Länderspiel versinkt im Chaos – BVB-Star Guirassy mittendrin

Nicht nur beim BVB ist Serhou Guirassy eine Lebensversicherung – auch bei Guinea ist er der mit Abstand wichtigste Spieler und der beste Torschütze. Derzeit kämpft er mit seiner Nationalelf in der Qualifikation um die Teilnahme an der WM 2026 in Amerika. Das Duell mit Algerien wird er aber so schnell nicht vergessen.

Während das BVB-Duell mit Ramy Bensebaini wegen dessen Sperre ausfiel, wurde die WM-Qualifikationspartie aus anderem Grund bemerkenswert. Das Schiedsrichter-Gespann erwischte einen kollektiven rabenschwarzen Tag und ließ das Spiel in einem regelrechten Chaos enden.

BVB-Star Guirassy erlebt chaotisches Länderspiel

Schon nach 13 Minuten ging es los. Im Stadion Mohammed V im marokkanischen Casablanca war Mohammed Amoura frei durch, wobei die Unparteiischen eine himmelweite Abseitsstellung übersahen. Algeriens Stürmer war beim Abspiel locker zwei Meter in der verbotenen Zone – und das direkt vor der Nase des Linienrichters. Doch der ließ die Fahne unten. Sein Glück, dass Amoura vergab. Nicht nur wegen der Abseitsposition. Obendrein war der Ball zuvor im Seitenaus, was der Assistent ebenfalls übersehen hatte.

+++ Hammer um BVB-Juwel perfekt! Da guckt selbst mancher Profi neidisch +++

Im zweiten Durchgang wurde Amoura dann wegen Abseits zurückgepfiffen – doch erneut war es eine deutliche Fehlentscheidung. Und das, obwohl der Assistent wieder auf der richtigen Höhe stand. Doch das alles war nichts gegen die Szenen, die sich in der Nachspielzeit ereigneten. Mit einem Dreifachwechsel kurz vor Schluss verwirrte Guineas Trainer Michel Dussuyer Schiedsrichter Samuel Uwikunda offenbar komplett.

Guirassys Guinea spielt zu zwölft

Der Unparteiische bemerkte nicht, dass sich bei der Auswechslung ein Fehler einschlich – und das Team von BVB-Star Guirassy fortan zu zwölft weiterspielte. Fast zwei Minuten blieb der Fehler unentdeckt, bevor irgendeiner aus dem Schiedsrichtergespann offenbar einmal durchzählte und den Referee auf den Fauxpas aufmerksam machte. Der gab dem „überflüssigen“ Mohammed Soumah die gelbe Karte und schickte ihn zurück auf die Bank.

Auch spannend:

Ob nun gar ein Einspruch gegen die Spielwertung erfolgen wird? Möglich wäre das für Algerien. Da das Spiel torlos endete und die Nordafrikaner sowieso auf dem besten Weg zur WM-Qualifikation sind, könnten sie mit dem Punkt aber wohl auch leben und sich den Besuch am Grünen Tisch verkneifen. BVB-Stürmer Serhou Guirassy aber wird das Spiel wohl so schnell nicht vergessen.