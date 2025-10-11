Bußgeld von mehreren Tausend Euro droht! Das solltest du nie bei deiner Mülltonne machen

Deine Mülltonne stinkt bei warmen Temperaturen und könnte mal wieder ordentlich geschrubbt werden? Vorsicht: Einfach mit Wasser ausspülen und das Schmutzwasser irgendwohin schütten, ist keine gute Idee!

Dabei kannst du gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verstoßen – und das kann richtig teuer werden. Abwässer mit Essensresten, Fett oder Reinigungsmittel schaden nämlich unserer Umwelt.

Falsche Entsorgung kann hohes Bußgeld kosten

Schmutzwasser aus der Mülltonne einfach auf den Boden oder in einen Gully zu kippen, ist tabu. Viele Gullys führen direkt in Bäche oder Flüsse. Dort richten die Schadstoffe, die im Wasser enthalten sein können, massive Schäden an. Bei einem Verstoß drohen dir saftige Bußgelder – je nach Bundesland bis zu 30.000 Euro!

Und tatsächlich ist das Wasser aus der Tonnenreinigung oft belastet: Öle, Fette, Chemikalien und vieles mehr können darin landen. „Das Wasser aus der Tonnenreinigung ist ziemlich belastet – mit Essensresten, Fetten und Bakterien“, bestätigt auch Peter Sampson, Geschäftsführer einer Mülltonnen-Reinigungsfirma.

So vermeidest du Bußgelder

Aber wohin mit dem Dreck? Am sichersten ist es, das Schmutzwasser in die Toilette zu entsorgen. Ziemlich unpraktisch, weil Mülltonnen meist draußen stehen? Kein Problem: Du kannst das Wasser auch in einem Eimer auffangen und anschließend ins Klo schütten.

Hast du einen privaten Gully auf deinem Grundstück, der ans Abwassersystem angeschlossen ist? Prima, dann kannst du das Wasser auch dort entsorgen, ohne ein Bußgeld zu riskieren. Besonders effektiv ist saugfähiges Küchenpapier, mit dem du die Flüssigkeit aufsammeln und im Restmüll entsorgen kannst. Handschuhe sind hier ein Muss!

Professionelle Reinigung erspart Bußgeld und Arbeit

Du willst dir das Schrubben sparen? Dann lass doch einfach die Profis ran! Für 15 bis 25 Euro reinigen sie deine Tonne mit Heißwasser und saugen das belastete Schmutzwasser direkt ab. Und das Beste: Diese Kosten kannst du als haushaltsnahe Dienstleistung sogar steuerlich absetzen.

Mieter haben es in der Regel noch leichter. Wenn der Hausmeisterservice die Tonnenreinigung übernimmt, musst du dich um nichts kümmern. Achte jedoch darauf, dass diese Leistung über die Nebenkosten korrekt abgerechnet wird.

Lieber vorab genau informieren

Ob du das Wasser in einen Gully schütten darfst, hängt von deinem Wohnort ab. Nicht jeder Gully ist an die Kanalisation angeschlossen. Mancher leitet das Wasser direkt ins nächste Gewässer – mit schlimmen Folgen für Umwelt und Tiere. Die Verbraucherzentrale rät klar: „Putzwasser gehört in die Toilette und nicht in den Straßengully.“

Mit stabilen Mülltüten kannst du übrigens vorbeugen. Sie sorgen dafür, dass dein Müll gar nicht erst die Tonne verschmutzt. So sparst du dir mühsame Reinigungsaktionen – und die Gefahr von hohen Bußgeldern.