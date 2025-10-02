  1. DerWesten.de
  2. Panorama
  3. Vermischtes

  4. Üble Krise! Camping-Urlauber erreicht die unerwartete Nachricht

Veröffentlicht inVermischtes

Üble Krise! Camping-Urlauber erreicht die unerwartete Nachricht

Avatar-Foto von Ann-Kathrin Ullrich

Camping und vor allem der Urlaub mit dem Wohnmobil ist nach wie vor beliebt – doch diese Nachricht könnte vieles ändern. Es ist eine Krise.

© IMAGO/CHROMORANGE

Zelten wird zum Luxus-Urlaub mit diesen Tricks!

Campen wie ein Profi! So macht Zelten Spaß, diese Camping Hacks sind der Hammer. Bequeme Camping Toilette, immer saubere Hände und frisches Popcorn, mach dich bereit für deinen nächsten Camping Urlaub!

Volle Campingplätze, ausgebuchte Stellflächen, Rekordzahlen bei Übernachtungen – Camping ist der Urlaubs-Trend seit einigen Jahren. Doch während draußen der Camping-Hype tobt, sieht es hinter den Kulissen ganz anders aus.

Ausgerechnet einer der größten Wohnmobilhersteller Deutschlands steckt tief in der Krise.

Camping im Trend: Doch ein Unternehmen schreibt rote Zahlen

Camping liegt weiterhin voll im Trend: Mehr als 42 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen verzeichnete das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr – so viele wie nie zuvor. Doch während Wohnmobile und Camper deutschlandweit Hochkonjunktur haben, läuft es bei einem der größten Hersteller alles andere als rund.

++ Explosion auf Campingplatz – für eine Person kommt jede Hilfe zu spät ++

Knaus Tabbert, einer der führenden Wohnmobilbauer Europas, steckt in der Krise. Für das Jahr 2024 meldete das Unternehmen einen Verlust von rund 49 Millionen Euro – ein herber Rückschlag für die Branche. Öffentlichkeitswirksam kommuniziert wurde das Ganze nicht: Der Geschäftsbericht wurde ohne große Ankündigung auf der Website veröffentlicht, wie der „BR“ berichtet.

Nachfrage eingebrochen

Trotz anhaltender Camping-Euphorie draußen, ist bei Knaus Tabbert die Nachfrage eingebrochen. Der Umsatz sank 2024 um ganze 25 Prozent, der Auftragsbestand hat sich nahezu halbiert. Die Folge: Keine Dividende für die Aktionäre – zum zweiten Mal in Folge. An zwei Standorten, darunter auch das Werk in Jandelsbrunn (Niederbayern), wurde die Produktion bis Jahresende gestoppt. Insgesamt rund 260 Stellen wurden abgebaut – davon sind auch Beschäftigte im ungarischen Werk Nagyoroszi betroffen.

Auch interessant: Infos zu Urlaub

Doch damit nicht genug: Zwei ehemalige Vorstände stehen unter Verdacht, Schmiergelder kassiert zu haben. Alle aktuellen Entwicklungen hier beim BR.