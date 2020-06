Coca-Cola bricht mit Uralt-Tradition und bringt diese Neuheit an den Start! Aber nicht jeder hat was davon

Was plant Coca-Cola jetzt schon wieder?

Das süße Erfrischungsgetränk ist wohl den meisten Menschen bekannt. Neben Coca-Cola führt das Unternehmen noch weitere Getränkemarken. Dabei bewies der Getränkehersteller in den letzten 126 Jahren ein besonderes Gespür für Trends. Doch jetzt geht die Marke noch einen Schritt weiter!

Coca-Cola plant Revolution!

Coco-Cola entwickelt sich stetig weiter: Neue Rezepturen und ein trendiges Verpackungsdesign sind dem Unternehmen wichtig. Von dem beliebten Erfrischungsgetränk gibt es inzwischen zahlreiche Sorten, wie Cola-Zero, Cola Cherry oder Cola Vanilla.

Zum Unternehmen gehören auch weitere erfolgreiche Getränke-Marken, wie Fanta, Sprite und ViO. Alles Erfrischungsgetränke für die ganze Familie. Das wird sich jedoch in Zukunft ändern...

Diese Marken gehören auch zu Coca-Cola:

Fanta

Sprite

Mezzo Mix

Lift Apfelschorle

ViO

fuzetea

Honest Bio

Powerade

Coca-Cola bringt Hype-Getränk auf den Markt

Laut „Mirror“ tüftelt das Unternehmen an seiner ersten Alkoholmarke und soll dafür bereits den Namen „EH Canning Co.“ eintragen lassen haben. Coca-Cola bricht also nach 126 Jahren mit seiner Tradition und bringt sein erstes alkoholisches Getränk auf den Markt. Also eine Getränk nur für Erwachsene!

Dabei soll es sich um das gehypte „Hard Seltzer“ handeln, ein alkoholisches Sprudelwasser mit Fruchtgeschmack. Wie zahlreiche Medien berichten, ist das Getränk vor allem in den USA beliebt. Es ist zwischen Bier und Wein einzuordnen, stellt jedoch eine Kategorie für sich dar.

Neues Milliardengeschäft

Das kohlensäurehaltige und kalorienarme Gesöff ist in den USA bereits zum Milliardengeschäft geworden, wie die „Welt“ berichtet. Das Unternehmen „White Claw“ ist dort derzeit der erfolgreichste Produzent mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Also ein lohnenswerter neuer Markt.

Hard Seltzer: Das Hype-Getränk in den USA. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Press

In Deutschland blieb der große Hype um Hard Seltzer bisher noch aus. Wann Coca-Cola das neue Getränk auf den Markt bringen will, ist noch unbekannt. (mia)