt die Bundeskanzlerin aber auch vor einem Jo-Jo-Effekt. Wie diese Öffnungen konkret aussehen, ist noch nicht bekannt.

Angela Merkel will die Corona-Maßnahmen in Deutschland wieder etwas lockern. Foto: picture alliance/dpa/POOL AP | Michael Sohn

06.42 Uhr: Umfrage überrascht: Mehrheit der Deutschen glaubt an Lockerungen durch Corona-Schnelltests

Eine Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass kostenfreie Corona-Schnelltest für alle zu einer Lockerung der aktuellen Beschränkungen führen können. Das geht aus einer Umfrage der Meinungsforscher von YouGov Deutschland hervor. 26 Prozent der Befragten stimmten demnach der Aussage „voll und ganz zu“, dass Schnelltests eine schnellere Öffnung von etwa Schulen, Hotels oder Einzelhandel begünstigen würden, 33 Prozent stimmten „eher zu“. Insgesamt 28 Prozent der Teilnehmer sahen die Schnelltests hingegen „überhaupt nicht“ beziehungsweise „eher nicht“ als mögliches Mittel für Lockerungen. 13 Prozent machten keine Angabe.

Corona-Schnelltests können derzeit in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen zum Beispiel in Schulen genutzt werden. Für einen flächendeckenden Einsatz sind die Voraussetzungen mittlerweile aber auch gegeben, wie das Gesundheitsministerium in einem Entwurf für das Corona-Kabinett deutlich gemacht hatte. Das Corona-Kabinett will an diesem Montag darüber beraten.