Entführungsprozess um Christina Block: Sie hat ein neues Anwalts-Team!

Nach dem dritten Prozesstag trennte sich die Steakhaus-Erbin Christina Block von ihrem bisherigen Anwalt Otmar Kury. Die Zusammenarbeit scheiterte an zwischenmenschlichen Differenzen. Block betont: „Mir ist daran gelegen, als der Mensch gesehen und gehört zu werden, der ich tatsächlich bin.“

Wechsel nach Trennung von Otmar Kury

Christina Block setzt ab sofort auf die Düsseldorfer Kanzlei Plan-A. Anwalt Ingo Bott übernimmt die Verteidigung komplett. Bott startete als zweiter Anwalt, übernimmt nun jedoch vollständig.

+++ Irre Wende im Entführungsprozess! Hat Christina Block ihren Anwalt gekündigt? +++

Unterstützung erhält er von Kollegin Paula Wlodarek, die sich bereits intensiv in den Entführungsfall eingearbeitet hat. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen ergänzen das neue Team um die Angeklagte.

+++ Christina Block im Gerichts-Prozess um Kindesentführung den Tränen nah: „Ich liebe sie!“ +++

Offene Befragung am Freitag angekündigt

Am Freitag (15. August) wird sich Block den Fragen der Richterin offen stellen. „Natürlich beantwortet Frau Block dabei alle Fragen zu den Ereignissen aus der Silvesternacht 2023/2024“, erklärt Bott, wie „Focus“ berichtet. Ebenso sollen die Vorgänge um die mutmaßliche Kindesentziehung durch den Vater Stephan Hensel beleuchtet werden.

Mehr News:

Block und sechs weiteren Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zwei ihrer Kinder in der Silvesternacht 2023/24 gewaltsam aus Dänemark entführt zu haben. Nach einem Aufenthalt am Wochenende beim Vater und Ex-Mann Stephan Hensel kehrten die Kinder nicht mehr zur Mutter zurück.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.