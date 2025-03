Bußgeld beim Frühjahrsputz droht – diesen Fehler solltest du nicht machen

Passend zum Beginn des Frühlings gehen viele Menschen den altbekannten Frühjahrsputz an. Dabei reinigen sie ihre vier Wände und befreien alle Räume von Staub, Schmutz und Unordnung. Wer einen Fehler macht, dem droht allerdings ein hohes Bußgeld.

Putzteufel sollten sich deshalb gut überlegen, ob und wann sie tiefere Reinigungsarbeiten wie das Fensterputzen angehen.

Bußgeld beim Frühjahrsputz droht: Das ist der Grund

In Deutschland sind Sonntage und Feiertage Ruhetage. Eine Lärmbelästigung durch den Nachbarn stellt dann eine Ordnungswidrigkeit dar und kann im Zweifel hohe Bußgelder nach sich ziehen.

Wer beim Fensterputzen gerne zu Hilfsmitteln wie Fenstersaugern greift, muss sich vor diesen Bußgeldern in Acht nehmen. Die Geräte sind zwar praktisch, erzeugen aber auch Lärm. Die Reinigung der Außenseite bleibt von Nachbarn also nicht unbemerkt – gerade bei schönem Wetter, wenn sie nebenan im Garten sitzen. Sie könnten sich dann aufgrund einer Lärmbelästigung beschweren und DAS wird ganz schön teuer.

Fenster putzen: DAS kostet der Fehler

Wer an Sonn- und Feiertagen Lärm verursacht, muss laut Bußgeldkatalog mit einer Strafe von bis zu 5.000 Euro rechnen. Diesen Fehler solltest du also nicht machen! Bitter wird es aber nicht nur bei einem Verstoß an Sonn- und Feiertagen, sondern auch bei einem Verstoß der vertraglich festgelegten Mittagsruhe in Miethäusern.

Hier mehr lesen:

Nach Angaben des Bußgeldkatalogs kann es dann sogar zu einer Abmahnung oder einer Kündigung des Mietvertrags kommen. Wer den Frühjahrsputz trotzdem an Sonn- und Feiertagen oder in der festgelegten Mittagsruhe angehen möchte, der sollte sich im Vorhinein zumindest mit seinen Nachbarn absprechen. Übrigens: Auch beim Rasenmähen drohen Bußgelder. Sie fallen sogar deutlich höher aus als beim Fensterputzen (>> mehr dazu hier lesen).