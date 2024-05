Bußgeld: Mann parkt an Hauptbahnhof – als er zum Auto zurückkehrt, trifft ihn der Schlag

Wer kennt es nicht: Man holt nur kurz einen Mitreisenden ab oder geht auf Toilette, parkt das Auto, ohne ein Ticket zu lösen. Wie hoch kann die Wahrscheinlichkeit sein, dass man innerhalb von Minuten ein Bußgeld kassiert? Am Hauptbahnhof Hannover sehr hoch! Ein Mann aus Hamburg war auf dem Weg nach NRW, holte in Hannover einen Mitreisenden ab.

Sein Auto stellte er dabei auf ein Platz ab, bei dem ein Parkticket nötig ist. Als er nach nicht mal zehn Minuten zum Wagen zurückkehrte, fiel er aus allen Wolken: An der Windschutzscheibe war ein Strafzettel – mit der Aufforderung, ein Bußgeld von satten 65 Euro zu zahlen! Über diesen üblen Fall berichtet unser Partnerportal News38.

Bußgeld: Mann parkt an Hauptbahnhof – als er zurückkehrt, trifft ihn der Schlag

Mustafa G. (35) kann es nicht fassen. „Ich hatte fast zwei Stunden Fahrt hinter mir, wollte in Hannover einen Freund mitnehmen. Als er noch nicht da war, ging ich noch schnell auf Toilette. Keine zehn Minuten später kam ich zurück, mein Kumpel wartete bereits am Auto. Und der Strafzettel auch“, erzählt er gegenüber News38.

Er ist wütend, hält die Strafe zwar für gerechtfertigt, findet die „Vertragsstrafe“, wie es der Parkplatzbetreiber Contipark nennt, aber für völlig überzogen. G. ledert los: „Hier hat wohl einer von denen gelauert, um mir eine Strafe zu verpassen. Ich sehe meinen Fehler ein, hätte für paar Euro ein Ticket lösen müssen. Aber dass ich dann direkt über 60 Euro zahlen muss, ist verrückt.“ Er überlegt, gegen die Strafe juristisch vorzugehen.

Bußgeld: Diese heftige Summe muss ein Autofahrer parken, weil er zehn Minuten ohne Parkticket stand. Foto: Privat

ADAC warnt vor Schwarzparken

Der ADAC warnt davor, ohne Ticket auf Privatparkplätze zu stehen. Eine Sprecherin zu News38: „Wer sich auf einen Privatparkplatz stellt, geht mit dem Eigentümer oder beauftragten Überwacher einen Vertrag ein und akzeptiert die AGB. Und sie enthalten Vertragsstrafen für den Fall, dass dagegen verstoßen wird – so wie in diesem Fall, wo kein Parkticket gezogen wurde.“ Auch Supermärkte setzen auf Parkplatz-Überwacher, wo bis zu 60 Euro fällig würden, wenn man sogar die Parkscheibe vergisst.

Wichtig sei laut der Sprecherin: „Aus der Beschilderung am Parkplatz muss eindeutig hervorgehen, was Verstöße kosten. Die Gerichte stellen an die Sichtbarkeit der Beschilderung aber meist keine großen Anforderungen. Wer sein Auto auf dem Parkplatz abstellt, sollte sich also nach entsprechenden Schildern umschauen.“ Wie der Parkplatz-Überwacher auf die Abzock-Vorwürfe reagiert und ob man sich nicht doch kulant zeigt, kannst du hier bei News38 nachlesen!