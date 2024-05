Chinesisches Horoskop wird sich bald erfüllen – auf diese Sternzeichen wartet die große Wende

Für einige Sternzeichen steht im Mai eine große Wende in ihrem Leben an. Die Energie der Schlange bringt dann Vorteile in Sachen Kreativität, Ausdauer und Geschick. Doch ist die Schlange auch dafür bekannt, Veränderungen einzuleiten. Laut chinesischem Horoskop bekommen einige Sternzeichen jetzt einen regelrechten Energieschub.

Es ist das Jahr des Holzdrachens, der sowieso schon dabei hilft, lang gehegte Träume zu verwirklichen. In Kombination mit der Schlange ist dafür im Mai 2024 die perfekte Gelegenheit. Ob Veränderungen im Berufsleben oder im Privatleben – laut Horoskop ist jetzt die Zeit, sie anzustoßen.

Chinesisches Horoskop verspricht Veränderungen

Die Kraft der Schlange regt auch zur persönlichen Weiterentwicklung an, zum Nachdenken und sorgt für intensivere Emotionen. Kein Wunder, dass vor allem das Sternzeichen Schlange davon profitiert. Sie sollten ihre Energie jetzt auf ihr Inneres richten und sich fragen, ob nicht jetzt der richtige Zeitpunkt für ein paar lebensverändernde Entscheidungen wäre.

So funktioniert das chinesische Sternzeichensystem:

Es gibt zwölf Sternzeichen beziehungsweise Tiere.

Dein Geburtsjahr entscheidet darüber, zu welchem Sternzeichen du gehört.

Zum Sternzeichen Schlange gehören die Jahrgänge 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 und 2013.

Aber auch Drachen-Geborene sind aufgrund des Holzdrachen-Jahres zusätzlich angespornt. Doch solltest du die gewonnene Energie nicht überall reinstecken, sondern dir genau überlegen, wo es sich lohnt zu investieren. Somit kannst du dich beruflich als auch persönlich und innerhalb deiner Beziehungen weiterentwickeln.

Horoskop: Auch dieses Sternzeichen spürt die Schlangen-Energie

Und auch der Tiger fühlt die Energie der Schlange in sich. Aktivität und Ambitionen treiben ihn an, seine Träume zu verwirklichen. Jetzt kannst du langfristige Ziele erreichen und spürst dabei die Unterstützung deiner Liebsten. Und für Singles steht ein Liebesabenteuer an. Freue dich auf neue Begegnungen und spannende Überraschungen.