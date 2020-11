Corona: Dieser Hollywood-Film ist richtig makaber

Seit Anfang November läuft in Deutschland der zweite Corona-Lockdown. Viele Kultureinrichtungen müssen den gesamten Monat ihre Türen schließen, darunter auch die Kinos.

Umso ungewöhnlicher, dass Hollywood gerade jetzt einen neuen Blockbuster ankündigt – und was für einen... Der Film „Songbird“ ist ein regelrechter Corona-Schocker – und sorgt schon jetzt für hitzige Diskussionen.

Corona-Schocker soll auf die Leinwand kommen – Cineasten reagieren entsetzt auf DIESE Bilder

Die Katastrophen-Romanze spielt im Jahr 2024. Eine düstere Zukunft steht der Menschheit in dem Streifen bevor: Mehr als 110 Millionen Erkrankte weltweit sind bereits an den Folgen des Coronavirus verstorben, Besserung ist nicht in Sicht.

Die Regeln zur Eindämmung der Pandemie werden in dieser Dystopie strengstens kontrolliert. Wer trotz Verdacht auf eine Infektion seine Wohnung verlässt, dem droht die sofortige Erschießung an Ort und Stelle – die Überwacher sind streng.

Corona-Schocker „Songbird“

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

In diesem düsteren Szenario von Actionfilm-Produzent Michael Bay muss sich ein Liebespaar, bestehend aus „Riverdale“-Darsteller K. J. Apa und Sofia Carson aus „Pretty Little Liars: The Perfectionists“, behaupten.

Spielt in dem Corona-Film mit: „Riverdale“-Star K.J. Apa. Foto: imago images

Mit von der Partie sind außerdem die Hollywood-Größen Demi Moore und Bradley Whitford.

Der Startschuss für den „Songbird“-Dreh fiel direkt nach dem Shutdown der Filmindustrie in Hollywood. Im Juli ging es los, Anfang November präsentierte Regisseur Bay bereits den Trailer.

So reagieren die Filmfans auf den Streifen

Der sorgt schon jetzt für wilde Diskussionen bei Youtube: „Dazu fällt mir zuerst ein Wort ein: Krank. Dann kommt direkt das nächste: Boykottieren!“, schreibt eine Frau.

„Es ist ein Film über Covid, wieso trägt niemand eine Maske?“, wundert sich ein Filmfan. Ein Mann schreibt: „Widerlich, dass sie einen solchen Film gemacht haben. Noch widerlicher, dass sich Leute auf ihn freuen...“ Wann der Film in den Kinos anläuft, steht noch nicht fest. (vh)