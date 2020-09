Corona: 102-Jährige türmt während Lockdown aus Pflegeheim – „Auf einmal kam ein Mann...“

am 18.09.2020 um 12:47

Corona hat in Deutschland allen Menschen zu schaffen gemacht, von jung bis alt. Vor allem den Menschen in Pflegeheimen fiel der Lockdown schwer. Sie mussten wochenlang ohne Besuch auskommen. Das wollte Ursula aus Braunschweig nicht hinnehmen. Sie machte sich aus dem Staub.

Ursula (102) wollte unbedingt den Geburtstag ihrer Tochter Marianne mitfeiern, berichtet unser Partnerportal News38. Schließlich sind sie und Marianne mehr als nur Mutter und Tochter – sie sind Freundinnen. Jahrelang haben sie im selben Haus gelebt, eine oben, eine unten.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s! Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Corona-Lockdown fordert Ursula heraus

Doch Ursula zog dann ins Altenheim. Die Trennung machte den beiden zu schaffen. Vor allem, als der Corona-Lockdown kam. Das Altenheim hatte es zwar möglich gemacht, dass sie sich via Skype unterhalten konnten, doch der persönliche Kontakt fehlte.

Hertha (96) und Ursula (102) sind richtig gute Freunde! Foto: news38 / News38

Deswegen schnappte sich Ursula ihren Rollator und türmte. Die damals 101-Jährige ließ sich per Anhalter zu ihrer Tochter fahren. „Aber, wenn du Heimweh hast?“, sagt die Ausreißerin, während sie mit ihrer Tochter gemeinsam auf einer Bank vor dem Pflegeheim in Braunschweig sitzt.

-----------

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Tochter schockiert: „Das kann nicht sein“

„Auf einmal kam ein Mann auf den Hof und fragte, ob ich Ursula kenne“, erinnert sich Marianne. „Das kann nicht sein“, war das erste, was ihr durch den Kopf schoss. Sie sah ihre Mutter, die in einem Polizei-Auto saß. Die Beamten hatten die Rentnerin aufgelesen und wieder zurück ins Pflegeheim gebracht.

--------

Top-News:

Hund: Geschäftsmann kommt heim – zum Glück filmt die Kamera dann, was er mit seinem Tier anstellt

Urlaub in Holland: Reise ins Nachbarland geplant? DAS müssen Urlauber jetzt unbedingt wissen

Edeka: Kunde schaut sich die Zeitschriften an – und weicht entsetzt zurück „Muss das so sein...?“

--------

Was die 102-Jährige anschließend macht, ist einfach unglaublich. Der Corona-Lockdown hielt sie auch nicht von zwei weiteren Aktionen ab. Was die Senioren noch so alles „anstellte“, liest du bei News38.