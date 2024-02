Chinesisches Horoskop: Dieses Sternzeichen wagt jetzt das Undenkbare

In China gibt es einen alten Horoskop-Kalender, der etwas anders funktioniert als der, an dem sich die meisten Leute in Europa orientieren, wenn es um Sternzeichen geht. Dieser chinesische Kalender hat zwölf Tierkreiszeichen, die nicht alle paar Wochen, sondern nur einmal im Jahr wechseln: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Jedes Jahr gehört also zu einem dieser Tiere.

+++ Chinesisches Horoskop: Dieses Sternzeichen zieht Aufmerksamkeit auf sich +++

Außerdem gibt es noch fünf Elemente, die nacheinander kommen: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jedes Element bringt seine eigene Kraft für jeweils zwei Jahre mit. Und weil es zwölf Tiere und fünf Elemente gibt, wiederholt sich alles genau nach 60 Jahren.

Chinesisches Horoskop: Mehr Mut und neue Abenteuer

Am 10. Februar 2024 fängt nach diesem Kalender das Jahr des Holz-Drachens an. Die Menschen, die im Jahr des Hundes geboren sind (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) erleben dann eine spannende Zeit. Hunde sind in diesem Kalender für ihre Treue und ihre Zuverlässigkeit bekannt, und im Jahr des Holz-Drachens werden sie erfahren, dass sie mehr Mut haben als sonst und neue Abenteuer erleben wollen.

+++ Chinesisches Horoskop: Diesem Sternzeichen drohen Herausforderungen – Ruhe bewahren! +++

Das Horoskop für das Jahr des Holz-Drachens besagt, dass Hunde ganz neue Erfahrungen machen können, weil sie etwas wagen, was für sie vorher undenkbar gewesen wäre. Sie verlassen ihre gewohnten Wege und entdecken, was sie wirklich wollen. Das Horoskop ermutigt Hunde, sich auf ihre innere Stimme zu verlassen und darauf zu achten, was sie wirklich glücklich macht.

Sternzeichen Hund: Pass gut auf dich auf!

Hunde sollten im Jahr des Holz-Drachens auch auf sich aufpassen und gut für ihre Gesundheit sorgen. Ein paar kleine Veränderungen im Alltag, wie genug Schlaf, viel Wasser trinken und gesundes Essen mit viel Obst und Gemüse, können schon dabei helfen, fit und munter zu bleiben.

Mehr Themen:

Das Horoskop sagt den Hunden ein Jahr voller Chancen voraus, wenn sie bereit sind, mutig und neugierig zu sein. Sie können viel Neues lernen und vielleicht sogar ihre Träume verwirklichen. Aber das Wichtigste ist, dass sie auch auf sich selbst achten und sich nicht zu viel vornehmen. Wenn die Hunde alles gut planen und sich Zeit für sich selbst nehmen, dann könnte das Jahr des Holz-Drachens für sie ein ganz tolles Jahr werden.