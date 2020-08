Christian Drosten: Virologe sorgt für Überraschung! „Für mich war es einfach ein Wunsch...“

Seit über zwei Monaten ist der NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ mit Virologe Christian Drosten in der Sommerpause.

Doch am 1. September kehrt die preisgekrönte Sendung mit Christian Drosten zurück. In den neuen Ausgaben gibt es dabei eine Überraschung für die Hörer.

Christian Drosten: Neue Stimme im NDR-Podcast

Denn Drosten wird nicht mehr in jeder Folge des Podcasts zu hören sein. Nur in jeder zweiten Woche stellt er sich am Mikrofon den Fragen von NDR-Info-Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig. In den Wochen dazwischen übernimmt ein Neuzugang im „Coronavirus-Update“-Team.

Wechseln sich wöchtenlich im NDR-„Coronavirus-Update“ ab: Die Virologen Sandra Ciesek (l.) und Christian Drosten (r.). Foto: dpa

Dabei handelt es sich um die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek. Die 42-Jährige arbeitet an Medikamenten gegen Covid-19: „Da ich mehrere Jahre als Internistin gearbeitet habe, kenne ich auch die praktischen Fragen der klinischen Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, eine Brücke zwischen diesen beiden Fachgebieten zu schlagen und so für die Hörer einen Beitrag zum besseren Verständnis rund um Sars-CoV-2 zu leisten.“

Drostens Arbeit soll nicht unter dem Podcast leiden

Als Begründung für seine neuen Arbeitszeiten gibt Drosten an, dass er die Belastung seiner beruflichen Arbeit durch den Podcast verringern wollte: „Für mich war es einfach ein Wunsch, das in geringerer Frequenz zu machen. Es ist aber auch gut für den Podcast, wenn ein zusätzlicher Aspekt dabei ist.“

Das ist Christian Drosten:

Sein voller Name lautet: Christian Heinrich Maria Drosten

Er wurde am 12. Juni 1972 in Lingen im Emsland geboren

Seit 2017 ist er Direktor der Charité in Berlin

Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind neuauftretende Viren

Der breiten Öffentlichkeit wurde er mit seinen Auftritten im Zuge der Covid-19-Pandemie bekannt

Und weiter: „Sandra Ciesek ist auch in ihrer Wissenschaft anders aufgestellt als ich. Sie arbeitet stärker in Richtung klinischer Beobachtung, virologischer Studien, während ich ein Grundlagenforscher bin.“

Am 8. September wird die Professorin für Medizinische Virologie der Frankfurter Goethe-Universität erstmals im Podcast von NDR Info zu hören sein. (at, mit dpa)