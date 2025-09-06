Bußgeld bis zu 20 Millionen! Urlauber sollten DARAUF im Auto radikal verzichten

Dashcams sind kleine Kameras, die während der Autofahrt aufzeichnen. Viele nutzen sie, um bei Unfällen ihre Unschuld zu beweisen oder Verkehrssünder anzuzeigen. Doch darf man das überhaupt oder könnte man ein hohes Bußgeld bekommen?

In Deutschland führt die Nutzung von Dashcams nämlich schnell zu rechtlichen Problemen, da niemand ungefragt gefilmt werden darf. Personenbezogene Aufnahmen dürfen nicht ohne Einverständnis veröffentlicht werden.

Laut Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dürfen Dashcams nur anlassbezogen aufzeichnen. Permanente Aufnahmen verstoßen gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Weiterhin ist es problematisch, dass Dashcams im Verkehr keine Informationspflicht gegenüber Gefilmten erfüllen können. Datenschützer fordern deshalb klare Beschränkungen. Unzulässige Dashcam-Aufnahmen können hohe Bußgelder nach sich ziehen.

Wer Dashcam-Videos der Polizei, Versicherungen oder im Internet zur Verfügung stellt, riskiert eine Geldstrafe. Bußgelder können bis zu 20 Millionen Euro betragen. Bisher sind allerdings nur Bußgelder im unteren Bereich, etwa in Hessen, bekannt. Auch zeigt die Polizei Fehlverhalten nur auf eigenen Videoaufnahmen an, die ebenfalls strengen Regularien unterliegen.

Bußgelder und rechtliche Ausnahmen

Trotz strengen Datenschutzes dürfen Dashcam-Aufnahmen unter bestimmten Bedingungen vor Gericht verwendet werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, dass solche Videos in Unfallprozessen zugelassen sein können. Hierbei überwiegt das Interesse an der Aufklärung des Unfallhergangs. Besonders bei der im Straßenverkehr typischen Beweisnot können Dashcams hilfreich sein.

Dashcams bieten zwar Chancen zur Unfallaufklärung, dürfen jedoch die Rechte anderer nicht verletzen. Wer sie falsch einsetzt, riskiert Bußgelder oder rechtliche Konsequenzen. Datenschutz und berechtigte Interessen müssen bei jeder Nutzung berücksichtigt werden, um nicht gegen geltende Regeln zu verstoßen.