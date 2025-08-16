Bis zu 60.000 Euro Bußgeld! Dieses Strand-Verbot sollten Spanien-Urlauber besser ernst nehmen

Urlaub in Spanien ist einfach schön. Sommer, Sonne, Strand – was kann da schon schiefgehen? Eine ganze Menge, wenn man die lokalen Vorschriften nicht kennt. Denn in Spanien gelten an vielen Stränden strenge Regeln, und wer sie missachtet, riskiert Strafen.

Das Bußgeld kann dabei extrem hoch ausfallen – teils sogar im fünfstelligen Bereich.

Bußgeld-Alarm im Spanien-Urlaub

Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, kann tatsächlich teuer werden. Zum Beispiel das beliebte „Handtuch-ausbreiten-und-Platz-sichern“ – am besten noch mit Sonnenschirm und alles schon in aller Frühe. Doch eben genau das ist in vielen Gemeinden im Urlaub in Spanien nicht erlaubt. Laut „costanachrichten.de“ drohen dafür sogar Strafen zwischen 100 und 750 Euro.

In Benidorm wird es mit 750 Euro besonders ernst genommen – und in Elche räumt die Stadt am Morgen kurzerhand alles weg, was zu früh auf dem Sand liegt. In Andalusien gilt: Vor 8 Uhr bitte keine Handtücher ausbreiten.

Löcher graben und Sand mitnehmen: Das sollte man NICHT tun

Auch direkt am Ufer gelten oft besonders strenge Regeln – und was nach unbeschwertem Strandspaß aussieht, kann schnell Ärger bringen. Zwar dürfen Kinder in Spanien im Sand spielen, doch Sandburgen oder größere Buddelaktionen sind nicht überall gern gesehen.

Bleiben Hindernisse oder tiefe Löcher zurück, die zur Stolperfalle werden könnten, kann das nämlich zum Problem werden. In einigen Orten, etwa in Nigrán (Pontevedra), ist das Graben im Sand sogar komplett untersagt – zur Sicherheit aller Strandbesucher.



Ein weiteres Detail, das vielen nicht bewusst ist: Muscheln, Steine oder auch ein bisschen Sand als Erinnerung mitnehmen? Klingt harmlos – ist aber verboten. Solche Naturmaterialien spielen nämlich eine wichtige Rolle für den Küstenschutz. Wer sie trotzdem einpackt, riskiert eine satte Geldstrafe – in schweren Fällen sogar bis zu 60.000 Euro.

Wer also in Spanien Urlaub macht, sollte nicht nur an Sonnencreme und Flip-Flops denken, sondern auch einen kurzen Blick auf die lokalen Strandregeln werfen. So bleibt der Urlaub entspannt – und das Budget wird nicht durch Bußgelder gesprengt.