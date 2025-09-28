Vor neuer Führerschein-Pflicht herrscht für Camping-Urlauber Gewissheit

Deutschland und Camping – das gehört einfach zusammen. Seit Jahrzehnte packen deutsche Urlauber ihre Wohnmobile voll und reisen durch die Republik oder gar durch Europa. Deutschland ist für die Camping-Branche von großer Bedeutung – für die Produzenten, aber auch für Kunden und Urlauber.

Ein großes Thema innerhalb der Camper-Community ist und bleibt der Führerschein für Wohnmobile und Co. Denn junge Menschen, die mit dem Camping aufwachsen, wollen schließlich irgendwann auch selbst das jeweilige Gefährt fahren. Nun gibt es eine gute Neuigkeit.

Gute Nachricht für alle Camping-Fans

Die geplante Führerscheinreform ist schon seit Wochen in aller Munde. Zuletzt hat die EU über Änderungen diskutiert und abgestimmt. Dabei ist man auf ein Ergebnis gestoßen, dass in der Camping-Familie für Freude sorgen wird: Die EU-Führerscheinreform ermöglicht ab 2028 das Fahren schwererer Reisemobile mit PKW-Führerschein.

Ab 2028 kann also ein Wohnmobil bis 4,25 Tonnen mit einem „normalen“ B-Führerschein, den die allermeisten besitzen dürften, gefahren werden. Ein LKW-Führerschein ist dann nicht mehr vonnöten. Bisher dürfte dies den ein oder anderen noch abgehalten haben, sich ein Wohnmobil zuzulegen. Schließlich ist ein solcher Führerschein bekanntlich nicht gerade billig.

Die neue Regelung könnte besonders jungen Käufern und Familien den Einstieg erleichtern und sieht ein spezielles Training oder eine Prüfung – je nach Umsetzung durch die Mitgliedstaaten – vor.

Neue Impulse dank Führerscheinreform

Diese Änderung bringt zusätzlichen Schwung in Branche – schließlich gingen die Zahlen der Neuzulassungen von Wohnmobilen zuletzt zurück. Die Führerscheinreform sorgt nun für neue Impulse, die vor allem die Hersteller dankend annehmen. Denn schon jetzt bauen viele Wohnmobilbauer die Gefährte so, dass sie unter der 4,25-Tonnen-Marke liegen. Somit wird das jeweilige Modell deutlich interessanter – auch für Einsteiger.

Der Trend geht weiterhin zum flexiblen Reisen. Besitzt man ein Wohnmobil, ist auch ein kurzer Wohnendtrip an die Küste mal eher drin. Und im Sommer kann man auf eigene Faust planen, erkunden und neue Gegenden genießen. Camping bleibt ein Ding – mit der geplanten Führerscheinreform wohl noch mehr als ohnehin schon.