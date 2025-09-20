Kaum einer kennt diese Mülltonnen-Pflicht – dabei kann sie dich bis zu 30.000 Euro kosten

Mülltonnen reinigen klingt einfach – doch die unsachgemäße Entsorgung des Schmutzwassers kann schwere Umweltprobleme verursachen.

Welche Konsequenzen drohen und wie sich Bußgelder vermeiden lassen, erfährst du hier.

Bußgeld droht: Gefahr durch unsachgemäße Entsorgung

Mülltonnen verschmutzen im Alltag, besonders bei Bio- und Restmüll. Im Sommer gärt der Inhalt oft und kann stark riechen. Wer Mülltonnen säubert, sollte das Schmutzwasser keinesfalls sorglos entsorgen, denn das könnte ein Bußgeld nach dem Wasserhaushaltsgesetz nach sich ziehen. Vor allem Öle, Fette oder Chemikalien gefährden das Grundwasser.

Reinigungsmittel verschärfen das Problem, wenn sie mit Wasser aus der Tonne in die Umwelt gelangen. Peter Sampson, Geschäftsführer einer Reinigungsfirma, erklärt: „Das Wasser aus der Tonnenreinigung ist ziemlich belastet – mit Essensresten, Fetten und Bakterien.“ Auch das Entsorgen in einen Gully kann laut „chip.de“ Risiken bergen, da nicht alle Kanäle in die Kanalisation führen.

Bußgeld vermeiden: Verantwortungsvoller Umgang ist Pflicht

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt warnt, dass manche Gullys direkt in Gewässer münden, ohne vorheriges Klären des Wassers. „Der Kanal führt oft auch direkt in den nächsten Bach oder Fluss und verursacht dort Schäden.“ Dadurch können Umweltbelastungen entstehen, die sogar ein Bußgeld nach sich ziehen.

Etwa 34 % der Kanalsysteme in Bayern leiten verschmutztes Wasser unbehandelt in die Natur. Daher sollten Abwässer, etwa von der Mülltonnenreinigung, niemals gedankenlos ausgeschüttet werden.

Wer dies ignoriert, riskiert erhebliche Umweltschäden und empfindliche Bußgelder, da Grund- und Oberflächenwasser stark belastet werden können.

