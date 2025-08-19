Streik auf Mallorca erreicht nun sogar den Flughafen – und noch kein Ende in Sicht

Mallorca, die beliebte Ferieninsel im Mittelmeer, zieht jedes Jahr Millionen von Touristen an. Neben traumhaften Stränden und kulturellen Highlights bietet die Insel eine abwechslungsreiche Landschaft, die viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Doch aktuell steht der Busverkehr auf Mallorca vor großen Herausforderungen. Ein Streik der Fahrer der Überlandbusse sorgt seit Tagen für erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, kämpfen die Fahrer für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter – ein Konflikt, der nicht nur Einheimische, sondern auch zahlreiche Urlauber betrifft.

Die Fahrer der TIB-Busse, die zu den zentralen Verkehrsmitteln auf Mallorca gehören, haben seit Beginn des Streiks deutliche Maßnahmen ergriffen. Nun sind die Streikenden sogar bis zum Flughafen von Palma vorgerückt.

Streikwelle auf Mallorca erreicht hohe Beteiligung

Dort verteilten sie Informationsmaterial in englischer und spanischer Sprache. Ihr Anliegen steht unter dem Motto: „Im Bus fahren wir gemeinsam, helfen Sie uns in diesem Kampf.“ Mit der Aktion möchten sie auf ihre schwierige Arbeitssituation aufmerksam machen und Unterstützung gewinnen.

+++ Tornado auf Mallorca? Strand-Urlauber geraten in Panik +++

Die Resonanz auf den Streik ist gewaltig. Laut Angaben des Ministeriums für Wohnungswesen, Raumordnung und Mobilität beteiligten sich am Montag 97 Prozent der Fahrer an den Arbeitsniederlegungen. Diese hohe Beteiligung gehört zu den stärksten Mobilisierungen seit Beginn des unbefristeten Streiks. Kritik kommt dabei von den Streikenden nicht nur an den Arbeitgebern, sondern auch an der Regierung. Beiden wird vorgeworfen, zu wenig Interesse an einer schnellen Konfliktlösung zu zeigen. „Während die Nutzer weiterhin darunter leiden“, bleibt der Konflikt ungelöst, so die Fahrer laut dem „Mallorca Magazin„.

Die Auswirkungen des Streiks spüren Touristen und Inselbewohner gleichermaßen. Die TIB-Busse verbinden die Hauptstadt Palma mit zahlreichen Ferienorten auf Mallorca. Besonders stark betroffen sind die Verbindungen vom Flughafen zu Resorts wie Can Picafort, Cala Millor oder anderen beliebten Urlaubsorten.

Einschränkungen im öffentlichen Verkehr auf Mallorca

Obwohl der Mindestservice aufrechterhalten wird, reicht er nicht aus, um die hohe Nachfrage zu bewältigen. Viele Reisende müssen lange Wartezeiten und Einschränkungen hinnehmen. Für Mallorca, insbesondere in der touristischen Hochsaison, ist der Streik eine große Herausforderung. Die Einschränkungen im öffentlichen Verkehr erschweren nicht nur die Fortbewegung, sondern belasten auch die Geduld der Fahrgäste.

Die Streikenden hoffen, dass die Arbeitgeber und die Regierung bald auf ihre Forderungen eingehen. Bis dahin wird der Busstreik auf Mallorca Touristen und Einheimische weiter beschäftigen. Reisende sind aufgrund der aktuellen Situation angehalten, alternative Verkehrsmittel in Betracht zu ziehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.