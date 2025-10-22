ChatGPT macht es offiziell – Konkurrent Google schaut ganz genau hin

Der Entwickler des KI-basierten Chatbots ChatGPT, OpenAI, hat einen eigenen Browser namens „Atlas“ auf den Markt gebracht. Das Unternehmen will damit etablierte Konkurrenten wie Google Chrome herausfordern.

Das Besondere: Ohne Adressleiste setzt Atlas voll auf die ChatGPT-Technologie und soll Nutzern ein völlig neues Surf-Erlebnis bieten. Seit Dienstag (21. Oktober) ist der Browser für Apple’s MacOS verfügbar.

ChatGPT im Browser – Google im Fokus

OpenAI möchte mit Atlas seine führende Rolle im Bereich künstlicher Intelligenz weiter ausbauen und gleichzeitig neue Einnahmequellen schaffen. Highlight des Browsers ist der kostenpflichtige Agent-Modus. Dieser nutzt ChatGPT, um eigenständig Suchanfragen auszuführen und Browsing-Kontexte zu analysieren. Die Funktion steht jedoch nur Bezahlkunden des Chatbots zur Verfügung.

Bereits jetzt erfreut sich ChatGPT großer Beliebtheit. Ende Oktober zählte OpenAI 800 Millionen wöchentliche Nutzer. Im Februar waren es noch 400 Millionen. „Ich glaube, dass frühe Anwender die Reifen am neuen OpenAI-Browser austesten werden“, erklärte Pat Moorhead, CEO von Moor Insights & Strategy. Er glaubt jedoch nicht an eine ernsthafte Bedrohung für Platzhirsche wie Google Chrome oder Microsoft Edge.

Kann ChatGPT Google die Show stehlen?

Google muss dennoch um seine Vormachtstellung bangen, nicht nur im Browser- sondern auch im AI-Bereich. Zwar nutzt der Such-Gigant seit letztem Jahr KI-generierte Antworten in seiner Suchmaschine, doch immer mehr Nutzer setzen auf große Sprachmodelle wie ChatGPT. Laut der Forschungsfirma Datos stiegen deren Anteil an Desktop-Suchen seit Juli auf 5,99 Prozent – mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Doch damit nicht genug: OpenAI hat begonnen, seine KI-Dienste im E-Commerce zu integrieren. Kooperationen mit Plattformen wie Etsy und Shopify sowie Buchungsdiensten wie Expedia und Booking.com sollen mehr Nutzer auf die eigenen Produkte aufmerksam machen, wie BBC berichtet. Es bleibt also spannend, ob Atlas und ChatGPT Google oder Microsoft langfristig Marktanteile abnehmen können.