Nach Preis-Schlacht um Butter – Lidl und Aldi lösen Krise aus

Für Supermarktkunden von Lidl, Aldi & Co. ist es eine Nachricht zum Jubeln: Butter ist so billig wie lange nicht.

Doch für viele deutsche Milchviehhalter wird der Preisrutsch zur absoluten Existenzbedrohung. Nun meldet sich auch der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) zu Wort und spricht eine Warnung aus: Es handle sich um eine Krise!

Butter-Wirbel bei Aldi und Lidl: Billig-Preise lösen Krise aus

Ein 250-Gramm-Päckchen kostet aktuell bei Aldi nur noch 1,39 Euro – bereits zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochen haben Händler ihre Eigenmarken reduziert (>> wir berichteten). Und auch Lidl sorgt mit seinem Preis-Offensive für große Augen (>> hier gibts mehr Infos). Doch was viele Butter-Verbraucher freut, ist für die Produzenten ein wachsendes Problem: „Viel geliefert, zu wenig erlöst – das bedeutet schlicht Verluste für uns Milchviehhalter“, warnt Ursula Trede vom BDM.

Denn seit Oktober 2024 ist die Butternotierung an der Kemptner Börse um 35 Prozent gefallen, Käsepreise sanken um 28 Prozent. Gleichzeitig steigt die Milchanlieferung deutlich an – inzwischen um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Wer da noch von normalen Schwankungen spricht, ignoriert die wirtschaftliche Realität der Milchviehbetriebe“, betont BDM-Vorsitzender Karsten Hansen. Die Folge: Viele Betriebe kämpfen mit Liquiditätsproblemen, müssten teilweise Kredite aufnehmen – oder stünden kurz vor der Aufgabe ihres Hofs.

Nachfrage steigt nur leicht

Verständlich, dass die Milchbauern kritisieren, dass das „Preissenkungskarussell“ weiterläuft, ohne dass sich die Situation von selbst stabilisiert. „Auf Selbstheilung zu setzen bedeutet, auf einen erzwungenen Rückgang der Milchanlieferung zu warten – verbunden mit weiteren Darlehen oder gar Betriebsaufgaben“, erklärt Trede weiter.

Und trotz niedriger Butterpreise steige die Nachfrage nach der Butter nur leicht. Die Produktionskosten der Milchviehhalter würden dabei nicht annähernd gedeckt. Für viele Betriebe sei die Lage sehr ernst.

