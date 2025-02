Bußgeld: Halter gehen mit Hund spazieren – kurze Zeit später kriegen sie üble Post

Ob beim Müll oder im Straßenverkehr: in Deutschland muss man sich an allerhand Regularien halten, denn sonst droht nicht selten ein Bußgeld. Und das kann schnell mal teuer ausfallen.

Wer so etwa auf die Idee kommt, sein Altpapier im hauseigenen Ofen oder Kamin zu verbrennen und so zu entsorgen, begeht laut Bundesimmissionsschutzverordnung eine „illegale Abfallentsorgung“ und riskiert ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro. Mehr Infos dazu erhältst du hier >>>. Doch auch Hundehalter sind vor einer Geldbuße nicht sicher.

Bußgeld: Obacht beim Gassigang

Spaziergängern und Personen, die eine Abneigung gegen Hunde verspüren, ist es ein großer Dorn im Auge, wenn Hundehalter ihre Vierbeiner überall ihr Geschäft verrichten lassen. Für viele Hundebesitzer sind Kotbeutel deshalb seit einigen Jahren unverzichtbar. Auch viele Städte und Gemeinden haben den Bedarf mittlerweile verstanden und deshalb eigene Stationen an Parks und Grünflächen errichtet, an denen man die Beutel sogar gratis bekommt.

+++ Bußgeld, Fahrverbot & Co: Bei diesem Fehler ist der Führerschein sofort weg +++

Tatsächlich wird das Liegenlassen der tierischen Exkremente aber auch schnell mal richtig teuer, denn es wird mit einem Bußgeld geahndet. Bis zu 1.000 Euro werden für liegen gelassenen Kot fällig. Doch wo müssen Hundehalter am tiefsten in die Tasche greifen?

Teuerstes Bußgeld in dieser Stadt

Zwischen fünf und 150 Euro werden in der Regel für das Vergehen fällig. So zahlt man laut „Stuttgarter Nachrichten“ in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, NRW und Sachsen am meisten. Eine Stadt toppt das Bußgeld-Maximum aber noch.

Noch mehr Bußgeld-News:

Denn während man in NRW normalerweise nur bis zu 100 Euro zahlen muss, treibt es eine Stadt jetzt bei Hundehaltern auf die Spitze. Denn die Pott-Region Bottrop sagt Hunde-Kot jetzt deutlich den Kampf an und macht im Falle von „einzelfallbezogenen Ermessensentscheidungen“ ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro für zurückgelassenen Hunde-Kot fällig. Ab diesem Jahr soll das sogar umso stärker geahndet werden. Mehr dazu liest du hier >>>.