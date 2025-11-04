„Was ein Quatsch“! Camping-Platz streicht Toiletten

Camping boomt – das ist schon lange klar. Und ob mit Wohnmobil, Van oder Zelt: Immer mehr Menschen zieht es raus in die Natur, frei, flexibel und am liebsten nachhaltig. Moderne Camper setzen längst auf Solarpanels, Wasserfilter und umweltfreundliche Trocken-Trenn-Toiletten.

Doch genau diese sorgen nun für Zündstoff – und zwar in Österreich, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Toiletten-Drama auf Camping-Platz – „Trocken-Trenn-Toiletten verboten“

Ein aktueller Fall sorgt nämlich in der Camping-Community für hitzige Diskussionen. Auf einem großen, gepflegten Camping-Platz wurde Campern mit Trocken-Trenn-Toilette kurzerhand die Nutzung untersagt. Für viele unverständlich. So meint ein User: „Was für ein Quatsch: die Trenntoiletten trennen feucht von fest!“ Auch ein anderer Nutzer schildert seine Erfahrung: „Ich war neulich auf einem großen, gepflegten Camping-Platz in Österreich und habe dort festgestellt, dass Fahrzeuge mit Trocken-Trenn-Toilette verboten sind. Es betrifft mich zwar nicht, trotzdem würde mich der Grund interessieren. Und: Gibt es das öfter?“

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Camper meldeten sich zu Wort – und einige konnten das Verbot erklären. „Der Grund ist der anfallende Plastikmüll. Die Exkremente werden in Kunststofftüten entsorgt. Viele Plätze wollen das nicht“, schreibt ein anderer Nutzer. „Ich war dieses Jahr auch schon auf einigen Plätzen, die Trocken-Trenn-Toiletten verbieten. Ich hab auch schon einige Plätze gesehen, die für die Entsorgung des Inhalts von Trocken-Trenn-Toiletten eine zusätzliche Müllgebühr verlangen. Teilweise ein Euro pro Tüte.“

ADAC wird deutlich

Das Thema landet schließlich auch beim ADAC. Auf Nachfrage von „MOIN.DE“ erklärt ein Sprecher: „Die Frage der Entsorgung bei einer Trenn-Toilette spielt nicht nur für Camper, sondern auch für die Camping-Platz-Betreiber eine große Rolle. Die flüssigen Bestandteile (Urin) werden ganz normal über das WC oder eine Entsorgungsstation beseitigt. Die Feststoffe werden in der Trenn-Toilette in einem mit Streu versehenen Beutel aufgefangen, der nach Gebrauch verschlossen und im Restmüll entsorgt wird.“

Warum also das Verbot? „Es gäbe einige wenige Camping-Plätze, die nicht über die Entsorgungsmöglichkeiten verfügen würden, weil die Abfallentsorger hier nicht mitspielen oder regionale Bestimmungen diese Art der Entsorgung nicht gestatten.“ Damit ist klar: Nicht immer sind es die Camper, die etwas falsch machen – manchmal sind es schlicht regionale Vorschriften oder fehlende Kooperationen mit Entsorgungsbetrieben.

