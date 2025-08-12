Nicht zum ersten Mal! Diese beliebte Schmuck-Kette beantragt wieder Insolvenz

Die Schmuck-Kette Claire’s hat zum zweiten Mal innerhalb von sechs Jahren Insolvenz angemeldet. Als Grund nennt das Unternehmen sinkende Kundenzahlen. Besonders die 22 deutschen Filialen stehen nun auf der Kippe. Beschäftigte und Kunden blicken unsicheren Zeiten entgegen. Noch ist unklar, ob Standorte geschlossen werden müssen.

Hohe Schulden trotz Milliardenumsatz

Die betroffenen Claire’s-Filialen befinden sich in Städten wie Berlin, Köln, München und Dresden. Auch kleinere Städte wie Trier, Koblenz und Wolfsburg könnten betroffen sein. Wie das Unternehmen auf die Pleite reagieren wird, ist offen. Nach der ersten Insolvenz 2018 hatte Claire’s viele unrentable Standorte aufgegeben.

Claire’s gibt an, Schulden in Höhe von bis zu zehn Milliarden Dollar zu haben – bei Einnahmen von 1,4 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Gleichzeitig bleiben die Läden vielerorts leer. Das manager magazin berichtet von „nachlassender Nachfrage“ als Hauptursache für die erneute Insolvenz. Weltweit warten Gläubiger auf ihr Geld.

Große Unsicherheit an deutschen Claire’s-Standorten

Für die Beschäftigten beginnen nun bange Wochen. Noch lässt unklar, wie Claire’s auf die zweite Pleite reagieren wird, ob es weitere Filialschließungen geben wird. Klar ist: Das Unternehmen betreibt weltweit 2.750 Geschäfte. Ob die 22 deutschen Filialen eine Zukunft haben, ist trotz des zuletzt hohen Umsatzes völlig ungewiss.

