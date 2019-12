Coca Cola präsentiert neue Sorte: Geschmacksrichtung klingt abstrus

Im Getränkeregal gibt es jetzt was Neues von Coca Cola. Die Sorte „Zimt ohne Zucker“ ist ab jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Wenn du die neue Sorte probieren willst, darfst du dir allerdings nicht allzu viel Zeit lassen. Die „Zimt ohne Zucker“-Coca Cola gibt es nämlich nur in der Limited Edition während der Wintersaison.

Coca Cola mit neuer Sorte: Zimt-Geschmack im neuen Gewand

Die neue Sorte ist ab sofort in der 0,5-Liter, 1,25-Liter und der 1,50-Liter-Flasche mit dem Weihnachtsmannaufdruck zu haben. Auch die normale Cola und die Zero- und Light-Variante erscheinen zur Weihnachtszeit in neuem winterlichen Gewand.

Zwei, die sich mögen: Weihnachten und Zimt. Bei #CocaCola wird es dieses Jahr zimtlich weihnachtlich.

Im letzten Jahr war sie bereits in Großbritannien und in der Schweiz erhältlich.

Neue Coca Cola-Sorte spaltet die Gemüter

Die Zimt-Cola gibt es nur in der Zero-Version, also ohne Zucker. Und genau das passt vielen Cola-Fans nicht in dem Kram.

Bei Twitter häufen sich die Beschwerden, dass es das Getränk nicht in der zuckerhaltigen Version gibt. „Ich habe schon probiert – aber schmeckt leider nicht weil ohne Zucker“, heißt es da häufig.

Die neue Coca Cola soll nach Zimt schmecken. Foto: imago images / Panthermedia

Bei allen anderen Limo-Trinkern scheidet die neue Cola-Sorte die Gemüter. Einige sind begeistert von der neuen Sorte, andere finden die Idee mit dem Zimt eher fragwürdig:

Bringt mal lieber die gute Vanilla Coke zurück anstatt den Quatsch

Wie pervers. Also das mit Zimt würde ich echt mal probieren aber nicht als Zero

Nur für den Fall, dass Ihr Euch gefragt habt, ob Cola mit Zimt schmeckt: AUF JEDEN FALL! Ich bin selbst überrascht.

Da denkt man, dass man schon alles getrunken hat und wird im Supermarkt vom einer Zimt-Cola überrascht

Schmeckt weniger scheiße als man vermuten könnte.

So langsam schmeckt die Zimt Coca-Cola. Echt perfekt nach dem deftigen Essen von vorhin

Willst du dir selbst ein Urteil über die neue Sorte bilden? Du kannst sie in jedem gut sortierten Super- oder Getränkemarkt kaufen. (vh)