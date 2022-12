Commerzbank: Große Änderungen bei Öffnungszeiten in Sicht? Kunden könnten sich freuen

Gute Nachrichten für Kunden der Commerzbank? In Sachen Öffnungszeiten der Filialen könnte sich etwas tun…

Bei diesen Worten von Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler dürften viele Kunden hellhörig werden: Eine Filialöffnung an Samstagen ist demnach kein Tabu mehr! „Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Wenn die Nachfrage der Kunden nach einer Samstagsöffnung der Filialen sehr groß wird, würden wir auch darüber nachdenken.“

Commerzbank richtete neue Beratungscenter ein

Kürzlich machte die Commerzbank einige ihrer Filialen dicht. Diese Lücken versuchte das Unternehmen durch zwölf Beratungscenter zu schließen. In diesen Zentren bietet die Bank telefonisch von montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr sowie samstags von 8 bis 18.30 Uhr ihren Service an. „Die erweiterten Öffnungszeiten in den Beratungscentern sind ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, findet Schaufler. Und wir werden dann anhand der Reaktion der Kunden sehen: Wie gut wird das angenommen.“

Laut Schaufler können 70 Prozent der Anliegen, für die die Kunden in Filialen kämen, auch online erledigt werden. „Wir müssen als Commerzbank schauen, dass unsere Systeme noch einfacher, noch bequemer, noch selbsterklärender werden, damit Kunden das auch in Anspruch nehmen.“

Commerzbank: So viele Filialen wurden dichtgemacht

Doch Schaufler betont: Mit dem Angebot will man Kunden nicht von einem Besuch in der Filiale abhalten. Man wolle das, was man an Servicezeit sparen könnte, in persönliche Beratung umwandeln.

Vor der Pandemie kam die Commerzbank auf 1.000 Filialen. Doch damit es vorbei. Anfang des Jahres wurde eine Verkleinerung beschlossen – von 790 auf 450 Standorte! Zuletzt wurde eine Schließung von weiteren 50 Filialen auf den Weg gebracht. Schaufler: „Im Moment fühle ich mich mit dem Setup von rund 400 Filialen wohl. Es kann natürlich in die eine oder andere Richtung immer Anpassungen geben. Das bedeutet aber nicht, dass es immer nur weniger Filialen werden. Es kann punktuell auch in die andere Richtung gehen.“ (mit dpa)