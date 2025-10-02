Üble Krise! Camping-Urlauber erreicht die unerwartete Nachricht

Volle Campingplätze, ausgebuchte Stellflächen, Rekordzahlen bei Übernachtungen – Camping ist der Urlaubs-Trend seit einigen Jahren. Doch während draußen der Camping-Hype tobt, sieht es hinter den Kulissen ganz anders aus.

Ausgerechnet einer der größten Wohnmobilhersteller Deutschlands steckt tief in der Krise.

Camping im Trend: Doch ein Unternehmen schreibt rote Zahlen

Camping liegt weiterhin voll im Trend: Mehr als 42 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen verzeichnete das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr – so viele wie nie zuvor. Doch während Wohnmobile und Camper deutschlandweit Hochkonjunktur haben, läuft es bei einem der größten Hersteller alles andere als rund.

++ Explosion auf Campingplatz – für eine Person kommt jede Hilfe zu spät ++

Knaus Tabbert, einer der führenden Wohnmobilbauer Europas, steckt in der Krise. Für das Jahr 2024 meldete das Unternehmen einen Verlust von rund 49 Millionen Euro – ein herber Rückschlag für die Branche. Öffentlichkeitswirksam kommuniziert wurde das Ganze nicht: Der Geschäftsbericht wurde ohne große Ankündigung auf der Website veröffentlicht, wie der „BR“ berichtet.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nachfrage eingebrochen

Trotz anhaltender Camping-Euphorie draußen, ist bei Knaus Tabbert die Nachfrage eingebrochen. Der Umsatz sank 2024 um ganze 25 Prozent, der Auftragsbestand hat sich nahezu halbiert. Die Folge: Keine Dividende für die Aktionäre – zum zweiten Mal in Folge. An zwei Standorten, darunter auch das Werk in Jandelsbrunn (Niederbayern), wurde die Produktion bis Jahresende gestoppt. Insgesamt rund 260 Stellen wurden abgebaut – davon sind auch Beschäftigte im ungarischen Werk Nagyoroszi betroffen.

Doch damit nicht genug: Zwei ehemalige Vorstände stehen unter Verdacht, Schmiergelder kassiert zu haben. Alle aktuellen Entwicklungen hier beim BR.