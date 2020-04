Wegen einer Beerdigung im Clan-Milieu kamen in Berlin am Montag rund 150 Menschen zusammen - trotz Corona.

Clans: Beerdigung in Berlin – plötzlich rastet ein Clan-Mitglied aus

Berlin. Es war sicher eine Situation, die wie kaum eine andere in den vergangenen Tagen das Fingerspitzengefühl der Polizei in Berlin erforderte. Die Mutter des Remmo-Clan-Anführers Issa R. ist verstorben und wurde am Montag im Stadtteil Schönefeld beerdigt.

Hunderte wollten der Beerdigung beiwohnen. Die wegen des Coronavirus geltenenden Infektionsschutzbedingungen zu beachten und den Mitgliedern der Clan-Großfamilie trotzdem das Trauern ermöglichen – es war keine einfache Aufgabe. Wie ein Bericht der „Bild“ zeigt, verlief es trotzdem weitgehend ruhig. Ein Besucher der Beerdigung sorgte jedoch für ein getrübtes Bild.

Clans: Mutter von Clan-Führer in Berlin beerdigt

Der Andrang zur Beerdigung der Mutter des Anführers des Clans Remmo war groß: Etwa 150 Personen wollten auf dem Friedhof der Mutter von Issa R. gedenken und Abschied nehmen. Sie war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in einem Krankenhaus im Berliner Stadtteil Kreuzberg verstorben.

In Berlin ist die Gruppengröße bei Trauerfeiern jedoch auf maximal 20 Personen begrenzt. Für die Trauernden war der Besuch des Grabs am Montag mitunter mit langen Wartezeiten verknüpft. Die Polizei überprüfte mithilfe von Listen, welche Personen als Nächstes zum Grab vorgelassen werden. Wer zum Grab wollte, musste sich ausweisen, wer nicht auf der Liste stand, nach Hause gehen.

Um kurz vor 11 Uhr am Montagmorgen wurde dann die erste Personengruppe zum Grab an der Sehitlik Moschee am Columbiadamm vorgelassen. Auch auf dem Friedhof selbst war die Polizei präsent. Beamte mit Hunden patrouillierten.

Trauergast rastet aus

Ein Polizeisprecher bezeichnet die Situation als eine „Gradwanderung zwischen Pietät und maximaler Teilnehmerzahl“.

Die allermeisten Teilnehmer verhielten sich dabei ruhig, viele von ihnen trugen einen Mundschutz. Lediglich ein Besucher der Beerdigung rastete aus. Gegen ihn sei laut „Bild“ eine Strafanzeige gestellt worden. Er hatte vor dem Friedhof im Stadtteil Schöneberg eine Journalistin und einen Journalisten bespuckt. (dav)