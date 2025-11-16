Geld zurück? Commerzbank-Kunden horchen auf

Die Verbraucherzentrale Sachsen zieht gegen die Commerzbank vor Gericht! Grund: Die Bank führt trotz BGH-Urteil erneut Negativzinsen für bestimmte Kunden ein. Betroffen sind Kontoinhaber mit Guthaben über 50.000 Euro, die 0,5 Prozent Strafzinsen zahlen sollen.

Nun plant die Verbraucherzentrale eine Sammelklage, um Gerechtigkeit zu schaffen.

Commerzbank ignoriert BGH-Urteil

Die Verbraucherzentrale Sachsen will gegen die Commerzbank vorgehen – mit einer Sammelklage gegen die erneute Einführung von Negativzinsen. Im Mai 2025 hatte die Bank Strafzinsen für Guthaben oberhalb von 50.000 Euro eingeführt, obwohl dies durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zuvor für unzulässig erklärt wurde.

++ Auch spannend für dich: Warnung an App-Nutzer der Volksbank und Commerzbank – Fehler könnte teure Folgen haben ++

Die Verbraucherzentrale wirft der Commerzbank vor, dieses Urteil zu missachten und Gebühren unfair sowie ohne transparente Änderungen der AGB einzuführen. Kunden mit mehr als 50.000 Euro auf ihren Konten müssen 0,5 Prozent Negativzinsen pro Jahr zahlen – basierend auf dem monatlichen Durchschnitt ihres Guthabens. Negative Salden bleiben dabei unberücksichtigt, was Verbraucherschützer als unfair und intransparent kritisieren.

Sammelklage gegen die Commerzbank geplant

Der BGH hatte klar entschieden: Strafzinsen auf Kontoguthaben dürfen nur eingeführt werden, wenn die Kunden eindeutig zustimmen. Die Commerzbank scheint dieses Urteil zu ignorieren, was nun rechtliche Konsequenzen haben könnte. Die Verbraucherzentrale sieht einen klaren Verstoß und will betroffene Kunden unterstützen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kunden, die unter den neuen Negativzinsen leiden, können sich an der geplanten Sammelklage beteiligen. Dafür müssen mindestens 50 Verbraucher mitziehen. Ziel der Klage ist die Rückzahlung unrechtmäßig eingezogener Gelder. Die Verbraucherzentrale Sachsen steht bereit, Beratung anzubieten und Hilfe beim Einreichen der Unterlagen zu leisten.

Mehr News:

Die Commerzbank gerät durch die Sammelklage zunehmend unter Beschuss. Verbraucherschützer fordern Konsequenzen für die Bank, die das Vertrauen ihrer Kunden aufs Spiel setzt. Um Betroffenen zu helfen, will die Verbraucherzentrale klare Zeichen setzen und die Rechtmäßigkeit der Gebühren erneut prüfen lassen.