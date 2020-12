C&A: Schwerbehinderter Junge (10) trägt in Filiale keine Maske – Mitarbeiterin wirft Familie raus

Eigentlich wollte diese Familie bei C&A in Lübeck lediglich ein Pulli für den Sohn (10) kaufen. Doch der eigentlich harmlose Einkaufsbummel wird zum Spießroutenlauf. Denn C&A schmeißt die Familie raus. Grund: Der schwerbehinderte Junge trägt keine Maske.

Die kann er nämlich aufgrund seines Behindertengrades einfach nicht tragen. Der zehnjährige Kevin saß außerdem während des Einkaufs in einer speziellen Therapie-Karre. „Die allein durch ihre Größe bereits ausreichend Abstand zu anderen Kunden gewährleistet“, so die Mutter gegenüber der „Lübecker Nachrichten“, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

C&A: Junge soll Visier tragen

Wegen seiner Behinderung ist der Junge von der Maskenpflicht befreit. Doch weder das Attest noch der Behindertenausweis konnten die C&A-Verkäuferin daran hintern, die Familie vor die Tür zu setzen. Sie fühlen sich diskriminiert.

MOIN.DE hat bei C&A nachgefragt, welche Attest-Regelung in den Filialen vorliegt. Eine Sprecherin sagt: „Generell gewähren wir auch Kundinnen und Kunden, die mit einem Attest nachweisen, dass sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, den Zutritt zu unseren Filialen.“

Das ist C&A:

C&A ist ein Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Vilvoorde

Der Konzern betreibt mehr als zwei Tausend Filialen in 23 Ländern

C&A beschäftigt über 900 Tausend Mitarbeiter

In Deutschland gibt es etwa 450 Filialen

Damit Mitarbeiter und Kunden geschützt sind, besteht C&A auf das Tragen eines Face Shields. Die soll es kostenfrei für Kunden mit Attest in der Filiale geben.

Doch auch ein Visier kann Kevin wegen seiner Beeinträchtigung nicht tragen. C&A sagt dazu: „Wir bitten um Verständnis, dass ein Einkauf bei C&A ohne Mundschutz derzeit leider nur in unserem Online-Shop möglich ist.“

Weiter heißt es: „Denn auch Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – keine Masken tragen können, könnten möglicherweise infiziert sein und damit andere Menschen anstecken.“

Das will die Familie so nicht hinnehmen. Sie hat bereits einige Hebel in Bewegung gesetzt, um sich gegen diese Regelung zu wehren, damit sie zukünftig bei C&A mit ihrem Sohn einkaufen kann. Welche das sind, liest du bei MOIN.DE. (ldi)