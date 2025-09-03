XXL-Störung bei ChatGPT! Tausende OpenAI-Nutzer weltweit klagen über Probleme

Für Tausende Nutzer des KI-Systems ChatGPT geht weltweit am Mittwochmorgen (3. September) nichts! Wie ausländische Medien übereinstimmend berichten, ist der OpenAI-Dienst derzeit down.

Auch für deutsche Nutzer ist der OpenAI-Chatbot derzeit nicht nutzbar, wie ein Test dieser Redaktion zeigte. Auf „Allestörungen.de“ haben mit Stand von Mittwochmorgen (10.30 Uhr) fast 900 deutsche ChatGPT-Nutzer Probleme gemeldet. Was dahinter steckt und wann die Störung behoben sein wird, ist derzeit noch unklar.

ChatGPT down – Hunderte Nutzer verzweifeln

Nutzer berichten von Problemen, sowohl mit der Webseite als auch mit der mobilen App. Stellt man der KI eine Frage, erhält man keine Antwort. Viele Nutzer berichten bereits seit Dienstagabend (2. September) von Problemen. Zwischen 22.00 und 23.00 Uhr hatten sich bereits Hunderte gemeldet.

Doch der Ausfall am Mittwochmorgen scheint gravierender zu sein. In den Sozialen Medien stapeln sich schon die Meldungen verzweifelter Nutzer. „Ich bin so traurig. Mein Arbeitskollege ist down“, teilt eine X-Userin das leere Antwortfeld von ChatGPT. „ChatGPT ghostet uns alle gleichzeitig“, nimmt es ein anderer mit Humor. „Die meisten Unternehmen sind schon im Panik-Modus“, teilt der nächste aus.

Noch kein Statement von OpenAI

Noch gibt es kein offizielles Statement seitens OpenAI bezüglich der Störung. Währenddessen geht die Anzahl der Nutzerberichte etwas runter und liegt gegen 11 Uhr schon bei knapp unter 500. Womöglich ist das Schlimmste schon vorbei.

Wir berichten an dieser Stelle über alle weiteren Updates bezüglich der ChatGPT-Störung und halten euch auf dem Laufenden, bis diese behoben ist.