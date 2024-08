Chinesisches Horoskop: Bitter! Diese Sternzeichen haben es jetzt besonders schwer

Das Chinesische Horoskop steht dieses Jahr im Zeichen des Holz-Drachen, und besonders im August sind dessen Auswirkungen verstärkt. Der Holz-Drache kann zwar vielen Sternzeichen Kraft und Motivation geben, jedoch sind nicht alle positiv davon beeinflusst. Manche Sternzeichen sollten insbesondere im August vorsichtig sein.

Drei Sternzeichen sind jedoch im August von dem Chinesischen Horoskop positiv beeinflusst. Der Holz-Drache beeinflusst Personen, die im Tierkreiszeichen Affe, Hahn und Ratte geboren wurden, besonders positiv, und alle drei Sternzeichen sollten die Möglichkeiten nutzen, die ihnen im August geboten werden.

Chinesisches Horoskop: Affe, Hahn und Ratte sollten die Möglichkeiten nutzen

Diese drei Sternzeichen erleben laut chinesischen Horoskop im August einen Schub an Kreativität, Mut und Entschlossenheit. Wie „taff“ erklärt, ist es für diese Sternzeichen jetzt an der Zeit, neue Projekte zu beginnen und langersehnte persönliche Ziele zu erreichen. Der August ist für die Sternzeichen Affe, Hahn und Ratte die beste Möglichkeit, Fortschritte im Beruf und in der Liebe anzustreben. Die drei Zeichen sollten den Moment besser nutzen.

Jedoch meint das Chinesische Horoskop es im August nicht mit allen Tierkreiszeichen so gut wie mit diesen drein. Die Sternzeichen Ochse, Schlange und Hund sollten diesen Monat aufmerksam sein, denn der Holz-Drache kann einen negativen Einfluss auf sie haben.

Laut Chinesischen Horoskop reagieren diese drei Sternzeichen im August sehr empfindlich, wenn ihnen Missgeschicke passieren oder sie mit Herausforderungen konfrontiert werden. Insbesondere der Ochse sollte auf Missgeschicke mit Geduld reagieren, um mögliche negative Folgen zu vermeiden.

Große Gefahr für den Drachen

Besonders gefährdet sind jedoch Personen, die im Zeichen des Drachens geboren sind, obwohl das Chinesische Horoskop sich momentan selbst im Zeichen des Holz-Drachen befindet. Zum Sternzeichen des Drachen gehören so unter anderem die folgenden Jahrgänge: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 und 2012.

Das Sternzeichen Drache ist im August besonders negativ beeinflusst. Laut dem chinesischen Horoskop müssen Personen, die diesem Tierkreiszeichen angehören, in allen Lebensbereichen verstärkt aufpassen, wie „taff“ berichtet. Es wird also geraten, sowohl im Beruf, der Liebe, als auch der Gesundheit achtsamer als gewöhnlich zu sein.