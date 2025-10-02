Explosion auf Campingplatz – für eine Person kommt jede Hilfe zu spät

Auf einem Campingplatz in Hessen kam es zu einer schrecklichen Explosion. Am späten Mittwochabend (1. Oktober) gab es gegen 23.30 Uhr plötzlich einen lauten Knall auf dem Natur-Campingplatz in Heimertshausen im mittelhessischen Vogelsbergkreis. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, doch die Flammen schlugen aus einem Wohnwagen und das Feuer griff schnell auf zwei weitere Wohnwagen über. In den Trümmern eines Campers wurde eine tote Person entdeckt – für ihn oder sie kam jede Hilfe zu spät.

Ein Toter nach Campingplatz-Explosion

Nach derzeitigen Erkenntnissen entdeckte ein Jäger, der sich in der Nähe des Campingplatzes auf einem Hochsitz aufhielt, gegen 23.45 Uhr die Verpuffung und alarmierte die Feuerwehr.

Bei der Brandbekämpfung hatten die Einsatzkräfte offenbar Probleme zur Brandstelle zu gelangen, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber der „Osthessen-Zeitung“ mitteilte. Zudem hätten die Einsatzkräfte aufpassen müssen, dass sie sich nicht selbst in Gefahr bringen, denn wie der Stadtbrandinspektor Sascha Schmidt der Feuerwehr Kirtorf auf Nachfrage von „Osthessen-News“ erklärte, befanden sich in einem Camper noch Gasflaschen.

Hessen, Kirtorf-Heimertshausen: Ein ausgebrannter Wohnwagen ist hinter einem beschädigten Auto zu sehen. Nach einem Wohnwagenbrand auf einem Campingplatz im mittelhessischen Vogelsbergkreis ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Foto: KEC/Fuldamedia/dpa

Außerdem war ihr ganzer Einfallsreichtum gefragt, denn die Wasserversorgung auf dem Campingplatz in Hessen reichte nicht aus. Somit griffen sie auf das nahegelegene Freibad zurück, um die Flammen in den Griff zu bekommen.

Identität und Brandursache noch unklar

Nähere Angaben zur Identität der verstorbenen Person liegen noch nicht vor – auch nicht zum Geschlecht. Eine Obduktion soll Klarheit bringen. Weitere Personen seien nach aktuellem Stand zum Glück nicht verletzt worden.

Ein Wohnwagen wurde bei dem Brand völlig zerstört, ein anderer Wohnwagen sowie ein Vorzelt wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich Einschätzungen zufolge auf 70.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache liegen bei der Staatsanwaltschaft Gießen und der Alsfelder Kriminalpolizei.