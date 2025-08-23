Touri-Ausflug zu den Niagarafällen endet tödlich ++ 5 Personen bei Busunglück gestorben

Die Niagarafälle zählen zu den bekanntesten Naturwundern der Welt und ziehen täglich zahlreiche Touristen an. Doch eine Rückfahrt von diesem beliebten Reiseziel nahm jüngst ein tragisches Ende.

Bei einem Busunglück in den USA starben nämlich nun auf der Rückfahrt von den Niagarafällen nach New York City fünf Menschen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Ein Polizeisprecher erklärte, dass die genaue Unfallursache noch unklar sei. Es gibt bisher keine Hinweise, dass auch Europäer an Bord waren.

Busunglück fordert viele Verletzte und Tote

In dem Bus befanden sich 54 Personen, darunter 52 Reisende im Alter von einem bis 74 Jahren. Zwei Mitarbeiter des Busunternehmens begleiteten die Fahrt. Fünf Menschen starben am Unfallort, darunter befanden sich jedoch keine Kinder. Viele Passagiere wurden aus dem Bus herausgeschleudert und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

+++Urlaub nimmt dramatische Wende – Camperin mit Pest infiziert+++

Das Busunglück ereignete sich nahe der Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York. Laut Polizei verließ der Fahrer die Fahrbahn möglicherweise aufgrund von Ablenkung, verlor die Kontrolle und übersteuerte. Der Bus überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Mechanisches Versagen oder ein gesundheitliches Problem des Fahrers gelten als unwahrscheinlich. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert. Laut Polizei stammten die Fahrgäste aus verschiedenen Teilen der Welt, darunter China, Indien, die Philippinen und der Nahe Osten. Amerikaner waren ebenfalls unter den Passagieren. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.