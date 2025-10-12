Camping-Ferien in der „Hölle“! Urlauber würde trotzdem wiederkommen

Mit seinem Titel „Abzocke in Kroatien?“ lockt der YouTuber „bergbrise-camping“ neugierige Zuschauer. Es geht um Bijela Uvala, einen der größten Campingplätze Europas in Istrien. Mit 1.900 Stellplätzen befürchtet der erfahrene Camper Chaos pur.

Doch schon bei der Ankunft beeindruckt ihn die Anlage mit Schwimmbad, Meerblick und einer dezentralen Gestaltung, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet. Doch nicht alles, was Gold ist, glänzt auch – oder wie war das?

Camping-Urlaub eher Familienidyll oder doch Massenandrang?

Trotz erster Begeisterung fallen nämlich schnell Schwachstellen auf. „Das ist jetzt aber nicht wirklich ein Stellplatz“, kommentiert er die improvisiert wirkende Parzelle. Auch die Einkaufsmöglichkeiten enttäuschen: Für größere Besorgungen sind Fahrten in die Stadt nötig. Und dann sorgen versteckte Kosten, wie 17 Euro pro Stunde für den Trampolinpark, für Stirnrunzeln.

Doch der Camper bleibt überraschend entspannt. Vor allem die Atmosphäre überzeugt ihn: Kinderlachen, ein toller Meerblick und viel Platz für Familien. „Meine Tochter hat sich da wahnsinnig wohlgefühlt“, erzählt er, wie „MOIN.de“ weiter berichtet. Für ihn wiegt das mehr als die kleinen Hindernisse, die ein Camping-Urlaub manchmal mit sich bringt.

Aber auch der Preis schafft Positives: Für sechs Tage zahlte er 193 Euro, also nur 33 Euro pro Tag. „Für das Geld bin ich mehr als versöhnt“, sagt der YouTuber. Was zunächst wie Abzocke wirkte, entpuppt sich am Ende also als bezahlbares Abenteuer. Was sein Fazit letztendlich ist und was er noch zu seiner Camping-Erfahrung zu sagen hat, könnt ihr bei unserem Partnerportal „MOIN.de“ nachlesen!