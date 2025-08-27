Preis-Explosion bei Coca Cola? Kunden bei Rewe, Kaufland & Co. zittern

Im Schnitt trinkt jeder Deutsche mehr als 9o Liter Cola oder ähnliche Softdrinks im Jahr. Die süße braune Brause – egal ob klassisch, light, zero oder andere Varianten – gehört zu den beliebtesten Erfrischungsgetränken überhaupt.

Entsprechend groß dürfte das Zittern bei vielen Kunden von Rewe, Kaufland & Co. nun bei dieser Meldung sein: In Deutschland sollen die Preise für Coca Cola steigen! Doch für Verbraucher lohnt es sich, bei dieser Nachricht ganz genau hinzuschauen…

Wird Coca Cola jetzt teurer?

John Galvin, Deutschlandchef des Getränkeabfüllunternehmens Coca Cola Europacific Partners (CCEP), fand gegenüber der Funke Mediengruppe deutliche Worte: „Auch in diesem Jahr wird es im September wieder Preiserhöhungen geben, die sich an der Inflationsentwicklung orientieren werden.

„Die Energiekosten sind höher und auch die Personalkosten steigen“, erklärt Galvin die Maßnahme. Da mache es auch keinen Unterschied, dass die Zuckerpreise aktuell sinken würden.

Mehr News:

Von Änderungen im einstelligen Prozentbereich spricht CCEP. Doch dabei geht es erstmal nicht um die Verbraucher – sondern um die Händler selbst. Coca Cola macht es zunächst einmal teurer für Kaufland, Rewe & Co., die Getränke fürs eigene Sortiment einzukaufen.

Und das gilt nicht nur für Coca Cola – denn CCEP vertreibt in Deutschland auch bekannte Getränkemarken wie Fuze Tea, Schweppes oder das Mineralwasser Apollinaris.

Was kommt auf Verbraucher zu?

Ob die Supermärkte diese gestiegenen Kosten dann auch an der Kasse an die Kunden weitergeben, ist ihnen laut „Bild.de“ selbst überlassen. Doch für Kunden bedeutet das eine gewisse Unsicherheit: Sie müssen darauf vertrauen, dass der Händler ihres Vertrauens die steigenden Einkaufspreise für Coca Cola & Co. irgendwie anders abfedern kann – sonst wird das prickelnde, braune Gold auch für sie teurer.