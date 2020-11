Berlin: Clan-Gewalt? Schüsse auf offener Straße – 29-Jähriger schwer verletzt

Berlin gilt als die Hochburg der Clans. Schwere Straftaten gehen auf die Kappe der Großfamilien, rivalisierende Clans bekämpfen sich auf offener Straße. Jetzt ist ein Mann in Kreuzberg niedergeschossen worden.

Droht damit eine Eskalation in der deutschen Hauptstadt?

Clans: Mann auf offener Straße niedergeschossen

Am Freitagabend gegen 21.40 Uhr hielt sich ein 29-Jähriger mit mehreren Personen vor einem Geschäft in der Mittenwalder Straße Ecke Fürbringer Straße in Berlin auf. Plötzlich näherten sich mehrere unbekannte Personen und feuerten Schüsse auf den Mann ab. Der 29-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag in einer Polizeimeldung mitteilte.

Die Täter flüchteten daraufhin mit einem in der Nähe stehenden Fahrzeug. In der Johanniter Straße in Kreuzberg beobachteten Zeugen wenig später das Abstellen des Fluchtwagens. Die Angreifer setzten ihre Flucht schließlich zu Fuß fort.

Die alarmierte Polizei stellte das Fluchtfahrzeug daraufhin sicher. Die Flüchtigen entkamen, allerdings unerkannt. Währenddessen wurde der schwer verletzte 29-Jährige in einem Krankenhaus notoperiert. Er wird intensivmedizinisch betreut, befindet sich aber nicht in akuter Lebensgefahr.

------------------------------------

Woher kommen die Clans?

Wenn die Rede von kriminellen Araber-Clans ist, sind meist Mitglieder von Großfamilien mit türkisch-arabischen Wurzeln gemeint. In Deutschland gehören nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) rund 200.000 Menschen zu solchen Großfamilien

Die meisten von ihnen sind nicht kriminell. Manche aber haben sich zu mafiösen Gruppierungen zusammengeschlossen, nutzen familiäre Strukturen für kriminelle Geschäfte

Sie leben häufig in einer abgeschotteten Parallelwelt, erkennen staatliche Strukturen nicht an. Straftaten werden zu internen Problemen erklärt, die innerhalb der Familien von sogenannten Friedensrichtern geregelt werden

Viele haben eine türkische (15 Prozent) oder libanesische (31 Prozent) Staatsangehörigkeit, 36 Prozent haben eine deutsche Staatsangehörigkeit, fünf Prozent sind staatenlos

Ausweisungen von Intensivtätern sind entsprechend schwierig

------------------------------------

Polizei prüft Zusammenhang zu Clans

Die Mordkommission der Polizei untersucht nun, inwiefern ein Streit zwischen einzelnen Mitgliedern arabischstämmiger Großfamilien der Grund für den gefährlichen Angriff war. Hinweise auf einen rassistischen Hintergrund gibt es aktuell nicht. Die Ermittlungen zu den geflüchteten Männern dauern an.

------------------------------------

------------------------------------

Ob die Bluttat damit tatsächlich auf verfeindete Clans zurückzuführen ist, bleibt abzuwarten. (nk)